貝萊德、道富投資樂享互動，效果營銷龍頭獲國際頂級資本認可

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|Friday, 4 June 2021, 11:31 HKT/SGT
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香港, 2021年6月4日 - (亞太商訊) - 繼5月27日被正式納入MSCI中國小型股指數後，樂享互動（06988.HK）又獲兩家國際頂級金融巨頭BlackRock Inc（貝萊德集團）和State Street Corp（美國道富集團）投資。
根據最新彭博數據，貝萊德集團披露其持有樂享互動256.9萬股，佔已發行股份的0.12%；美國道富集團披露其持有樂享互動62.9萬股，佔已發行股份的0.03 %。
貝萊德集團又稱黑岩集團，是全球最大的資產管理機構。截至今年一季度，貝萊德集團管理資產規模高達9.0萬億美元。
美國道富集團是全球最大的託管銀行和資產管理公司之一。截至2020年末，其託管資產規模高達38.8萬億美元，資產管理規模達3.5萬億美元。
吸引貝萊德、美國道富集團投資，意味著樂享互動的投資價值獲得國際頂級資本認可，也將進一步助力樂享互動持續優化股東結構、穩步推進國際化發展。
話題 Press release summary
部門 通讯, 金融, Cloud & Enterprise, Advertising & Media
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