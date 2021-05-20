冠科美博上海分公司正式開業

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中國上海市、杭州市和美國福斯特市, 2021年5月20日 - (亞太商訊) - Apollomics, Inc. (冠科美博)，一家致力於發現和開發腫瘤靶向和免疫新藥及其組合療法的創新生物製藥公司，今天宣佈， 冠科美博上海分公司正式開業並啟用，地址位於上海市浦東張江高科技園區。
公司聯合創始人、董事長兼首席執行官余國良博士表示 ：「2018年我們在杭州成立中國公司，我們中國的團隊由當初幾個人已發展到幾十人。上海分公司地處中國生物創新藥的矽谷張江藥谷，聚集了從研發、臨床到商業化的頂尖人才。我們有很多臨床試驗馬上要在中國開展，上海分公司的成立將更有利於我們多元化人才團隊的建設，也會促進和國內外合作夥伴的對接與溝通。」
關於Apollomics, Inc.
Apollomics, Inc. (冠科美博)是一家創新型生物製藥公司，致力於研發腫瘤靶向和免疫單藥及其組合療法，在美國加州福斯特市和中國杭州市均有運營實體。公司產品管線有多個處於不同開發階段的項目，包括為恢復機體免疫系統識別能力和殺死癌細胞的新型人源化單克隆抗體和為針對失控的生長信號通路的靶向療法。欲瞭解更多信息，請訪問 www.apollomicsinc.com。
冠科美博聯繫方式:
投資人聯繫人:
Wilson W. Cheung
首席財務官
電話: +1-650-209-4436
電郵: wcheung@apollomicsinc.com
公司聯繫人:
張立平
電話: +86-571-83521933
電郵: liping.zhang@apollomicsinc.com
中國媒體聯繫:
博達浩華國際財經傳訊集團
馮嘉莉
總經理
電話: (852) 3150 6763
電郵: kelly.fung@pordahavas.com
馮靜儀
助理副總裁
電話: (852) 3150 6773
電郵: phoenix.fung@pordahavas.com
話題 Press release summary
部門 制药及生物技术, 健康与医药
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