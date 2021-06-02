天韵國際於中國中部地區發展勢頭良好 宜昌天同收穫佳績



香港, 2021年6月2日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司（「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」）（股份代號 : 6836.HK）欣然宣佈，集團於2018年1月31日完成收購的全資附屬公司力勝投資有限公司及其全資附屬天同食品（宜昌）有限公司（「宜昌天同」）已於三年內達到大部分目標產量及目標收入，故集團向恆進投資有限公司(「恆進投資」)配發及發行13,050,000股普通股份作為代價股份，是次配發及發行予恆進投資的代價股份佔集團配發及發行代價股份後的已發行股本的約1.32%。集團於2017年9月15日與恆進投資訂立收購目標集團的協議。根據收購協議，天同食品（宜昌）有限公司定下於成交日起的3年內的目標產量為80,000噸加工水果，及其主營業務收入目標總額為人民幣7億元。



天同食品（宜昌）工廠及其生產之加工水果產品



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「是次完成配發及發行代價股份，突顯集團當年訂立的收購協議中加入與績效掛鈎的激勵機制行之有效。完成收購宜昌天同令集團未來發展如虎添翼，湖北生產基地的生產設施不但可有效增加集團的飲料產品及現有加工水果產品的產能，有利集團於中國中部發展亞熱帶地區的新類別加工水果產品，並加強自有品牌產品的倉儲及運輸安排，對集團以自有品牌開拓中國華中市場具有戰略意義。」



湖北省宜昌市是中國柑橘的主要產區，根據華經產業研究院發佈的最新數據，中國是全球最大的橘子罐頭出口國，佔國際貿易量的80%以上。為滿足市場的強勁需求，宜昌天同通過增設新的生產線，設施改造及產能提升，提高生產效率，帶動釋放新產能並收穫佳績，確保今年產季成果豐碩，為集團發展增添動力。此外，集團位於宜昌市遠安縣的項目，將與宜昌天同形成協同效應，並有效增加飲料等產品的產能。



楊主席續道：「集團始終堅持發展獲市場高度認可的自家品牌，連續四年蟬聯中國品牌價值評價榜單，並獲得『2020年消費者喜愛罐頭產品』的榮譽稱號，均反映出集團自家品牌的市場佔有率和消費者認同度都在穩步提升，相信這與過去數年內與目標集團產生的協同效應有關。展望未來，集團將繼續進一步擴大各類產品的產能，動態協調自有品牌業務及OEM業務的發展需要，為進一步擴大集團於中國乃至全球的市場份額而努力，實現集團的可持續發展。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品，(ii) 生產及銷售飲料產品及(iii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。飲料產品以自家品牌「享派Shiok Party」出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴 格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產 品達到相同的品質水準。自2016 年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格，成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年，集團榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於2020年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單並。



欲瞭解更多集團詳情，請流覽集團網站 www.tianyuninternational.com







話題 Press release summary



部門 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

