來源 Champion REIT 冠君產業信託簽訂首筆可持續發展表現掛鈎貸款 邁向2030年目標 推動環境、社會及管治表現

香港, 2021年6月8日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(「信託」;股份代號:2778)已簽署其首個五年30億港元無擔保可持續發展的定期貸款和循環信貸。貸款所得款項將用於再融資及一般企業融資。貸款由以下銀行支持:



-- 星展銀行(可持續發展顧問)

-- 中國銀行(香港)有限公司

-- 中國工商銀行(亞洲)有限公司

-- 恒生銀行有限公司

-- 東亞銀行有限公司

-- 華僑銀行

-- 花旗環球金融亞洲有限公司

-- 大華銀行有限公司



根據有關協議,當信託達到與可持續發展相關的預定目標時,即可獲得貸款利率折扣優惠。該等可持續發展表現目標乃按照環境、社會及管治(ESG)等範疇而訂立:



-- 信託減少碳密度;

-- 信託獲取WELL健康建築標準及

-- 信託維持獲納入恒生可持續發展企業基準指數之成份股



上述目標與信託2019年訂立的2030年ESG計劃一致,當中將碳密度減少42%為主要表現指標之一。此合作將提供財務誘因,並加強信託於營運各方面實踐可持續發展的承諾。



多年來,信託於實現可持續發展所作出的承諾獲得本地及國際認可,包括旗下花園道三號榮獲國際WELL健康建築研究院TM頒發WELL健康建築標準的鉑金級WELL核心認證,成為香港首個獲WELL認證最高級別的現有樓宇。此外,信託於2020年連續五年成為恒生可持續發展企業基準指數的成份股,並獲納入恒生ESG 50 指數。



冠君產業信託行政總裁王家琦女士表示:「今天作出的公布標誌著信託可持續發展旅程中的一個重要里程碑,能鞏固我們一直以來推動ESG表現的承諾。是次建立夥伴關係充分彰顯我們如何透過可持續發展實現財務價值及業務契機。展望未來,我們將繼續發掘其他可持續金融的機會,以全力推進我們的策略及為社會帶來正面改變。我們很高興在此旅程上獲多間銀行給予支持,我們期待進一步加強夥伴合作關係。」



有關冠君產業信託(股份代號:2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢地標性物業,並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的66 Shoe Lane,總樓面面積約300萬平方呎,讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自2015起,信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。

網站:www.championreit.com







