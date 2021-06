Monday, 21 June 2021, 09:21 HKT/SGT Share: 樂享互動將於二級市場回購股份進行股份獎勵計劃

香港, 2021年6月21日 - (亞太商訊) - 6月21日,港股上市公司樂享互動(06988.HK)發佈自願公告,將通過信託形式在二級市場上購買現有股份進行股份獎勵計劃。



公告表示,該計劃旨在認可集團若干董事、僱員、諮詢師及顧問作出的貢獻,以激勵其留在集團,並為集團未來的發展及擴張作出努力。



分析人士稱,樂享互動近年來業績增速驚人,但當前股價未能充分反映公司價值,目前低估的價位是回購的最佳窗口期。現階段通過股份回購進行股份獎勵計劃,充分展現了公司對未來發展前景的堅定信心,同時也將有助於股份承授人與公司形成更為穩定的利益連結,進一步激發公司管理團隊和各級員工能效,為實現公司長期經營目標,提升公司整體價值注入強勁內生動力。





