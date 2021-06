Friday, 4 June 2021, 15:47 HKT/SGT Share: 天能動力(00819)之分拆公司天能股份(688819)被納入富時中國A400指數

香港, 2021年6月4日 - (亞太商訊) - 6月3日,天能股份(688819)被納入富時中國A400指數,指數編制機構富時羅素是全球第二大指數編制公司,因此被納入富時中國A400指數的天能也將會成為市場的焦點。



天能股份,作為天能動力(00819)分拆電池板塊業務後的公司,從2018年起,就和超微幾乎壟斷了國內兩輪車電池市場,成為兩大巨頭,其占國內兩輪車電池市場份額分別為45%和42%。



“中國前十的高端電動車,九家配天能電池”,這是吹牛的玩笑話,但這樣的小店在整個中國大陸比比皆是,上到一線城市,下到三五線的小縣城,這才是真正天能的實力。



天能動力,作為中國新能源動力電池行業的龍頭企業,早在港股上市,後又非常有預見性地分拆公司股份以天能股份在A股上市,幾乎是聚集了天時地利人和。



如今我們看到天能股份的財務資料,鉛酸電池的淨利率雖然不高,20年報6.61%,但天能的周轉率能夠達到驚人的1.87,只因鉛酸電池不僅可以大量提供電源,並且可回收的性質。



在這基礎上的股本回報率水準幾乎能夠保持在30以上,20年更是達到了驚人的39.6%,反應了其業務特點:鉛酸電池使用者大部分為二輪電動車車主,也就是我們看到的大量的外賣小哥,他們天天幾百公里的里程下,每年都需要更換大量的電池,因此造就了天能非常誇張的周轉率。



沒有對比就不知道級別。其他行業如典型高端消費股貴州茅臺周轉率是0.49,五糧液周轉率0.41,洋河股份周轉率0.37;再對比快消企業三隻松鼠周轉率2.12,良品鋪子周轉率1.97。消費企業的周轉率幾乎與天能是一個級別的。



當其毛利率和淨利率很低,但周轉率非常高的財務情況時,說明了天能不僅僅是個終端消費和管道型的企業,更是具有製造業產品的消費企業,遠遠勝於美國的沃爾瑪和Costco這樣的巨企。



面對疫情肆虐的一年,集團通過智慧製造技術改造專案,引進MES系統(即製造執行系統),運用制造物聯技術,將企業數位化資訊技術延伸至生產線,構建視覺化工廠;推進數位化轉型,通過全面優化業務和供應鏈流程,促進資料和資訊更加透明、高效,提升採購生產的執行效率和快速回應能力,進而實現生產線的柔性化、智慧化以及自動化。在國家碳達峰、碳中和目標的指引下,打造二次電池行業集「回收 – 冶煉 – 再生產」於一體的綠色迴圈產業鏈,實現電池產品全生命週期管理,用自身力量帶動產業鏈的綠色發展。



天能動力和天能股份,兩隻腳穩穩地站立在電池行業,通過不斷研發和創新,更是保持在行業領軍的地位。此前,天能動力獲納入恒生滬深港智慧及電動車指數,如今,天能股份又被納入富時中國A400指數,可見公司發展勢頭強勁。



附:天能動力年報摘要:

1、 電動二輪及三輪車電池

本公司是生產經營電動二輪及三輪車動力電池的領先企業,在消費者中享有廣泛的品牌認知和品質認可,發展情況具有如下特徵:



(1) 市占率高,存量市場大,行銷體系強

根據中國電池工業協會資料,二零一八年公司產品在電動輕型車鉛蓄動力電池市場佔有率已超過40%,並將維持持續增長的態勢。一般情況下,電動車輛的使用壽命要長於動力電池的使用壽命,在車輛使用期限內需要多次更換動力電池,更換週期約0.5至3年,而高保有量使存量替換市場的規模數倍于新車配套市場,因此存量替換市場為公司的營業額帶來更大貢獻。公司面向新車配套市場和存量替換市場分別採用直銷和經銷模式,直銷大客戶包括雅迪、愛瑪、台鈴等車廠,經銷網路由遍佈中國內地的3,000多家經銷商鋪設而成。



