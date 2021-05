中集車輛A股創業板IPO獲註冊批文

香港, 2021年5月19日 - (亞太商訊) - 證監會公告中集車輛(集團)股份有限公司(下稱「中集車輛」或「集團」,股票代號:1839.HK)創業板IPO獲准註冊。中集車輛是全球半掛車和專用車高端製造領導者,2019年7月在香港聯交所上市。2020年上半年,隨著創業板註冊制改革深化落地,中集車輛啟動創業板上市征程,並於同年12月25日過會。



招股書披露,本次中集車輛擬發行股份不超過3.1億股,擬募資人民幣20億元,募集資金主要投向高端製造體系建設。本次獲准註冊,也意味著中集車輛將正式成為“A+H”的全球半掛車和專用車高端製造第一股。



上半年收入增長或超四成 中國市場基本盤韌性十足



2020年,雖然面對疫情等複雜環境,中集車輛仍然實現營業收入265.0億元人民幣,同比增長達13.3%,收入規模創歷史新高。



在2020年營業收入創歷史新高的基礎上,中集車輛招股書披露,2021年上半年營業收入預計將達到145.1億元-162.0億元人民幣,同比增長29.1%-44.1%。依然處於高速增長狀態。



中集車輛預計,得益於中國市場的卓越表現,中集車輛國內三大主要業務均處於高景氣的增長期。



半掛車業務方面,受惠於GB7258等國家標準、政策法規的實施,以及物流運輸市場的高速增長,中集車輛中國半掛車業務增長穩定。



以快遞業務為例,2020年,中國快遞業務量超過830億件,2015年至今年複合增長率達32.2%。今年1-4月,全國快遞服務企業業務量已累計完成304.3億件,同比增長59.9%。今年四個月的業務量已經逼近2016年全年總數。



專用車上裝業務方面,隨著基建投資規模穩步加大,重卡銷量已經實現“十三連增”。同時,中集車輛採取與上汽紅岩、陝汽等重要主機廠展開戰略合作,推動與重點客戶的深度綁定,取得了良好的效果。



2020年,中集車輛專用車上裝業務收入達到101.6億元人民幣,同比增長達37.8%,成為中集車輛又一個百億級業務。



冷藏廂式車廂體業務方面,受惠於中國生鮮冷鏈物流市場的發展,增長顯著。



中國科學院院士周遠曾介紹說,發達國家冷鏈流通率基本達到85%以上,而中國只有19%;中國預冷果蔬占比一般為10%,而發達國家高達95%至100%。



伴隨生鮮電商這一巨大發展空間的開啟,冷鏈物流的需求正在激增。數據顯示,僅2020年上半年中國冷鏈物流相關的企業註冊量同比增長52%。而在上游車輛設備供應方面,中集車輛技術與市場份額領先。



“高端製造體系”全面落地 行業領導者地位穩固



2013年,中集車輛半掛車業務首次達到全球第一,此後至今,一直穩居全球半掛車業務冠軍寶座,成為中國製造品牌在全球的代表之一。



成為世界冠軍的第二年,也就是2014年,中集車輛就開始打造“高端製造體系”,並在東莞建設了行業首個“燈塔工廠”。



“高端製造體系”是對傳統製造體系的革新,改變行業技術水準低,勞動力密集、勞動強度大的現狀,轉為利用高新技術和高端裝備進行自動化、智能化的生產,達到高質量、高利用率、高效率、低污染的生產目標。



到目前為止,中集車輛已經在全球範圍內建成13家半掛車“燈塔工廠”、6家專用車上裝“燈塔工廠”、2家冷藏廂式車廂體“燈塔工廠”。



在海外,中集車輛在2019年已初步完成集裝箱骨架車、廂式半掛車和冷藏半掛車在北美的製造產線建設與升級,2020年按計劃完成集裝箱骨架車和冷藏半掛車在歐洲的製造產線建設與升級。



在2021年初,美國和加拿大冷藏半掛車工廠也已經分別投產,採用的均為中集車輛高端製造體系生產模式。借助“跨洋經營,當地製造”的經營模式,中集車輛海外工廠正積極優化全球佈局,不斷擴大競爭優勢。



在高端製造體系的加持下,近年來,中集車輛營業收入創歷史新高的同時,保持了高質量的增長,主要污染物排放幾乎沒有增長,甚至在大幅下降。



招股書顯示,2018-2020年,中集車輛生產過程中廢氣(VOCs)排放減少了33.6%,廢漆渣排放減少了14.7%,其他危險廢棄物排放86.1%。



2020年,中集車輛制訂了2020-2022全面打造中集車輛高端製造體系的工作計劃。中集車輛將通過持續保持對燈塔工廠建設和升級的投入,以推動實現全面的生產自動化、智慧化和數字化。以此使行業從傳統的勞動密集型生產,轉向自動化程度更高的模塊化、標準化及環保化生產,帶領全行業的高端製造轉型。



關於中集車輛(集團)股份有限公司

中集車輛(集團)股份有限公司,按「Global Trailer」2020年全球半掛車產量排名為全球第一的半掛車生產企業。在全球主要市場開展七大類半掛車的生産、銷售及售後市場服務,除此之外,本集團還在中國積極開展專用車的上裝生產和專用車的整車銷售。同時,本集團也是中國領先的冷藏廂式車上裝的生產企業。半掛車産品綫主要包括集裝箱骨架車、平板車、側簾半掛車、廂式半掛車、冷藏半掛車、罐式半掛車及其他特種類別半掛車;上裝產品線主要包括城市渣土車上裝和水泥攪拌車。在中國市場的銷售品牌主要包括「通華」、「華駿」、「深揚帆」、「瑞江汽車」、 「淩宇汽車」、「梁山東丘」等,在北美,公司的銷售品牌主要包括「Vanguard」、「CIE」等知名品牌;在歐洲,本公司運營「SDC」和「LAG」兩個歷史悠久的知名品牌。集團擁有代表著中國智慧製造實力的「燈塔工廠」,並致力於産品標準化、數位化與模組化設計生産,積極推動中國掛車合規化與高品質的産業升級。









