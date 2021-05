華泰證券30週年，CEO周易展望國際化、數字化的挑戰與未來

南京, 2021年5月28日 - (亞太商訊) - 從1991至2021年,歷經30年發展,華泰證券股份有限公司(上海交易所證券代碼:601688.SH;香港交易所證券代碼:6886;倫敦交易所證券代碼:HTSC)已從一家本土券商成長爲滬港倫三地上市的科技驅動型證券集團。國際化、數字化、可持續已經成爲了華泰證券發展過程中的關鍵詞。



在經歷新冠疫情對全球市場的劇烈衝擊之後,2021年全球經濟即將迎來復甦。數字化浪潮推動金融行業轉型升級,新業態、新産品、新技術都將爲中國的證券公司注入新的活力。



正值華泰證券30週年,華泰證券首席執行官周易就中國證券行業的發展趨勢、金融機構國際化機遇、數字化轉型和技術升級、ESG治理以及發展願景等市場關注的話題與彭博市場專家經緯開啓深度對話。



宏觀環境與行業發展

Q1:在經歷疫情衝擊之後,中國在全球復甦中一馬當先。在「十四五」規劃的引領下,華泰證券如何看待當前及未來的行業發展趨勢和市場機遇?



A:改革開放40多年來,中國已經深深地融入到全球經濟體中。在「雙循環」的新發展格局下,中國資本市場將真正發揮樞紐作用,推動資源高效配置。證券公司作為資本市場最重要的核心中介機構,也將迎來更大的發展空間。



中國超大規模經濟體為新經濟崛起提供了廣闊舞台,在中國企業國際化過程中,有越來越多的跨境業務需求,需要金融機構打造相應的國際化能力體系,提供一籃子服務。證券公司需要以全球化視野,在開放競爭的市場中鍛造新的核心競爭力,借鑒成熟市場經驗,帶動自身業務能力提升,才能更好幫助客戶把握産業脈搏。



同時,中國已成為第二大財富管理市場,中國居民個人資産向金融資産加速轉移,這一戰略性機遇,將為以證券公司為代表的資本市場財富管理、資産管理機構提供廣闊的業務發展空間。隨著80後、90後等新世代開始成長為投資理財的中堅力量,基於品牌、內容營銷與平台運營的服務模式獲取客戶關注,將成為證券公司財富管理業務贏得未來的關鍵。



Q2:面對全球經濟疲軟、地緣政治風險加大,以及外資投行的競爭壓力,本土證券公司當前及未來面臨的主要挑戰有哪些?華泰證券將如何應對這些挑戰?



A:在高水平雙向開放的進程中,資本市場需要更強大、更國際化的一流投資銀行和財富管理機構,證券行業也需要本土實力機構的加快成長。



同時,在市場優勢資源加速向優質機構集聚的大趨勢下,證券行業的實力分化將更加明顯,併購重組也將成為未來行業資源整合和結構升級的重要趨勢,證券公司發展的頭部效應將更加明顯,體量價值將全面增強業務創新與風險抵禦能力,未來將會有一些證券公司發展成為具有較大市場影響力的國際化投資銀行。



面對挑戰,我們將保持敬畏之心,用市場化理念,以客戶為中心,堅定不移地向前走。同時,在完全開放的市場中參與競爭,徹底打破路徑依賴,不斷自我超越。



國際化與數字化

Q3:在華泰證券的國際化過程中,有哪些重要的里程碑事件?您有哪些經驗與同行分享?



A:過去五年,華泰證券把握市場機遇,走出了獨特的國際化發展之路。



2015年,公司H股上市,深度融入國際市場,並以香港業務為前沿,不斷拓展全球重要市場的業務佈局;2016年順利收購AssetMark,為公司打造基於B2B2C的財富管理業務平台和業務體系提供了成熟的借鑒模式。



2019年,公司不僅作為滬倫通機制的探路者成功發行首單GDR在倫交所上市,還成為亞洲首家擁有倫交所做市資格的證券公司,相繼助力中國太保、長江電力發行GDR登陸倫交所。隨後,AssetMark實現了分拆上市,美國子公司獲得業務牌照,有效擴大了公司在美國市場的影響力,集團目前正在走向內地、香港、美國乃至英國四地聯動的新格局,全球資源整合能力進一步增強。



溫室裡長不出參天大樹。在中國改革開放40多年的歷程中,我們看到,堅持開放的行業,現在都很有活力;被保護的行業,往往在原地徘徊。在堅定不移對外開放的過程中,無論是實體經濟,還是金融業,通過勤奮和創造力,一定能鍛造出核心競爭力。



我們與同業分享一些關鍵的思考:



