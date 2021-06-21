樂享互動將於二級市場回購股份進行股份獎勵計劃

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|Monday, 21 June 2021, 09:21 HKT/SGT
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香港, 2021年6月21日 - (亞太商訊) - 6月21日，港股上市公司樂享互動（06988.HK）發佈自願公告，將通過信託形式在二級市場上購買現有股份進行股份獎勵計劃。
公告表示，該計劃旨在認可集團若干董事、僱員、諮詢師及顧問作出的貢獻，以激勵其留在集團，並為集團未來的發展及擴張作出努力。
分析人士稱，樂享互動近年來業績增速驚人，但當前股價未能充分反映公司價值，目前低估的價位是回購的最佳窗口期。現階段通過股份回購進行股份獎勵計劃，充分展現了公司對未來發展前景的堅定信心，同時也將有助於股份承授人與公司形成更為穩定的利益連結，進一步激發公司管理團隊和各級員工能效，為實現公司長期經營目標，提升公司整體價值注入強勁內生動力。
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