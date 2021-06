Tuesday, 1 June 2021, 10:48 HKT/SGT Share: 百融雲宣佈股份購回及激勵計劃 業績高速增長 大摩、中金均看好

香港, 2021年6月1日 - (亞太商訊) - 中國領先的獨立AI技術平台百融雲(6608.HK)於2021年5月31日發佈公告,宣佈公司應於自公告日期起直至2021年6月16日(即購回授權屆滿時)於公開市場購回B類股份(「股份購回計劃」)。公司同時還宣佈董事會已採納股份獎勵計劃,以(其中包括)表彰選定參與者的貢獻及吸引、激勵及挽留選定參與者。



根據弗若斯特沙利文的資料,百融雲是中國最大的獨立金融大數據分析解決方案供應商,市場份額從2019年的約8.7%進一步提升至2020年的9.0%。藉助上述計劃,公司有望為長期快速增長注入新動力,繼續鞏固行業領先地位。



股份購回+獎勵形成長效激勵



公告顯示,百融雲股份購回計劃擬用資金中不超過388百萬港元購回股份;公司董事會相信於現況下進行股份購回可展示公司對自身業務展望及對前景充滿信心,且最終會為公司帶來裨益並為股東創造價值。股份購回計劃反映在公司市場領導地位及高效而可擴展的業務模式所帶動下,董事會及管理團隊對本公司目前及長期的業務展望以及增長充滿信心。百融雲董事會認為,股份購回計劃符合公司及其股東的整體最佳利益。



根據股份獎勵計劃,百融雲可(i)向受託人發行及配發B類股份及╱或(ii)向受託人轉移必要資金,並指示受託人透過市場交易按當前市價收購B類股份,以履行獎勵。該計劃可授出的股份數目不得超過24,764,500股股份。佔公司已發行股份總數約5%及於採納日期B類股份約6%。授出獎勵亦須受於相關時間公司已發行股份總數3%的年度上限所規限。股份獎勵計劃初步自採納日期起計十年間有效及生效。



通過股份購回計劃及股份獎勵計劃的組合運作,百融雲有望實現長效激勵,進一步增強核心團隊凝聚力,提高市場競爭力,並進一步強化公司領先地位。



公司長期快速發展 大摩中金一致看好



進入後疫情時代以來,百融雲頻創佳績,收穫了市場的廣泛認可和機構的一致好評。2021年第一季度,公司實現收入約人民幣4.09億元,較2020年同期增長92%。其中,精準營銷服務及保險分銷服務同比增幅分別為293%及93%,延續了去年第四季度的強勁增勢。



百融雲長期保持高速增長。在2019年,公司扭虧為盈,實現調整後淨利潤1,307.1萬元,2020年同比增長5.1倍,達到8,004.4萬元。公司2020年調整後EBITDA 1.67億元,同比增幅高達92%。2020年第四季度調整後EBITDA較2019同期增長近4倍。



摩根士丹利於5月3日發佈研報,首次給予公司「增持」評級,目標價34港元,對應2021財年市銷率的11倍。摩根士丹利在研報中稱,預計在中國家庭平均收入穩步增長以及零售需求仍有一定發展空間的情況下,中國個人信貸需求將會持續增加,百融雲有望在此機遇下提升業績並搶佔市場份額。大摩認為,百融雲借助原生雲技術平台以及輕資本模式在增長業績和利潤擴張極具潛力,並預計百融雲在2021年、2022年分別實現營收13.97億元和18.13億元,並在2023年進一步升至23.65億元,複合年增長率將達到27.7%。



中金公司於5月11日發佈研報,首次覆蓋百融雲,給予「跑贏大市」評級,並將目標價定為34.10港元。中金認為,百融雲在數據分析中的核心競爭優勢有助於創建可延展和可擴展的業務模型,該行相信公司將保持領先地位。



百融雲的業務模式為輕資產運營,通過雲原生的技術平台賦能數千家金融機構,營收為不承擔金融風險的科技服務費。根據2020年報顯示,百融雲流動資產項下現金及等價物4,195萬元以及按公允價值計入損益的金融資產(理財產品)8.06億元,同時根據百融雲IPO募資金額39億港幣綜合來看,公司現金流充裕,股份購回亦彰顯了董事會和管理團隊對於公司長期價值和業務增長的信心。長遠來看,百融雲所屬的SaaS、數據分析及雲計算行業發展潛力十足,公司未來增長可期。





