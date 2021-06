Thursday, 17 June 2021, 17:38 HKT/SGT Share: 植綠不輟 久久為功 興業銀行再獲《亞洲貨幣》兩項大獎

香港, 2021年6月17日 - (亞太商訊) - 科技加持、研究賦能,在《亞洲貨幣》近日揭曉的2021「中國卓越綠色金融」獎項評選中,興業銀行集團一舉斬獲兩項大獎:IT支持平台「點綠成金」業務系統榮獲「最佳綠色金融産品」獎;子公司興業研究蟬聯「中國綠色金融最佳研究成果獎」。



2020年,興業銀行自主研發的綠色金融IT支持平台「點綠成金」業務系統二期項目成功上線,通過對原系統功能進行全面整合和重塑,打造了基本功能完備、擴展性強、同業領先的集團化綠色金融業務專業支持平台。



據介紹,該系統包括綠色客戶管理、綠色業務識別、環境效益測算、綠色資産管理、赤道原則評審等功能模塊,自主研發環境效益測算模型40套,覆蓋低碳經濟、循環經濟、生態經濟相關幾十個行業,實現對環境效益的精准評估,幷增設綠色資產管理模塊,可對綠色貸款、綠色金融債資產等進行集中管理,滿足監管要求。此外,系統還首次引入人工智能AI模型,通過關鍵詞識別、機器深度學習等技術顯著提高綠色業務識別的及時性、準確性,可大幅加快人工作業效率,同時通過開發地理信息系統(GIS)模塊,使用大數據分析等技術,準確分析和評估目標企業的社會與環境風險,高效服務綠色金融客戶。



「點綠成金」業務系統融合了興業銀行深耕綠色金融多年來所積累的專業運營體系、風控流程、業務經驗與技術標準,成為興業銀行開展綠色金融技術輸出的助推器,依托銀銀平台探索綠色金融同業合作新模式,覆蓋城商行、農商行等中小銀行群體,曾獲得中國人民銀行頒發的「2018年度銀行科技發展二等獎」等獎項。



當前,應對氣候變化已成為全球最緊迫的任務之一,2021年也被稱為我國碳中和元年,「雙碳」目標升級為國家戰略。興業研究研究報告《碳中和下的銀行保險業氣候信息披露制度研究》不僅對國際、國內銀行保險業氣候信息披露框架與制度的發展現狀和實踐進行了系統性梳理,更對中國銀行保險業等金融機構的氣候信息披露制度建設提出了可行性建議,斬獲「中國綠色金融最佳研究成果獎」。



興業研究公司自2015年6月成立以來,即設立了專門的綠色金融研究團隊,也是國內市場機構中第一支專門的綠色金融研究團隊。該團隊圍繞政策研究、產品研究、行業指標開發以及行業能力建設等多維度、多角度服務我國綠色發展,承接了國際組織、國家部委、地方政府、協會組織等多項綠色金融課題,涵蓋氣候投融資、地方綠色金融體系建設、綠色金融債等多個領域,每月發布的興業綠色景氣指數(GPI)已成爲國內綠色產業發展的風向標。



《亞洲貨幣》是《歐洲貨幣》旗下專注于亞洲金融市場的權威期刊,在銀行、投資領域享有盛譽。「中國卓越綠色金融大獎」創立于2017年,對本區域內最重要的金融機構進行投票調查、獎項評選、排名及分析報告,旨在將國內綠色金融領域的優秀機構和研究成果推向全球。該評選設立以來,興業銀行已連續五次獲得相關獎項。













話題 Press release summary



部門 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network