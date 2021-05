Tuesday, 18 May 2021, 15:21 HKT/SGT Share: 福布斯2021全球上市公司2000強發布 興業銀行躋身50強

香港, 2021年5月18日 - (亞太商訊) - 《福布斯》雜志近日發布「2021全球企業2000强」榜單。興業銀行憑藉538億美元的營收,97億美元的利潤,12072億美元的總資產和665億美元的市值排名第50位,較上年提升7個位次,躋身全球上市公司50強。



據悉,《福布斯》系根據來自FactSet Research系統數據編制全球企業2000強榜單,綜合營收、利潤、資產及市值四項指標對全球上市公司進行綜合排名。全球新冠疫情大考下,今年上榜的中國企業達395家,興業銀行位列中國上榜企業第13位。



2020年以來,興業銀行保持戰略定力,與中國經濟同頻共振,全力支持打贏疫情防控阻擊戰、經濟發展保衛戰、脫貧攻堅戰、污染防治攻堅戰「四大戰役」,扎實構建場景、投資、投行「三個生態圈」,强化科技、風控、研究、協同「四個賦能」,推動「商行+投行」轉型落地生根、開花結果,實現規模、質量、效益同步提升,創近五年最好水平。



根據2020年年報,該行總資產7.89萬億元,同比增長10.47%;營業收入2031.37億元,同比增長12.04%;淨利潤同比增長1.15%,達666.26億元;不良餘額、不良率五年來首次「雙降」,較上年末分別下降33.66億元、0.29個百分點,不良率1.25%達到近五年最優水平。



同時,該行直面實體經濟重點領域、薄弱領域,推動中國經濟加快越冬迎春,在與實體經濟共擔風雨中共生共榮。2020年,該行新增貸款5242億元,貸款增速高出資産增速4.76個百分點,增量及增速都處于同類型銀行前列。其中,新增個人貸款、普惠小微貸款、製造業中長期貸款、綠色金融貸款合計占比超過80%。數據顯示,截至2020年末,該行製造業貸款餘額3735.32億元,其中中長期製造業貸款餘額較年初增長46.42%;普惠型小微企業客戶數、貸款餘額,分別較年初增長68%、61%,貸款平均利率較年初下降1.28個百分點;綠色融資餘額1.16萬億元,服務客戶2.98萬家,積極助力「碳達峰」 「碳中和」目標實現。



2021年是「十四五」開局之年,也是興業銀行新一輪五年規劃啓航之年。該行將立足新發展階段、貫徹新發展理念、積極服務幷深度融入新發展格局,結合自身特色和實際,堅定不移、久久為功推動「1234」戰略落地,升級打造綠色銀行、財富銀行、投資銀行三張「金色名片」,全面推進數字化轉型貫穿始終,真正實現從規模銀行向價值銀行轉變,為經濟社會高質量發展貢獻更大金融力量。





話題 Press release summary



部門 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network