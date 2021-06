Tuesday, 8 June 2021, 11:30 HKT/SGT Share: 五菱汽車純電動汽車將登陸日本市場 已有3萬輛採購意向

香港, 2021年6月8日 - (亞太商訊) - 近期,日本第二大快遞物流集團SG控股旗下佐川急便快遞宣佈,將把由日本ASF株式會社(以下簡稱“ASF公司”)交付的約7200輛輕型燃油汽車轉為小型電動汽車。這批電動汽車將委託五菱汽車集團控股有限公司(00305.HK,以下簡稱“五菱汽車”)控股子公司柳州五菱汽車工業有限公司(以下簡稱“五菱工業”)進行代工生產。



據五菱汽車相關負責人透露,五菱汽車高層已與ASF公司高層進行了多次溝通磋商,已初步達成3萬輛新能源物流車的採購意向。這批新能源物流車的造型樣車開發工作已經完成,並已運至日本交付客戶,得到了客戶的認可和贊許。其中新能源車的關鍵零部件也已通過日本國土交通省的測試獲得審核批復。此外,五菱汽車已開始規劃在日本與ASF共同建立售後服務合作模式,並按日本法規申請相關檢驗認證。預計首批新能源車產品于明年下半年交付。



公開資料顯示,日本經濟產業省計畫2030年代中期在日本國內停止銷售汽油車新車,未來日本的新車銷售將全部轉變為混合動力車型和純電動車型等新能源車型,以實現2050年實現溫室氣體零排放的目標,因此包括佐川急便快遞、雅瑪多運輸等日本物流企業都在加快引進純電動汽車。雖然日本車企在開發小型汽車頗有心得,但在純電動汽車方面卻鮮有涉足,這就為廣大中國車企提供了進入日本新能源汽車市場的機遇。此次佐川急便快遞選擇由五菱汽車為ASF公司合作代工的新能源物流車,亦是日本市場對五菱新能源汽車造車實力的認可。據悉,五菱汽車後續仍有其它海外訂單業務在緊密洽談中。



未來,五菱汽車有望積極培育新能源汽車產業,加速佈局海內外新能源汽車市場,形成企業發展的新動能。





