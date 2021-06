中基長壽科學獲CS Asia Opportunities Master Fund承配配售股份

香港, 2021年6月1日 - (亞太商訊) - 中基長壽科學集團有限公司(「中基長壽科學」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:0767.HK)宣佈,集團於2021年5月31日交易時段後確認獲CS Asia Opportunities Master Fund(「CS基金」)承配配售股份。



CS基金是受開曼群島金融管理局監管之互惠基金,由主要提供資產管理服務的China Silver Asset Management LLC管理及最終控制。中基長壽科學早前宣佈配股及發行認購股份,透過配售代理向不少於六名獨立承配人以配售價每股0.65港元配售最多2.5億股股份,而所有承配人均為獨立第三方。根據配售協定,承配人須就配售予彼等之配售股份遵守12個月禁售期。集資所得款項淨額當中約1.8億港元主要用於集團發展長壽科學業務相關的收購項目,以及用作集團往後的一般營運資金。



中基長壽科學董事會主席兼執行董事閆立先生表示﹕「我們很高興獲得機構投資者的信任和支持,此為對中基長壽科學未來發展前景的一份肯定,同時進一步擴大我們的股東基礎。中基長壽科學將繼續加快發展步伐,捕捉在長壽科學領域的機遇,發掘更多潛質優厚的項目,並乘『健康中國』的國家戰略之東風,繼續完善我們的研發實力和為產業鏈升級,逐步實現『讓人類健康長壽』的願景。」



關於中基長壽科學集團有限公司

中基長壽科學集團有限公司(0767.HK)主要從事長壽科學、借貸、證券及其他投資、金融及投資諮詢,以及物業投資業務。集團是世界領先的長壽科學生態系統平台,致力於人類健康長壽事業。通過五大分部營運,長壽科學研究分部包括NK、CBNK、CAR-NK技術平台、CAR-T技術平台、MSC技術平台、長壽生物製品技術平台等進行研發;長壽醫學檢測分部提供人體健康數據和長壽狀況評估;長壽生物製品分部包括NMN、VC緩釋片等長壽生物製品的生產及銷售;長壽管理分部提供人體健康長壽的科學解決方案;會員分部提供世界長壽科學健康會的建設營運和長壽雲建設營運。



有關更多資料,請瀏覽: https://www.irasia.com/listco/hk/zhongjilongevity/





