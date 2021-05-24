中基長壽科學與美爾雅之合資公司 夥拍新湖財富舉行「健康權益計劃」發佈儀式



香港, 2021年5月24日 - (亞太商訊) - 中基長壽科學集團有限公司（「中基長壽科學」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：0767.HK）宣佈，透過合資公司美爾雅健康集團（湖北）有限公司（「美爾雅健康科技」），於2021年5月23日成功與專注於高凈值客戶的新湖財富投資管理有限公司（「新湖財富」）在北京舉行《健康戰略合作暨啟動健康權益計劃發佈儀式》，為高凈值人群及其家庭提供全方位的健康管理私享服務。



美爾雅健康科技集團（湖北）有限公司總經理閆一凡先生（左一）、湖北美爾雅股份有限公司董事長兼總經理、美爾雅健康科技集團（湖北）有限公司執行董事陳京南女士（右三）、美國中基1號國際醫療集團執行董事、亞洲綜合細胞庫武漢中心執行總裁李小雙先生（右二）、斯坦福大學轉化醫學中心中國中心副主任、中科院抗衰委員會副主任郭明輝博士（右一）以及新湖財富投资管理有限公司管理層及代表於《健康戰略合作暨啟動健康權益計劃發佈儀式》合影留念。



湖北美爾雅股份有限公司董事長兼總經理、美爾雅健康科技集團（湖北）有限公司執行董事陳京南女士於《健康戰略合作暨啟動健康權益計劃發佈儀式》上致辭。



美爾雅健康科技集團（湖北）有限公司總經理閆一凡先生就「健康權益計劃」及金融權益主題分享。



《健康戰略合作暨啟動健康權益計劃發佈儀式》假北京朝林松源酒店舉行，並邀得斯坦福大學轉化醫學中心中國中心副主任、中科院抗衰委員會副主任郭明輝博士作健康主題分享，以及奧運體操冠軍、美國中基1號國際醫療集團執行董事、亞洲綜合細胞庫武漢中心執行總裁李小雙先生作體驗分享；獲各界友好及嘉賓岀席，一同見證美爾雅健康科技與新湖財富的戰略合作，場面熱鬧。



在健康新時代下，「健康中國」已經成為國家戰略，「大健康」產業成為經濟發展的新引擎，高凈值人群對於健康管理也更加重視。隨著國內人口老化加劇及保健品滲透率逐漸提升，長壽科學醫療及健康管理業務發展空間巨大。「健康權益計劃」將進一步加強集團與其戰略合作夥伴的協同效應，完善相關產業鏈升級，繼續打造世界領先的健康長壽科學生態系統，為人類健康作出貢獻。



中基長壽科學自去年不斷投放資源於長壽科學研究，並招攬了一群國際頂尖之專業生物科技醫療人才，强化中基長壽科學之科研團隊實力，研發出高效之長壽生物製品。為進一步完善集團全球長壽科學領域的佈局，集團積極進行先進醫療及檢測等項目的併購，其中於今年3月與湖北美爾雅股份有限公司（「美爾雅」；股份代號：600107.SH）訂立投資合作框架協議，共同成立美爾雅健康科技，以重點開展防癌早篩、長壽醫學檢測、細胞管理等先進醫療服務。為了集團未來的戰略發展及業務方向，集團董事會已於2021年5月18日決議採納股份獎勵計劃，以表揚若干參與者對集團的發展及增長所作出的貢獻，並藉此吸納合適人才，為集團進一步加快發展打下堅實基礎。



中基長壽科學董事會主席兼執行董事閆立先生表示﹕「集團樂見美爾雅健康科技與新湖財富的戰略合作，隨著社會對健康生活及長壽科學醫療需求增加，配合集團及近年積極於健康管理及長壽生物製品方面的研究，我們深信『健康權益計劃』能為高凈值人群帶來更全方位及優質的健康管理服務，亦預料這次合作可以為高凈值人群提供更精準、安全、完善的優質健康管理項目，締造龐大的協同效益。」



關於中基長壽科學集團有限公司

中基長壽科學集團有限公司（0767.HK）主要從事長壽科學、借貸、證券及其他投資、金融及投資諮詢，以及物業投資業務。憑藉管理層在生物科技行業的專業知識及技術，集團近年銳意進軍國內長壽科學醫療行業，以嶄新的長壽管理方案實現 「讓人類健康長壽」的願景，透過長壽生物製品、細胞及基因療法，以及先進醫療等長壽科學技術，為人類的健康作出貢獻，從而建立良好聲譽。



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