天韵國際公佈2020年度環境、社會及管治報告: 推動食品飲料研發創新 履行企業社會責任



香港, 2021年5月20日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司（「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」，股份代號 : 6836.HK）公佈2020年度的環境、社會及管治報告，闡釋集團過去一年於環境保護、員工關愛、企業運營及社區投入等方面的可持續發展和履行企業社會責任方面的管理策略、表現、成就及未來計劃。報告涵蓋期間為 2020年1月1日至2020年12月31日。



集團作為國內外資質認證最為齊全的食品企業之一，致力向廣大消費者提供天然、健康、安全、美味及便捷的產品，讓消費者能夠享用有益的水果食品及飲料，並向大眾推廣健康的飲食文化，加深他們對健康飲食的認識，盡力履行企業社會責任。



報告重點如下﹕

-- 廢氣排放方面，集團於本年度首次將數據披露範團擴大並包括廢氣排放，致力於將其因運營而產生的廢氣排放量降至最低，並確保遵守相關法規。

-- 節能減排方面，由於集團採用「減少使用、物盡其用、循環再造及替代使用」的廢棄物管理原則以及減排政策，在直接能源、天然氣及汽油的消耗方面有明顯降幅，回顧年內其溫室氣體排放總量較去年下降了1,619.79噸二氧化碳當量。

-- 集團於本年度的數據收集系統越見成熟，改善及加強了溫室氣體排放量、廢棄物量以及包裝材料總量的數據收集系統及披露範圍，致力追求從源頭減排以及善用資源。

-- 集團追求業務與環境的最佳實踐，注重生產過程的管理，已制定針對室內空氣質素及原材料管理的嚴格流程，以達至清潔生產的標準。

-- 集團引入各種措施和倡議，以實現節電及高效消耗的目標。與2019年相比，集團回顧年內的直接能源消耗、天然氣、汽油及間接能源消耗均呈現下降趨勢。

-- 集團以節省用水、循環再用及排放前淨化水源為基本原則，本年度的耗水量較去年同比下降超過20%，且集團已採取系列措施以提升水源使用效率。

-- 集團繼續致力研究更為輕便以及節省存放空間的、更為適合中國市場的新包裝，從而在未來將潛在降低產品之運輸成本以及碳排放，努力實現高水平的可持續性發展。

-- 員工發展及培訓方面，集團從高層管理者到基層員工，針對性地建立多層次的培訓方式與培訓課程，形成了一整套系統化的培訓機制，包括部門內部培訓，跨部門培訓，跨領域的知識分享等，回顧年內，員工受訓比例達到100%。

-- 除了經營自家品牌外，集團亦提供可靠安全及全方位的原廠委託製造代工（OEM）服務，並以一貫高質量、全面的行業國際認證、產品線豐富等原廠委託製造代工的競爭優勢，吸引國際知名食品客戶，成為國內水果加工行業的領先企業之一。

-- 集團高度重視食品質量、企業聲譽以及服務質量，向供應商提供的水果進行嚴格檢驗，嚴格監管生產過程，確保為客戶生產及提供優質安全的產品。集團繼續通過各種最高級別的生產及管理體系認證。

-- 集團積極參與社會慈善行動和公益事業，亦於2020年初新冠疫情爆發的時候，捐贈價值超過人民幣三十萬元的物資，助力全社會共同抗擊新冠疫情。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示： 「2020年無疑是極具意義及挑戰的一年，集團積極應對並成功迎難而上，整體業務穩步運作，並繼續執行一系列的提高能源效益的措施，不斷提升生產效率及擴充產能，並取得良好進展。我們的品牌價值首次突破15億元人民幣。集團在不斷提升產品品質，研發和改良產品的同時，推進高效和準確的市場推廣及戰略合作，亦致力將企業社會責任融入業務營運之中。集團有意將環境、社會及管治方面納入其全面的風險管理體系及內控系統，繼續履行企業社會責任，提升業務及可持續發展能力，充分把握後疫情時代的新常態所帶來的龐大機遇，繼續與員工、客戶及社區攜手前行，與持份者共同努力以提升其環境、社會及管治表現，為更廣泛的社區創造更大的價值。」



如欲參閱天韵國際「環境、社會及管治報告2020」，請瀏覽 http://www.tianyuninternational.com/hk/。



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)



天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品，(ii) 生產及銷售飲料產品及(iii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。飲料產品以自家品牌「享派Shiok Party」出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴 格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產 品達到相同的品質水準。自2016 年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格，成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年，集團榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於2020年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com







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