(2) 全面滿足新國標,不斷研發新產品

新國目標實施不僅規範了電動二輪車產品,更提升了產業鏈的准入門檻。在此背景下,公司亦緊隨政策,在研發投入和產品品質上持續精進,推出了全面滿足並超越新國標要求和市場需求的產品系列,結合數位化體驗提供更加優質的服務。



例如天能E5金剛產品,專為解決消費者最為關注的用車痛點而生,具有強動力、高耐力、長壽命的特點。公司研發團隊為E5金剛產品打造的超強聚能芯具有高密度強導電性的板柵結構,能夠降低電池內阻,提升導電性能,提升電化學反應速率,使電池在大功率放電的情況下,續航能力更強、性能更穩定。



3、 其他高端環保電池

(1) 起動啟停電池

起動啟停電池主要用於汽車、摩托車及燃油發動機等車輛設備的起動、點火及照明等,能有效 降低排放,是近年來發展較為迅速的一項節能減排技術,更換週期約3至5年。二零一七年,中國發佈「乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法」(「雙積分管理辦法」),從 平均燃料消耗量積分和新能源汽車積分兩方面限制車企生產高排量汽車,汽車起動啟停用蓄電 池市場規模急速增長。



經過不斷自主創新,本公司二零一七年向市場推出了獨立完整技術體系的自主品牌的起動啟停 電池產品,並積極在車企驗廠和批量試裝上取得突破,目前公司在接受客戶認證的同時開發替 換市場。



未來,公司將在增加產能並開拓市場的同時,積極進行新產品開發和技術累積。作為集團的新 興業務之一,起動啟停電池業務擬通過產能建設、市場開發、人才引進等方式持續發展進步。



(2) 電動特種車電池

電動特種車電池主要應用於電動叉車、電動堆高車、電動升降車等貨運物流設備,同時作為叉 車、牽引車、搬運車、井下礦用機車等設備的直流動力電源,廣泛應用於機場、車站、港口、 蔬菜水果市場和工礦企業倉庫等場所。同系列電池產品亦應用於電動遊覽車、電動掃地車、電 動清潔車、電動巡邏車等其他電動特種車。



本集團在叉車電池領域現已成為全國國產第二大品牌,與杭叉集團、和鼎機電、寶驪叉車、安 徽合力等國內外優質企業結成戰略合作夥伴關係。公司積極面向新結構鉛蓄電池研究前沿,研 發儲備了管式、雙極性、捲繞式、鉛布水準等新型結構技術,形成了「一種管式鉛酸蓄電池內化 成工藝」核心專利。其中,管式結構技術已經應用到公司電動叉車用鉛蓄電池產品中,實現了良 好的經濟效益。



同時中國著力擴大內需,積極鼓勵居民消費,而倉儲物流、旅遊觀光、高爾夫車等車型均使用 電動特種車,預計相應電池系列產品增長空間充裕。 二零二零年年報 17 管理層討論與分析



(3) 儲能及備用電池

儲能鉛蓄電池是指供發電設備儲蓄能源的電池,更換週期約5至8年。例如風能和太陽能發電 設備,其先使用風能或太陽能給儲能電池充電,再通過逆變器將電池的直流電變換為交流電, 然後對外供電。鉛蓄電池因具有可製成大型存放區系統,單位能量成本和系統成本低,安全可 靠、回收再生利用率高及溫度適應性好等特點,已被廣泛應用在太陽能發電儲能、風力發電儲 能及發電廠儲能等方面,在綠色能源發展方面起著重大作用。



二零二零年十月,由天能動力提供儲能電池的浙江長興10千伏雉城儲能電站正式並網投運,是全國首個電網側鉛炭式儲能電站,與附近的變電站相連,實現電能的雙向轉換流通,有效起到 削峰填穀的作用,為城市電網的安全運行提供更為豐富的調節方式。近年來,天能動力積極探 索智慧能源發展,創新模式,開發多層次儲能產品和系統解決方案,推進產業鏈條延伸和高端 化升級。目前,天能動力已建成非洲光伏儲能離網項目、智慧微網鉛炭電池儲能電站等多個項 目。







