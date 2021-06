Saturday, 19 June 2021, 10:00 HKT/SGT Share:

來源 Triller 奧斯卡·德·拉·霍亞 (Oscar De La Hoya),按次付費之王將重返 Triller 擂台 - 在首屆 TrillerVerz 搏擊俱樂部節上迎戰前 UFC 超級巨星維托貝爾福特

- 9 月 10 日至 12 日的整個節日週末

洛杉磯, 2021年6月19日 - (亞太商訊) - Triller 今天宣布,11 屆拳擊世界冠軍奧斯卡·德·拉·霍亞(Oscar De La Hoya)將於2021 年9 月11 日星期六在內華達州拉斯維加斯重返賽場,對陣前UFC 超級巨星維托·貝爾福特(Vitor Belfort),這是有史以​​來首個TrillerVerz 的一部分將Verzuz 和搏擊俱樂部的力量結合成一個大型週末節日。這將是第一屆 TrillerVerz 音樂節。



首屆TrillerVerz 將於9 月10 日星期五推出現場Verzuz,然後是完整的周六節日音樂會陣容,由“So You Think You Can Dance”共同創作者Nigel Lythgoe 製作的格鬥夜娛樂節目將在周日和周日晚上繼續進行.



De La Hoya 和 Belfort 是各自學科中最受尊敬和追隨的兩位戰術家,他們將於 9 月 11 日星期六在拳擊台上首次會面。



TrillerVerz 是 Triller 擁有的 Verzuz 和 Triller 擁有的搏擊俱樂部之間建立的合作夥伴關係,將兩者在整個音樂和體育界創造的文化現象結合在一起。



“我們繼續打造年度最大和最受關注的活動,我們很高興推出TrillerVerz,這是一個由傳奇人物、Swizz Beatz 和Timbaland 自己策劃的壯觀的音樂和活動週末,”Triller 公司的Bobby Sarnavesht 說- 所有者、聯合創始人兼董事長。聯合創始人瑞安·卡瓦諾(Ryan Kavanaugh) 表示:“沒有比奧斯卡·德·拉·霍亞(Oscar De La Hoya) 更令人期待和談論重返擂台的人了,他在維托·貝爾福特(Vitor Belfort) 與傳奇UFC 冠軍的對決將是娛樂和運動能力的必看節目。”



“在這一天復出對我來說非常重要,因為這對我、我的粉絲和文字文化來說代表了歷史上如此重要的時刻。對於所有與墨西哥有聯繫或根植於墨西哥的人來說,這不僅僅是我和這次活動的意義。



貝爾福特說:“很高興再次代表MMA,這次是在拳擊史上與拳擊史上最知名的人物之一的比賽中。這將是一場不容錯過的戰爭,我的孩子們將談論一場戰鬥。這肯定會成為格鬥運動的歷史。”



被稱為“金童”的奧斯卡·德拉霍亞在六個重量級別贏得了 11 項世界冠軍,其中包括三個重量級別的直系冠軍以及奧運會金牌得主。他是這項運動歷史上最出色的拳擊手之一,並於 1995 年被 The Ring 雜誌評為年度最佳拳擊手,並在 1997 和 1998 年同級別較量中成為世界頂級拳擊手。他宣布退休在經歷了 16 年的職業生涯之後,於 2009 年成為格鬥士。



巴西綜合格鬥選手 Vitor Belfort 因其爆炸性的打擊能力而被球迷稱為“天才”,這幫助他獲得了 UFC 輕重量級冠軍頭銜,並在 UFC 歷史上獲得併列第三名。在成功的職業生涯中,他的比賽成為了歷史上最暢銷的兩場UFC 按次付費賽事的一部分,其中包括在UFC 重量級、輕重量級和中量級比賽中的戰鬥,為Strikeforce、Pride和Affliction 促銷活動而戰並獲勝Cage Rage 冠軍。



完整的節日陣容和詳細信息將很快與世界級拳擊卡一起公佈。



TrillerVerz 週末音樂節緊隨 11 月 Triller 創紀錄的 Tyson-Jones 活動之後,緊隨其後的是 4 月的排行榜榜首 Jake Paul-Ben Askren 活動 Triller Fight Club 活動。



最近被Triller 收購的Verzuz 已經成為一種打破音樂障礙的文化現象,聯合創始人Swizz Beatz 和Timbaland 以及43 位世界頂級嘻哈藝術家作為合作夥伴,包括John Legend、DMX、Alicia Keys、2 Chainz、Rick Ross ,太$hort, Patti LaBelle, Gucci Mane, Jeezy, E-40, Bounty Killer, D'Angelo, Ludacris, RZA, The Dream, Babyface, Nelly, Jagged Edge, Fred Hammond, Jadakiss, Fabolous, Brandy, Monica, Gladys Knight 、Boi-1da、Hit-Boy、Ne-Yo、Johnta Austin、Scott Storch、T-Pain、Lil Jon、DJ Premier、Mannie Fresh、Erykah Badu、Jill Scott、Beenie Man、賞金殺手(Bounty Killer)、112 、Kirk Franklin、 Sean Garrett 和D'Angelo 打破了社交記錄,經常在triller、fite.tv 和Instagram 上打破數百萬並發觀看次數。



“這是擴大Verzuz 生態系統的第一步,但肯定不是最後一步。它不僅改變了文化,而且是范式轉變的中心。我們仔細聆聽了觀眾的聲音,並為他們提供了他們所要求的東西。 ” 薩爾納維什特(Sarnavesht)說。



首席執行官兼董事長 Mahi de Silva 說:“Triller 改變了社交媒體,搏擊俱樂部改變了拳擊,Verzuz 改變了音樂。TrillerVerz 將改變文化”。



聯繫信息:

Joe Favorito, jfavorito@triller.co, 201-746-0005 (Triller Fight Club)

Bernie Bahrmasel, BernieBahrmasel@yahoo.com, 773-592-2986 (Triller Fight Club)

Chris Day, cday@triller.co, 310-993-5513 (Triller)



資料來源: Triller



