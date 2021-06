大唐西市配售獲周大福附屬認購 成為中國藝術文化巿場領先企業

香港, 2021年6月8日 - (亞太商訊) - 大唐西市絲路投資控股有限公司(「大唐西市」或「公司」或「集團」,股份代號:00620.HK)欣然宣佈,於二零二一年六月四日(交易時段後),集團與配售代理訂立配售協議,以配售價每股6.30港元,配售最多合共9,500萬股,折合約5.98億港元。連同周大福旗下子公司Celestial Compass Limited (“Celestial Compass”) 認購之新股股份約790萬股, 折合5000萬港元,總集資額高達6.5億港元。



作為文旅地產、藝術品收藏、拍賣業務等的領先企業,自2019年中以來首次進行配售活動。2019年7月,公司當時配售予Ion Tech Limited(新世界發展的全資附屬公司),佔當時已發行股本約16.66%。集團於兩年後的今日,獲新世界發展的大股東周大福(控股)有限公司(“周大福”)旗下的Celestial Compass認購新股。這次配售體現市場對文旅地產、藝術品收藏、拍賣行業的前景十分認可,也是對於文化板塊的發展和前景有著巨大的憧憬。



配售所得款項用途

假設配售股份成功配售,配售事項及認購事項的所得款項將用於:



i. 發展本集團的物業發展分部,包括建議收購位於絲路國際文化中心附近總建築面積約30,000平方米的零售及商業綜合體,及進一步投資建設及發展絲路國際文化中心以及相關物業管理及租賃業務。是次可能收購事項有望為絲路國際文化中心在物業管理及物業租賃業務方面帶來協同效應;



ii. 進一步發展及擴大本集團在中國的藝術及文化分部,特別是在海南自由貿易區。本集團的藝術及文化分部為藝術及收藏品提供倉儲、展覽、拍賣、推廣、融資及交易的綜合用途,是文化產業的一部分,亦是本集團一個舉足輕重的分部;及



iii. 集團一般營運資金及用於可見未來可能出現的任何其他投資機會。



集團早於二零二零年首季引入物業發展業務分部,成為建設國際文化藝術品交易中心及文化旅遊綜合體戰略目標的突破口。於二零二零年三月,本公司向控股集團收購絲路國際文化中心,以發展經營文化藝術品的綜合文化中心及文化藝術品的金融文化中心。該項目充分利用「大唐西市」的品牌資源和平台優勢。兩棟寫字樓的預售許可證已於二零一九年十二月取得,並已開始預售。



中國中央政府於二零二零年發佈總體方案,列出支持海南自由貿易港建設的政策。該方案旨在於二零五零年前將海南島建設成為具有全球意義的自由貿易港。本集團控股股東大唐西市文化產業投資集團有限公司為海南國際文化藝術品交易中心股份有限公司的創始成員及控股股東,後者乃根據中國國務院頒佈的《中國(海南)自由貿易試驗區總體方案》成立,業務範圍包括:文物拍賣、銷售,藝術品進出口,非銀行金融業務,金融資產管理服務,保稅物流中心經營,交易所業務,數位內容製作服務,大資料服務,互聯網資料服務,組織文化藝術交流活動等。誠如本集團截至二零二零年十二月三十一日止財政年度的年報所述,本集團亦將繼續依託控股集團在文化藝術品領域上的業務網絡及與戰略股東Ion Tech Limited(新世界發展的全資附屬公司)合作拓展商機。



關於大唐西市絲路投資控股有限公司

本集團主要從事(i)拍賣業務及古董銷售、藝術品融資業務及經營藝術品中央商務區業務;(ii)經營葡萄莊園、酒類生產及銷售、商品貿易及相關業務;及(iii)物業投資及發展業務。



欲瞭解更多大唐西市的資訊,請瀏覽公司網站:https://www.dtxs.com/zh/ 。



投資者及媒體查詢:

Ms. Jenny Lai / Ms. Jessica Zhang

電話:(852) 2126 7076

電郵:jenny.lai@newsmilehk.com / jessica.zhang@newsmilehk.com







