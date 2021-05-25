Tuesday, 25 May 2021, 17:36 HKT/SGT Share: 金山軟件公佈2021年第一季度業績 「雲和協作」生態系統發展推動金山辦公集團增長顯著

《劍網3》實現良好表現

香港, 2021年5月25日 - (亞太商訊) - 中國領先的軟件及互聯網服務公司金山軟件有限公司（「金山軟件」或「公司」，香港聯交所股份代號：03888）公佈截至2021年3月31日止三個月（「回顧期」）未經審核之第一季度業績。



回顧期內，金山軟件錄得收益人民幣1,559.6 百萬元，按年增長33%。其中，來自網絡遊戲及其他，以及辦公軟件及服務的收益分別佔總收益的51%和49%。毛利為人民幣1,315.9 百萬元，按年增長36%；母公司擁有人應佔溢利為人民幣116.6百萬元，按年增長1,763 %。



金山軟件主席雷軍先生表示：「第一季度，我們持續專注於為政府、企業和個人客戶提供辦公應用服務，堅持優質IP及精品遊戲戰略，為本年度奠定了良好開端。金山辦公集團把握全社會數字化轉型契機，持續佈局『 雲和協作』生態系統。網絡遊戲業務方面，我們在保持核心遊戲穩定發展的同時，亦積極佈局新品類遊戲的研發。」



金山軟件首席執行官鄒濤先生表示：「第一季度公司開局良好，實現總收益人民幣1,559.6 百萬元，按年增長33%。其中，辦公軟件及服務業務按年增長104%，伴隨辦公軟件及服務收益的強勁增長，我們第一季度營運溢利實現人民幣512.1 百萬元，較去年同期增長33%。」



業務回顧



辦公軟件及服務

2021年第一季度，辦公軟件及服務的收益錄得人民幣771.0 百萬元，按年增長104%。金山辦公集團收益實現強勁增長，主要得益於其「雲和協作」生態系統的迅速發展。金山辦公集團致力於轉型為雲協作辦公解決方案的優質服務提供商，不斷提升產品體驗，持續推動政企用戶雲化進程及使用滲透率有效提升。伴隨信創業務進入成熟期，當期客戶採購力度加大，帶動辦公軟件產品使用授權業務本季度爆發式增長。



2021年兩會期間，WPS Office助力中國兩會信息化平台建設，提供了定制化的辦公軟件文檔服務，保證全部公文以電子文件進行傳輸、審閱及批復。金山辦公集團亦加速商業渠道生態建設。 2021年4月，金山辦公集團召開2021年合作夥伴大會，吸引上千家渠道代理商和辦公生態服務商參會交流。



同時，金山辦公集團持續優化個人及企業用戶的產品體驗，通过「雲和協作」的使用不断提升用戶忠誠度，繼續增強公有雲市場的滲透率，推動辦公服務訂閱業務持續增長。



截至2021年3月31日，金山辦公集團主要產品的月活躍用戶數量達4.94億，按年增長11%。其中，WPS Office PC版及移動版的月活躍用戶數量分別達1.94億及2.94億，按年分別增長15%及8%。此外，本季度互聯網廣告推廣服務業務保持穩定，與金山辦公集團整體戰略一致。



網絡遊戲業務及其它

第一季度，網絡遊戲及其它業務錄得收益人民幣788.6 百萬元。2021年第一季度，旗艦端遊《劍網3》收益按年增長23%。 2021年4月，《劍網3》推出全新資料片《白帝風雲》，豐富了遊戲內容且新增各種玩法，日活躍用戶數量較推出前實現增長。同時，劍俠系列其他端遊表現保持穩健。



此外，海外手遊業務取得了突破性進展。基於《劍俠情緣網絡版》的《劍網1口袋版》手遊在越南推出後，登頂當地iOS及安卓商店的免費榜及暢銷榜。 此外，第一人稱戰術射擊類遊戲《Bullet Angel》亦已於2021年5月在泰國、馬來西亞等地上線並受到歡迎。



展望未來，公司計劃推出多款全新遊戲。其中，《劍網3》之懷舊版《劍網3緣起》和《最終幻想：勇氣啟示錄幻影戰爭》預期於本年年中上線。



雷軍先生總結道：「公司第一季度開局穩健，我們對於公司各項業務的出色表現感到欣慰，對公司未來發展也充滿信心。展望未來，我們將持續加大對雲及人工智能等新技術的研發投入，勇於突破，推動創新升級，實現可持續增長，並攜手用戶及合作夥伴共創美好未來。」



關於金山軟件有限公司

金山軟件 (3888.HK) 是一家於香港聯交所上市的中國領先的軟件及互聯網服務公司，旗下擁有西山居及金山辦公兩家子公司。隨著「移動互聯網轉型」的戰略實施，金山軟件在整體業務及管理模式等方面已完成全面轉型，並形成以互動娛樂及辦公軟件為支柱、以雲服務和人工智能為新起點的戰略佈局。公司在全球範圍內有超過5,000名員工，在國內享有重要的市場份額。更多詳情，請瀏覽 http://www.kingsoft.com。



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