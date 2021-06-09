Wednesday, 9 June 2021, 12:56 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC嬴得2021年度數據雲全球大獎 (Datacloud Global Awards) 榮膺「卓越創新獎 (The Innovation Award) 」表彰了我們數據科學團隊的創新能力和革命性的 DataHOUSE™ AR 千里眼的優質服務效能

新加坡, 2021年6月9日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）欣然宣佈在2021年度數據雲全球大獎 (Datacloud Global Awards) 中榮獲「卓越創新獎 (The Innovation Award)」。是次獲獎表彰了我們數據科學團隊的創新能力，同時認證了革命性的 DataHOUSE™ AR 千里眼遠程運維服務的卓越表現。



2021 年度數據雲全球大獎的評委提到，DataHOUSE™ AR千里眼服務展示了利用廣泛使用的工業 4.0 擴增實境 (AR) 解決方案的強大創造力。透過DataHOUSE™ AR 千里眼將這技術應用於數據中心行業，能快速解決了疫情期間出差或封城限制和其他挑戰，使遠程維護人員能夠在全球各地也能順利完成任務。2021年度數據雲全球大獎之「卓越創新獎」旨在表彰數據中心、雲和邊緣計算領域的重要性與傑出表現，並竭力促進業界追求卓越和勇於創新精神。



中信國際電訊CPC行政總裁李炳智先生表示：「中信國際電訊 CPC 很榮幸憑藉我們的 DataHOUSE™ AR 千里眼服務獲得 2021 年度數據雲全球大獎。這個獎項不但肯定了我們的創新服務得到客戶及市場認同，更證明了我們數據科學團隊的創新能力。」李先生續稱：「隨著數據中心從提供本地設施服務發展到支援邊緣部署繼而到賦能雲服務，對超融合基礎設施和複雜設備的需求也在增加。由於要支持這種複雜的環境，對現場工程師的需求變得更加殷切。 DataHOUSE™ AR 千里眼使多個地區的現場工程師能夠跨區合作，使用實時圖像串流進行故障排除工作，將生產力提高了 50% 以上。 我們很高興這項創新方案獲得了數據雲全球大獎評委的認可。」



為配合我們最新的ICT-MiiND策略部署，中信國際電訊CPC將透過使用最先進的容器技術及演算法來處理數據收集、經驗學習和關聯，以及算法分析和建模的周期性循環。這將為深度機器學習奠定基礎，並將持續優化 DataHOUSE™ AR 千里眼人工智能 (AI) 診斷能力。「我們希望透過ICT-MiiND 策略和創新發展，能夠加強和促進我們客戶的數碼化轉型之旅，成為他們在網絡連接、雲服務、信息安全和數據中心方案中值得信賴的合作夥伴之一。」李先生補充說。



除了獲得2021 年度數據雲全球大獎外，DataHOUSE™ AR 千里眼還憑藉創新的技術開發在 2021 年亞太區Stevie Awards中獲得了「GOLD STEVIE® Award」。而DataHOUSE™ AR 千里眼更進一步在中國區的參賽者中脫穎而出，獲得該區最高分數，獲頒中國區的「Grand Stevie Award」。李先生說：「我們很高興 DataHOUSE™ AR 千里眼成功贏得了全球業界及相關領域翹楚的認可，我們將會繼續努力，為企業提供更多創新的解决方案。」



關於Datacloud Global Awards

由信息媒體技術和專業服務公司 BroadGroup 主辦的 Datacloud Global Awards旨在表彰在數據中心、邊緣、雲創新和服務中表現卓越的團隊、產品，以及創新理念和項目。該獎項由26 位行業專家組成的評判團作評審，對15 個不同類別的行業領先機構作出肯定。



如欲獲取更多有關中信國際電訊CPC的獎項和認証資訊，請瀏覽：

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中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、18個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍布約160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相關ICT服務認證的供應商之一，公司透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，為企業提供專業的在地服務及交付能力，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。



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