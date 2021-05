Friday, 28 May 2021, 15:12 HKT/SGT Share: 五菱汽車獲納入MSCI中國小型指數 昨日資金淨流入1036萬港元

香港, 2021年5月28日 - (亞太商訊) - 5月27日,MSCI季度指數調整於當日收盤後生效,包括五菱汽車(0305.HK)在內的45只個股獲納入MSCI中國小型指數。截止5月27日收盤時,五菱汽車上漲4.86%,報收1.94港元,成交金額5387.28萬港元,資金淨流入1036.06萬港元。



MSCI指數是摩根士丹利資本國際公司(Morgan Stanley Capital International) 所編制的證券指數,指數類型包括產業、國家、地區等,範圍涵蓋全球資本市場,是全球投資組合經理廣泛採用的國際股票基準,在全球範圍內具有廣泛影響力。其中,MSCI中國小型指數旨在衡量中國市場小型股板塊的表現,涵蓋具有良好經營業績和發展潛力的中國公司。此次五菱汽車成功獲納入MSCI中國小型指數,表明了國際資本市場對公司的關注和認可,亦有助於公司進一步成為國際投資者的投資標的,從而引入更多元化的優質投資者,預期將提升公司的聲譽及股票流動性。





Mar 31, 2021, 18:42 HKT/SGT 新能源車業務帶動2020年業績提升,五菱汽車(00305.HK)發展後勁可期

