Monday, 7 June 2021, 09:00 HKT/SGT Share:

來源 Palma Ceia SemiDesign Palma Ceia SemiDesign宣布推出新一代Wi-Fi HaLow芯片，PCS2100和PCS2500 – 工業4.0通訊芯片的理想選擇 PCS2100 STA終端芯片與PCS2500 AP芯片組合完成完整的Wi-Fi HaLow通訊網絡

加利福尼亞州聖克拉拉市, 2021年6月7日 - (亞太商訊) - 下一代無線通訊解決方案提供商Palma Ceia SemiDesign（PCS）今天宣布推出支持Wi-Fi HaLow(TM)連接協議的兩款芯片。 PCS2100和PCS2500是基於IEEE 802.11ah無線標準的新一代通訊芯片，STA終端與AP路由器組合形成了一個完整的Wi-Fi HaLow網絡，它支持大數量的物聯網（IoT）設備連接。

Palma Ceia首席執行官Roy E. Jewell表示：” PCS2100和PCS2500能夠實現Wi-Fi HaLow通訊協議中長距離，低功耗的無線連接功能，滿足其快速增長的市場。Palma Ceia提供了一套完整的Wi-Fi HaLow芯片組，它將支持工業4.0和其他需要長距離可擴展性物聯網通訊的應用。”



Wi-Fi HaLow（基於802.11ah協議的俗稱）已成為物聯網通訊的Wi-Fi標準，其規範中定義的無線電標準和協議規格使HaLow成為IoT物聯網設備的理想通訊芯片。物聯網的廣泛使用正在推動農業智能化，工業4.0，智能家居，智慧康養及移動監視和安防等領域的大規模使用，但是傳統Wi-Fi的連接能力不足，難以滿足這些正在日益增長的應用需求。 Wi-Fi HaLow的傳輸範圍更廣，可擴展性更強和效率更高，使其成為工業物聯網和其他智能應用的絕佳選擇。



Wi-Fi聯盟高級副總裁Kevin Robinson表示：“ Wi-Fi HaLow實現了各種IoT物聯網應用所需的低功耗連接，各式各樣的解決方案也開始進入市場。作為Wi-Fi產品組合的一部分，Wi-Fi HaLow為現有用戶提供了許多所期待的Wi-Fi功能，其中包括多廠商之間的相互兼容性，易於組網與支持最新的Wi-Fi安全協議。”



PCS2100是高度集成的Wi-Fi HaLow芯片組，可用於Wi-Fi HaLow IoT網絡的STA客戶端。 PCS2500在Wi-Fi HaLow IoT網絡中用作路由器接入點（AP）。兩種產品的結合組成了一個完整的Wi-Fi HaLow網絡，支持大規模的IoT設備連接。



PCS2100和PCS2500芯片為新興的物聯網應用提供能滿足其技術需求的功能和性能要求：

- PCS2100和PCS2500均在亞千兆赫（S1G）頻率範圍內傳輸，根據通訊的環境，這兩款芯片的傳輸範圍可擴展至1公里或更遠。

- PCS2100使用具有特殊IoT網絡管理功能的Wi-Fi協議，可提供極優的傳輸範圍，擴展吞吐量和低功耗，這是高效，強大的IoT網絡的關鍵性能指標。

- PCS2500支持完整的AP功能，包括設備的身份驗證，安全性和協議功能，這些功能可優化網絡操作，從而使設備以有序的方式連接上網。

- PCS2100和PCS2500均支持streaming和telemetric遙測（連續）通信鏈接。



產品

預計PCS2100和PCS2500在今年四季度為市場提供樣片。有關詳細信息，請通過電子郵件 info@pcsemi.com 聯繫Palma Ceia SemiDesign。



有關PCS2100和PCS2500的規格和其他信息，請訪問Palma Ceia網站： https://www.pcsemi.com/products。



關於Palma Ceia SemiDesign

Palma Ceia SemiDesign是一家開曼群島的公司，致力於為下一代WiFi和蜂窩網應用提供IP和芯片。 PCS專注於最新的WiFi和LTE通訊標准開發，支持寬帶，無線，醫療和汽車應用等高性能設備的方案設計。 Palma Ceia解決方案以低功耗，高性能和易於集成而著稱。公司總部位於開曼群島，在英國劍橋，中國大陸，香港和德克薩斯州麥金尼設有設計和銷售中心。 PCS即將擴展業務並直接為以色列，日本，韓國和中國台灣提供技術支持。如需更多信息，請訪問Palma Ceia SemiDesign，網址為 https://www.pcsemi.com/ 。



Palma Ceia SemiDesign和Palma Ceia SemiDesign徽標是Palma Ceia SemiDesign的商標，受開曼群島，美國和其他司法轄區的商標法保護。所有其他產品和公司名稱是其各自公司的商標或註冊商標。



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