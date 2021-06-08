Tuesday, 8 June 2021, 12:01 HKT/SGT Share:

來源 MDRT 百萬圓桌學院與永明金融亞洲新會員持續共同發展

香港, 2021年6月8日 - (亞太商訊) - 百萬圓桌學院 ( https://mdrtacademy.org/ ) 乃專門協助金融專才促進事業發展而成立的新協會，該學院最近歡迎來自永明金融亞洲的670多位顧問加入其會員行列，隨著184位來自香港及其他亞洲地區，包括菲律賓、印尼、越南及馬來西亞的永明金融顧問陸續加入，永明金融將成為百萬圓桌學院目前會員人數最多的公司。學院將配合永明金融Brighter Gen及Brighter Pro的培訓及發展計劃，支持永明金融實現成為領先優質金融顧問市場的決心。





永明金融亞洲區總裁Leo Grepin表示：「永明金融的目標是吸納業內最受敬重並以優質建議和專業水平見稱的顧問。百萬圓桌學院令永明才俊學院顧問發展計劃如虎添翼，助顧問建立技能和能力，為他們的職業生涯導航，引領其從業界新手走到百萬圓桌，再而成為領先機構的經理。透過獲得最好的培訓及經驗，永明金融顧問得以實現其職業抱負，並為客戶創造最佳體驗。」



根據香港保險業監管局公佈的數據顯示，香港於2020 年的毛保費總額達 6,084 億港元，可見香港是亞洲的主要保險樞紐。百萬圓桌學院於2017年成立，旨在協助包括香港在內主要市場的金融服務專才實現更高目標，並加入百萬圓桌。百萬圓桌學院旨在提供全面數碼化的體驗，讓會員可通過使用簡便的網站和電話移動應用程序，隨時隨地接觸到工具、資源和社區。



百萬圓桌執行委員會會長Ian Green，Dip PFS 表示：「我們很高興能與永明金融合作。於合作的過程中，百萬圓桌學院無疑將可協助其顧問提高生產力、提升客戶服務技巧，以及向資深的百萬圓桌會員學習最佳實踐方式。有很多協助人才於金融服務業取得成功的工具實在是觸手可及。」



百萬圓桌學院的特點是通過評估協助會員更了解和確定自身的優勢和成長領域，並根據各會員的需求和具興趣的領域建立個人化內容。百萬圓桌學院亦提供設定目標和追蹤表現的工具、以介紹百萬圓桌會員為題的每月網絡廣播、績效指南，以及數以百計的文章、視頻和播客集。百萬圓桌學院的會員更有機會參與百萬圓桌年會。



關於永明金融

永明金融是領先的國際金融服務機構，為個人及企業客戶提供保險、財富及資產管理方案。永明金融在全球多個市場營運，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2021年3月31日止，永明金融的產管理總值為13,040億美元。如欲獲得更多資訊，請瀏覽 www.sunlife.com 。



關於百萬圓桌

百萬圓桌為壽險理財專業人士的最高組織®，是為獨立的國際協會。其世界頂尖的壽險及金融服務專才會員遍佈70個國家和地區逾500間公司。百萬圓桌會員展現出卓越的專業知識、嚴格的道德操守和傑出的客戶服務。百萬圓桌會員的榮譽資格獲國際公認為人壽保險與金融服務業的卓越標準。 如欲獲得更多百萬圓桌學院的資訊，請瀏覽 mdrtacademy.org ﹔如欲獲得更多百萬圓桌的資訊，請瀏覽 mdrt.org。







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