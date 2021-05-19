福布斯2021全球上市公司2000強發布 興業銀行躋身50強

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|Tuesday, 18 May 2021, 15:21 HKT/SGT
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香港, 2021年5月18日 - (亞太商訊) - 《福布斯》雜志近日發布「2021全球企業2000强」榜單。興業銀行憑藉538億美元的營收，97億美元的利潤，12072億美元的總資產和665億美元的市值排名第50位，較上年提升7個位次，躋身全球上市公司50強。
據悉，《福布斯》系根據來自FactSet Research系統數據編制全球企業2000強榜單，綜合營收、利潤、資產及市值四項指標對全球上市公司進行綜合排名。全球新冠疫情大考下，今年上榜的中國企業達395家，興業銀行位列中國上榜企業第13位。
2020年以來，興業銀行保持戰略定力，與中國經濟同頻共振，全力支持打贏疫情防控阻擊戰、經濟發展保衛戰、脫貧攻堅戰、污染防治攻堅戰「四大戰役」，扎實構建場景、投資、投行「三個生態圈」，强化科技、風控、研究、協同「四個賦能」，推動「商行+投行」轉型落地生根、開花結果，實現規模、質量、效益同步提升，創近五年最好水平。
根據2020年年報，該行總資產7.89萬億元，同比增長10.47%；營業收入2031.37億元，同比增長12.04%；淨利潤同比增長1.15%，達666.26億元；不良餘額、不良率五年來首次「雙降」，較上年末分別下降33.66億元、0.29個百分點，不良率1.25%達到近五年最優水平。
同時，該行直面實體經濟重點領域、薄弱領域，推動中國經濟加快越冬迎春，在與實體經濟共擔風雨中共生共榮。2020年，該行新增貸款5242億元，貸款增速高出資産增速4.76個百分點，增量及增速都處于同類型銀行前列。其中，新增個人貸款、普惠小微貸款、製造業中長期貸款、綠色金融貸款合計占比超過80%。數據顯示，截至2020年末，該行製造業貸款餘額3735.32億元，其中中長期製造業貸款餘額較年初增長46.42%；普惠型小微企業客戶數、貸款餘額，分別較年初增長68%、61%，貸款平均利率較年初下降1.28個百分點；綠色融資餘額1.16萬億元，服務客戶2.98萬家，積極助力「碳達峰」 「碳中和」目標實現。
2021年是「十四五」開局之年，也是興業銀行新一輪五年規劃啓航之年。該行將立足新發展階段、貫徹新發展理念、積極服務幷深度融入新發展格局，結合自身特色和實際，堅定不移、久久為功推動「1234」戰略落地，升級打造綠色銀行、財富銀行、投資銀行三張「金色名片」，全面推進數字化轉型貫穿始終，真正實現從規模銀行向價值銀行轉變，為經濟社會高質量發展貢獻更大金融力量。
話題 Press release summary
部門 金融, Banking & Insurance
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