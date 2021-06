Friday, 4 June 2021, 11:31 HKT/SGT Share: 貝萊德、道富投資樂享互動,效果營銷龍頭獲國際頂級資本認可

香港, 2021年6月4日 - (亞太商訊) - 繼5月27日被正式納入MSCI中國小型股指數後,樂享互動(06988.HK)又獲兩家國際頂級金融巨頭BlackRock Inc(貝萊德集團)和State Street Corp(美國道富集團)投資。



根據最新彭博數據,貝萊德集團披露其持有樂享互動256.9萬股,佔已發行股份的0.12%;美國道富集團披露其持有樂享互動62.9萬股,佔已發行股份的0.03 %。



貝萊德集團又稱黑岩集團,是全球最大的資產管理機構。截至今年一季度,貝萊德集團管理資產規模高達9.0萬億美元。



美國道富集團是全球最大的託管銀行和資產管理公司之一。截至2020年末,其託管資產規模高達38.8萬億美元,資產管理規模達3.5萬億美元。



吸引貝萊德、美國道富集團投資,意味著樂享互動的投資價值獲得國際頂級資本認可,也將進一步助力樂享互動持續優化股東結構、穩步推進國際化發展。





話題 Press release summary



部門 通讯, 金融, Cloud & Enterprise, Advertising & Media

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network