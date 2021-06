Tuesday, 8 June 2021, 09:34 HKT/SGT Share: 叮當健康完成新一輪2.2億美元融資 持續完善大健康開放生態、提供極致健康服務

北京, 2021年6月8日 - (亞太商訊) - 中國領先的互聯網“醫療+醫藥”健康到家服務平臺叮當健康宣布獲得新一輪融資,規模達2.2億美元。此輪投資由TPG亞洲基金(TPG Capital Asia)領投,奧博資本(OrbiMed)、鴻為資本(Redview Capital)聯合領投,璞林資本(Valliance)、蘭馨亞洲、夏焱資本、盈科資本等機構跟投。



“借助本輪融資,叮當健康將推進實施‘醫+藥+險’的健康到家戰略,緊跟疫情常態化時代互聯網醫療醫藥服務新趨勢,通過不斷的產品叠代與技術創新,提供依托互聯網的多場景、一站式的問診、購藥、慢病管理、心理咨詢等醫療醫藥服務。”叮當健康創始人兼董事長楊文龍先生表示:“感謝新老股東一直以來對叮當健康發展的認可,TPG、奧博、鴻為等作為領先的私募股權投資公司,在醫療行業有著廣泛的投資經驗。接下來,我們仍將一起全力以赴,加快醫療、醫藥數字化進程,為百姓健康提供一站式服務。”



一直以來,叮當健康在深刻理解行業及用戶洞察的基礎上,持續投入產品升級及研發,業務發展迅速。作為線上線下一體化運營的醫藥新零售模式的創立者,成立以來,叮當健康以“網訂店送”的O2O模式開創性地滿足了用戶“急、懶、夜、專、私”等多場景的精準用藥需求;以快醫、快藥等服務的緊密聯動與升級叠代,逐步構建“醫、藥、險”的服務全鏈條。在激烈的市場競爭中始終處在中國數字健康市場排名前列。



TPG亞洲基金董事總經理蔡俐表示:“在新冠防疫常態化的背景下,大眾對數字生活和醫療健康的需求愈發明顯。叮當健康是將這兩者有機結合在一起的典範。在大數據、互聯網新技術的加持下,叮當健康開創了互聯網醫療、醫藥及健康商品到家的自營服務模式,將藥企、藥店、用戶一站式鏈接,為眾多場景提供及時貼心服務,並進一步向綜合醫療服務領域拓展。TPG看好叮當健康的技術、模式和發展潛力,將全力支持其快速發展,惠及更多用戶。”



TPG成立於1992年,是一家全球領先的另類資產管理公司,旗下管理的資產規模超過910億美元,是較早成立專門醫療行業投資團隊的國際私募股權投資巨頭之一,在全球範圍有著廣泛的醫療投資經驗。



奧博資本( OrbiMed)合夥人王婷介紹:“叮當健康以AI、大數據、5G、物聯網等高效的信息技術為醫療健康系統賦能,為行業發展帶來新動能,其卓越的科技創新能力和專業的健康服務能力,讓老百姓足不出戶就能方便地問診購藥。我們很高興能在公司發展的重要階段與之攜手,為服務百姓健康、推動行業發展持續帶來價值”。



奧博資本專註於全球生物醫療領域的投資已有二十多年,管理的資產規模超過170億美元。團隊深度了解中國基層醫療市場,持續關註中國市場中理解基層醫療本質並能提供專業化服務的優秀企業。



鴻為資本(Redview Capital)合夥人王欣表示,“鴻為資本致力於同具備創新能力的行業領先企業合作,叮當健康在互聯網醫療、醫藥領域深耕多年,線上問診買藥平臺、線下叮當智慧藥房全面布局,實現在線問診、用藥指導、送藥上門、健康管理等全流程健康服務,展現出強大的創新力、科技力、競爭力,我們將全力支持叮當健康持續發展,共同服務國民健康。”



鴻為資本(Redview Capital)是一家專註中國市場的私募股權投資基金,主要投資於中國的新興消費品和消費者服務、大健康、新材料、清潔能源、消費者服務以及高端製造業。



關於叮當健康

叮當健康成立於2015年,是一家互聯網“醫療+醫藥”健康到家服務平臺,創立“網訂店送”線上線下一體化運營模式,自營線下叮當智慧藥房、搭建專業醫生團隊、執業藥師團隊以及專業藥品配送團隊,為用戶提供7*24小時的在線問診、用藥指導、核心區域28分鐘送藥到家服務,解決用戶“急、懶、夜、專、私”的問診買藥痛點。先後獲得軟銀中國資本、招銀國際資本、中金智德、國藥中金、泰康人壽、龍門投資、海爾醫療等知名投資機構數輪投資。



關於TPG

TPG成立於1992年,是一家全球領先的另類資產管理公司,旗下管理的資產規模超過910億美元。TPG的辦事處遍布北京、沃斯堡、香港、倫敦、盧森堡、墨爾本、孟買、紐約、舊金山、首爾、新加坡和華盛頓。TPG 的投資平臺覆蓋多種資產類別,包括私募股權、成長基金、影響力投資、房地產、二級市場和公募基金等,為其投資者提供多樣化的投資產品和選擇,同時通過嚴格有效的管理增加旗下被投企業的價值。如需了解有關TPG進一步信息,請訪問 www.tpg.com.cn



關於奧博資本( OrbiMed)

奧博資本致力於尋找和支持能夠促進人類健康的生物醫療和生命科學企業。奧博資本管理凈資產總額約170億美元,專註於全球生物醫療領域的投資已有二十多年,投資項目涵蓋生物製藥、生命科技、醫療器械、醫療服務及診斷等領域,投資階段覆蓋初創期、成長期、成熟期及上市後。其投資團隊由全球80多位傑出的專業人士組成,其專業背景包括生命科學、醫藥、金融和法律等。



關於鴻為資本(Redview Capital)

鴻為資本(Redview Capital)是一家專註中國市場的私募股權投資基金,於2016年1月正式成立,主要投資於中國的新興消費品和消費者服務、大健康、新材料、清潔能源以及高端製造業。



關於璞林資本

璞林資本是一家專註於長期投資和價值投資的基金,采用自下而上的投資方針,側重於成長型投資機會,已成功投資數家中國醫療領域的優質企業。基金的創始人和首席投資官李琳先生擁有超過20年的投資經驗,對大中華地區的市場有深刻的理解和認識。



關於蘭馨亞洲

蘭馨亞洲投資集團在大中華區有28年投資經驗,管理資產規模超過80億美元。



關於夏焱資本

夏焱資本是一家匯集業內資深金融家的多策略投資機構,專註於全球投資機會,重點在醫療健康、消費、教育、物流和金融科技行業領域進行精準投資和布局。作為具有全球視野的多策略投資者,夏焱資本通過自上而下的研究方法來發現正處於變革中,特別是夏焱資本能夠促成其價值實現、以及可能成為中國機構戰略投資或並購標的的公司。



關於盈科資本

盈科資本是位列中資創投前6強的投資機構,資管規模近500億,致力於打造領先的生物醫藥投資和產業控股集團,踐行“生物醫藥行業投資+生命科學產業控股雙戰略”,專註生物醫藥、硬科技、新能源等核心資產賽道,布局細分龍頭逾200家。





