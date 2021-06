Tuesday, 8 June 2021, 18:01 HKT/SGT Share:

來源 Ulferts International Limited 歐化國際公佈2020/21年度之全年業績 實施有效之成本控制措施 已於2020/21下半年轉虧為盈

香港, 2021年6月8日 - (亞太商訊) - 香港知名傢俬零售商歐化國際有限公司(「歐化國際」或「本集團」,股份代號:1711.HK)今天公佈截至2021年3月31日止年度(「本年度」)之全年業績。



財務回顧

儘管本年度的零售環境充滿挑戰,本集團的總收入上升至2.35億港元(2020年:2.19億港元)。毛利增加13.8%至1.53億港元(2020年:1.34億港元),而毛利率上升3.8個百分點至65.2%(2020年:61.4%),乃主要由於具有較高毛利率的「at.home」的貢獻有所增加。



由於收入增加,以及因本集團實施良好及有效的成本控制措施,令經營成本下降,加上於本年度確認一次性其他收入,本集團於本年度錄得凈盈利1,680萬港元(2020年:凈虧損1,160萬港元),而截至2020年9月30日止6個月則錄得淨虧損100萬港元,顯示本年度下半年轉虧為盈。息稅折舊及攤銷前盈利顯著上升至3,520萬港元(2020年:250萬港元)。每股基本盈利為2.10港仙(2020年:每股基本虧損1.45港仙)。本集團建議派付末期股息每股0.63港仙(2020年:無)。



本集團之現金及現金等價物上升至9,370萬港元(2020年:6,370萬港元) 。於2021年3月31日,本集團概無銀行借款(2020年:無)。



零售業務回顧

零售分部收入為2.17億港元(2020年:1.99億港元),佔本集團總收入92.5%(2020年:90.7%)。於零售收入中,「歐化傢俬」及「歐化傢俬尊尚店」之合共銷售額為1.51億港元(2020年:1.54億港元),仍為主要收入來源,佔總零售收入69.8%(2020年:77.4%)。「at.home」之銷售額增加68.0%至4,050萬港元(2020年:2,410萬港元),佔總零售收入18.7%(2020年:12.1%)。



於2021年3月31日,本集團於香港設有23個銷售點,包括1間「歐化傢俬尊尚店」陳列室、4間「歐化傢俬」陳列室、5間「at . home」店,以及合共13間的「多眠樂」專營店、「歐化寶」百貨公司專櫃及限定店。於本年度,於旺角開設了1間「at.home」大型限定店,以及3間「歐化寶」限定店,分別於沙田、上水及屯門,以進一步擴大市場覆蓋。



批發業務回顧

本集團透過於香港及澳門逾200家經銷商,批發其自家品牌「歐化寶」旗下的床褥、梳化床及梳化。憑藉其長遠歷史及優質產品,「歐化寶」自2014年起連續七年獲得由香港中華廠商聯合會及香港品牌發展局舉辦之「香港名牌標識計劃」所授予之「香港名牌標識」。



歐化國際執行董事兼行政總裁吳冠強先生表示:「 展望未來,世界各國經濟將繼續受到疫情的嚴重衝擊,宏觀經濟環境也將面臨挑戰。雖然本地疫情仍時有零星爆發,但社交活動已逐漸恢復至相對正常,為零售市場提供了有利條件。人們普遍認為,零售及物業市場將呈現更明顯的復甦勢頭。本集團對未來零售市場保持謹慎樂觀。」



吳先生總結:「於疫情期間,消費者行為已重塑,越來越多地使用網上平台購物。因應此情況,本集團將繼續加強其網上銷售平台,並通過手機應用程式或使用社交媒體展示及推廣其傢俬產品。同時,本集團亦將繼續優化其銷售網絡並加強其市場佔有率。由於近期宏觀環境仍不明朗,本集團將密切監察市場形勢,並作出調整以應對變化,致力實現長遠可持續增長。」



有關歐化國際有限公司 (1711.HK)

成立逾45年,歐化國際乃一家中國香港知名的傢俬零售商,致力提供優質、時尚及價格合理的傢俬,將生活空間打造為理想家居。歐化國際目前經營多條零售線,包括「歐化傢俬尊尚店」、「歐化傢俬」、「at . home」、「多眠樂」及「歐化寶」。此外,設有數個網上購物平台以擴大市場覆蓋。「歐化傢俬尊尚店」、「歐化傢俬」及「at . home」銷售逾50個由歐洲及亞洲不同供應商進口的品牌,當中包括國際知名品牌,為中高端收入目標客戶群提供多款具現代風格的傢俬產品。同時,其自家品牌「歐化寶」主要透過批發予經銷商及在旗下的「多眠樂」專營店、「歐化寶」百貨公司專櫃、限定店及限定展覽提供床褥、枕頭及梳化。有關詳細資料,請瀏覽其網站︰www.ulfertsintl.com。