從長遠趨勢來看,我們的國際化都是圍繞著客戶需求走出去,伴隨著客戶的國際化,而實現自身的國際化。只有讓國際業務真正滿足本土客戶的國際化需求,國內證券公司才有可能在國際市場真正站穩腳跟,邁向更高發展階段。



我們依托境內外一體化平台與全業務鏈體系,以高效的跨境聯動為客戶提供全方位服務。比如,在機構業務領域,我們高效整合投資銀行、股權投資、産業研究等境內外資源,發揮在大健康、TMT、大消費等新經濟領域的長期優勢,助力龍頭客戶、優質成長型企業在全球範圍內利用資源,實現發展躍升。我們也注重借鑒成熟市場經驗,以境外先進模式帶動境內各業務領域核心能力全面提升。



隨著華泰國際化進程不斷加速,公司的文化氛圍越來越開放、包容,一大批背景多元的高素質國際化人才加入,讓我們的國際化征程更加自信、篤定。



Q4:華泰證券是如何利用數字化推動平台化發展並牽引商業模式創新?如何看待金融科技的發展趨勢?



A:科技是華泰證券最鮮明的基因。2019年,我們正式提出科技賦能下的財富管理與機構業務「雙輪驅動」戰略,啓動全面數字化轉型;現在,我們正在加快推進數字化,加加快平台能力沉澱。



我們疊代升級面向境內零售客戶的「漲樂財富通」,正式推出面向全球華人客戶的「漲樂全球通」,不斷優化賦能投資顧問的「AORTA」平台,打造線上線下、境內境外聯動互通的服務模式。



同時,數字時代的商業邏輯是「共生」而非「競爭」,多方參與才能放大平台價值、提高資源配置效率。去年華泰發佈了全市場首個開放式的線上證券借貸交易平台,不僅為融券業務確立了突出的競爭優勢,也為市場生態的完善做出了應有的貢獻。我們以股權投資為紐帶,打造開放的金融科技生態圈。我們正在加大關鍵金融科技賽道投資佈局,通過資本紐帶聚焦全市場最優秀的金融科技公司,打造「資本參與+業務合作+戰略協同」的産業投資新模式,與合作夥伴共享快速成長的紅利。



未來,數字化浪潮的加速滲透,將重塑金融服務的商業形態,科技賦能與數字化轉型沒有改變金融的本質,但由此帶來的競爭規則、服務模式及管理模式的巨大變化,正深刻影響並可能顛覆證券業競爭格局和發展路徑。



境內外領先機構正在AI 賦能、數據中台等平台建設上不斷突破,實施全面數字化轉型,沉澱和共享數字化底層能力,推動開放平台的共創共享,營造科技金融生態圈,將成為證券公司構建面向未來的科技核心競爭力的關鍵要素。



ESG治理

Q5:當前,ESG投資是市場熱門話題。華泰證券在ESG投資領域有怎樣的戰略和實踐?



A:華泰證券將ESG(環境、社會、治理)管理與發展戰略相結合,在公司層面建立完善了ESG治理架構與執行體系;將ESG納入盡職調查範疇,積極踐行責任投資;探索ESG投資中的生態環境準入等前沿議題,以專業能力推動金融向善。



在研究諮詢領域,成立新能源等可持續發展行業研究小組,設立ESG投資分析專員,實現投資標的ESG表現的跟踪、分析與監控;在投資業務中,尤其是涉及採掘、能源、化工等重化工業領域時,公司將環境責任作為約束性指標之一。



在發展綠色金融方面,通過發行綠色債券、助推環保企業上市、再融資、戰略引資、産業整合等方式,為環保事業提供多元資本服務。



在踐行社會責任方面,積極服務「長江大保護」等國家戰略,設立「益心華泰 一個長江」生態保護公益項目,聯合各方力量推動可持續發展。



發展願景

Q6:展望未來的10年,華泰證券有著怎樣的願景,希望承擔起怎樣的新角色?



A:我們陪伴了很多中國企業從小規模逐漸發展壯大,彼此有深厚的瞭解和信任。如果沒有一批優秀的證券公司陪伴中國企業走出去,中國企業很難真正成為具備全球化視野和競爭力的龍頭公司。中國經濟轉型也需要一個更強大的金融市場,在這個過程中,我們華泰希望能有所作為,這也是證券公司應該承擔的使命。



2020年,彭博與華泰證券宣佈啓動全球戰略合作。目前,華泰證券的財富管理和機構業務,正積極借助彭博的全球網絡和信息、數據及交易服務能力,在基礎系統設施、信息與資訊處理、産品分發、交易達成及關鍵業務的風險管理領域展開了深入的探討和合作。未來,雙方還將繼續圍繞財富和機構業務的核心業務場景,重點加強在跨境業務、金融科技賦能、風險管理與公司治理及品牌推廣上的深度合作,提升公司的科技核心競爭力和國際化業務發展水平。



