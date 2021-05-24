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來源 Sino Biopharmaceutical Limited 中國生物製藥2021年首季歸屬於母公司持有者應佔盈利飆升118.5%至人民幣19.14億元 新產品銷售佔比增至47.4% 帶動收入增長16.4%

香港, 2021年5月24日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團—中國生物製藥有限公司（「中國生物製藥」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）（股票編號：1177）公佈截至2021年3月31日止三個月之未經審核財務業績。



發展重點

-- 集團成員企業正大天晴藥業集團股份有限公司（「正大天晴」）與北京泛生子基因科技有限公司（NASDAQ: GTH）就肝癌早篩達成戰略合作協議，於未來三年在中國指定地區共同服務包括乙肝病毒攜帶者及其他肝病患者在內的肝癌高危人群，建立中國乃至全球肝癌早篩市場的行業標杆。

-- 集團的艾司奧美拉唑鎂腸溶膠囊、恩格列淨片、恩曲他濱替諾福韋片、卡格列淨片、注射用硼替佐米、替格瑞洛片6個產品中選第四批國家組織藥品集中採購。其中艾司奧美拉唑鎂腸溶膠囊等4個產品為新近批准產品，有望通過國家集採，快速獲得市場份額。

-- 集團透過附屬公司C-Lab International Limited成功收購比利時私營公司SOFTHALE NV 100%股權。它的軟霧吸入設備（SMI）基於差異化技術，可有效提高吸入藥物的肺部沉積率，屬於下一代經肺給藥技術，在慢阻肺等疾病領域具有廣闊應用前景。集團也計劃通過該項收購建立在歐洲發展的關鍵戰略樞紐。

-- 正大天晴預防化療引起的噁心嘔吐藥物注射用福沙匹坦雙葡甲胺獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准。這是該品繼獲歐盟上市許可後又一份國際市場通行證，也是正大天晴收穫的又一個「三報三批」的品種——中、美、歐三個國際主流市場均獲准上市。

-- 由北京市科學技術委員會、北京經濟技術開發區管委會、中國醫學科學院及中國生物指導，中國醫學科學院藥物研究所和集團成員企業北京泰德製藥股份有限公司主辦的首屆「未來之星」生物醫藥創新成果轉化項目大賽，於2021年1月6至7日成功在北京舉行。該大賽增進了研發機構和企業的相互瞭解，也為企業轉化研發機構項目建立有效機制。



新產品銷售收入佔比增至47.4%，帶動收入漲16.4%；歸屬於母公司持有者應佔盈利攀升118.5%

期內，集團收入約人民幣72.43億元，較去年同期增長約16.4%。當中，新產品銷售達34.34億元，佔集團總收入比例從去年約32.9%上升至期內約47.4%。歸屬於母公司持有者應佔盈利約人民幣19.14億元，按年增長約118.5%。基於歸屬於母公司持有者應佔盈利計算之每股盈利約人民幣10.19分，較去年同期增長約118.7%。



集團財務狀況保持穩健，期末現金及銀行結餘約人民幣79.32億元。



董事會宣佈派發季度股息每股2港仙（2020年第一季：2港仙）。



善用疫下新興互聯網平台形成高效營銷，推動產品銷售；抗腫瘤藥物銷售倍升

期內，集團市場銷售團隊準確抓住疫情受控下，醫院覆診病人增多的契機，在嚴格遵守疫情防控政策的前提下全面恢復經營活動，並與疫情期間構建形成的互聯網學術宣傳和患者教育、服務平台結合，形成高效立體營銷、服務體系。



抗腫瘤藥物銷售額約人民幣26.38億元，增幅達31.8%，佔比迅速擴大至約36.4%，已成為集團收入佔比最大產品領域。集團善用明星創新藥安羅替尼的拉動和新上市產品多、適應症覆蓋廣的優勢，積極支持臨床專家開展多種合用治療方案探索，使安羅替尼持續快速增長。此外，治療前列腺癌的國採品種晴可舒（阿比特龍）、骨髓瘤靶向藥物千平（注射用硼替佐米）、安顯（來那度胺膠囊）、安躍（泊馬度胺）、樂唯欣（注射用鹽酸苯達莫司汀）、首仿乳腺癌藥物晴可依（氟維司群注射液）、首仿白血病藥物維首（注射用阿紮胞苷），以及善啟（注射用福沙匹坦雙葡甲胺）等多個化療止吐藥物均實現高速增長。



心腦血管領域有8個品種在過去4輪的國採中標，集團充分利用集採契機，全力保障生產、物流供應，保證供貨，托妥、倍利舒、安欣芬等品種增長理想。



在骨科和鎮痛領域，集團利用基礎良好並在疫情期間進一步強化的慢病管理體系，加強醫生和患者服務，蓋三淳（骨化三醇軟膠囊）、得百安/澤普思（氟比洛芬巴布膏）、依固（唑來膦酸注射液）、凱紛（氟比洛芬酯注射液）、正大九力（鹽酸氨基葡萄糖片）、泰研（枸櫞酸托法替布片）、芬可欣、予安（注射用帕瑞昔布鈉）、蘇立葆（塞來昔布膠囊）均獲優秀業績。



在呼吸領域，集團首仿過敏哮喘產品天晴速暢（吸入用布地奈德混懸液）上市後進一步豐富了集團呼吸產品線，也首次為國內患者提供了進口品種外新的選擇。醫學和市場部門快速建立了針對哮喘患者的醫院服務體系，產品銷量增長顯著。目前集團仍有多個呼吸產品在研，呼吸領域將成為未來集團的重點領域之一。



消化科產品產品葛泰（地奧司明片）、得佑（鏈酶蛋白酶）、輸液產品豐海納（複方醋酸鈉林格）、造影產品晴立明（碘克沙醇注射液）、顯愛（釓塞酸二鈉注射液）於期內業績表現也遠超預期。



強大研發實力成收入增長的核心拉動力

集團連續多年大額研發投入所構建的強大研發實力，已成為收入增長的核心拉動力。在售產品中，2018年和之後上市的產品50個，期內這些產品的合計收入增長超過90%。集團的在研產品線已具備每年都有多個新產品獲批的儲備。



期內，集團新取得生產批件7件：鹽酸安羅替尼膠囊甲狀腺髓樣癌新適應症3個規格、艾司奧美拉唑鎂腸溶膠囊2個規格、恩格列淨片2個規格。一致性評價獲批（含視同）12件：艾司奧美拉唑鎂腸溶膠囊2個規格（視同）、恩格列淨片2個規格（視同）、注射用硼替佐米2個規格、注射用帕瑞昔布鈉、多西他賽注射液、注射用地西他濱3個規格、阿法骨化醇軟膠囊。新獲得臨床批件7件，申報臨床8件，申報生產2件，一致性評價申報4件。新獲得發明專利授權39件，新申報發明專利212件。集團已經累計授權發明專利963件。



期內，研發總開支約人民幣10.62億元，佔集團收入約14.7%。



展望：乘「互聯網+醫療」國策東風，佈局互聯網和大數據

根據各方預測，二季度全球經濟高概率延續復蘇勢頭，不同經濟體會因疫情控制、疫苗供應、經濟基礎和刺激政策的不同而進一步分化。中國經濟活動全面恢復後會因去年同期相對低值繼續表現同比較高增長率。醫改已經進入深水區。醫保目錄動態調整和帶量集採常態化將撬動醫藥產業格局重構。研發創新能力、生產和經營效率將成為製藥企業存活和競爭獲勝的關鍵。



集團也注意到國家鼓勵和推進「互聯網+醫療」的政策趨勢，已經著手佈局並將持續善用互聯網和大數據，高效低成本進行學術活動和通過慢病管理更好為患者服務。



有關中國生物製藥有限公司（股票編號：1177）

中國生物製藥是中國領先的創新研發驅動型醫藥集團，業務覆蓋醫藥各種研發平台、智能化生產和強大銷售體系全產業鏈。其產品包括多種生物藥及化學藥，在腫瘤、肝病、心腦血管、骨科、呼吸系統及腸外營養等多個極具潛力的治療領域具有競爭優勢。



中國生物製藥是以下指數成份股：MSCI全球標準指數之中國指數、恒生指數、恒生中國企業指數、恒生綜合指數、恒生醫療保健指數、恒生港股通中國內地醫療保健指數、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生中國（香港上市）100指數，以及恒生港股通指數等。中國生物製藥於2016、2017及2018年連續3年獲《福布斯亞洲》選為「亞太最佳公司50強」。







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