全球綠色能源革命 哪些股將站在下一個風口上？

香港, 2021年5月18日 - (亞太商訊) - 面對全球氣候問題,中國勇敢地擔負起“大國責任”,在聯合國上鄭重承諾:“二氧化碳排放在2030年前達到峰值,在2060年前實現碳中和”。世界聽到中國的聲音,但其承諾背後還有艱辛的“零碳”之路要走。中國這艘航行在世界之海上的大船面臨著能源結構和產業結構的深刻變革。甲之砒霜,乙之蜜糖。隨著能源結構的重大改變,火電、化石能源的比重逐步降低,風電、光伏等清潔能源快速發展,中國的風電產業迎來了第二次增長高峰,這其中的“碳中和”相關能源概念股,也成為資本市場熱捧的對象。



氣候承諾擲地有聲 “國之重心”向碳中和轉移



2020年人類迎來歷史上最溫暖的年份,氣候異常、物種多樣性減少、糧食危機等等棘手的問題日益凸顯,威脅著全人類的生存。全世界範圍內減少二氧化碳排放,發展綠色經濟迫在眉睫。



2020年,中國在聯合國大會上明確指出中國“碳中和”和“碳達峰”實現的時間表。同時,在2021年全國兩會上,“碳達峰”和“碳中和”首次被寫入政府工作報告,並在多個中央重要會議和習近平總書記的談話中高頻率出現。



根據這一時間表,中國將西方50-70年實現“碳中和”的進程縮短至30年。這對於正處於工業進程中、以煤炭為主要能源結構的中國來說不容易,意味著中國需要更為陡峭的節能減排路徑。由於中國目前70%的能源消耗都來源於高二氧化碳的煤炭燃燒,因此積極轉變能源結構,大力發展光伏、風力、氫能等清潔能源成為時代的選擇,電氣化及非化石能源占比提升預計將解決中國碳排放51%的問題。到2050年,中國預計將煤炭和石油的比例下降至5.4%和7.2%,而風電和太陽能的佔比則分別增加至38.5%和21.5%。中金據此估計,“碳中和”戰略帶來的總投資量將達到驚人的60萬億。



2021年,“碳中和”成為中央經濟工作的八大重點任務之一,風電作為再生能源行業中關鍵的一員,隨著國家政策的扶持和社會前進的發展要求,迎來了它的黃金時代。



強勁的行業脈搏 風電產業的增長邏輯還在繼續



風電行業在經歷了“棄風限電”的低谷之後,碳中和目標的提出讓風電迅速復蘇,這主要來源於國家戰略、市場需求和技術升級的多重驅動。



為大力扶持風電行業的健康有序發展,國家發改委前後發佈了《關於引導加大金融支持力度 促進風電和光伏發電等行業健康有序發展的通知》、《關於2021年風電、光伏發電建設有關事項的通知(徵求意見稿)》的函等多項檔,檔中明確了風電光伏發展目標,到2021年風電、光伏發電量要佔全社會用電量的11%。中信證券指出,隨著火電逐步退出歷史舞台,光伏風電接力增量需求,光伏、風電裝機增長有望進入二次爆發階段,從補充性能源升級為主要增量能源形式。



風電已成為我國重要的發電形式,由於在資源獲取方面更加便利,優於煤電、核電、生物質發電和水電,而在發電效用方面又優於光伏。然而能源雖好,“棄風限電”卻始終是困擾風電行業高速發展的難題。



隨著2019年國家發改委與能源局“可再生能源電力消納保障機制”的出台,明確了可再生能源消納保障的實施機制,“棄風限電”的狀況得到進一步的緩解,我國棄風率由2016年最高的17%下降至2019的4%,棄風限電的情況持續好轉。2020年,風電利用率達到96.5%,同比再次上升0.5個百分點。有賴於儲能技術和棄風率的改善,風電行業再次進入黃金發展時期,甚至成為可預期範圍內應用規模最大的新能源發電方式。



同時,2019年國家發改委發佈《關於完善風電上網電價政策的通知》,明確新核淮的集中式陸上風電專案上網電價全部通過競爭方式確定。這意味著,平價上網進程明確,國內風電投資成本、運維成本總體開始呈下降趨勢。據國家能源局披露,2020年,風電新增裝機量飆升至7167萬千瓦,同比大增178%,相較於業內人士預測4000萬千瓦左右,實際數字之巨令人咋舌。這一資料甚至已超過前三年裝機量之和,創下歷年新增裝機的記錄。



隨著“碳中和”國家戰略的確立,我國繼2015年之後迎來了第三次建設高峰。數據顯示,截至2020年底,全國風電累計裝機2.8億,佔比全國總發電裝機比例12.8%。“十四五”期間。東中部為重點開發區域,裝機佔比將提升至41.19%,規劃投產2.9億千瓦,2025年規劃風電裝機達到5.4億千瓦,年均增加量超過5000萬千瓦。



天風證券預計,為了達到“碳中和”的最終目標,國家進行能源結構調整是必然手段。到2025年,非水可再生能源發電佔比有望達到20%,用電量的穩步增長將倒逼風力發電量增長,從而有效推動裝機量的增長。特別是海上風電裝機量,2021年預計增長將超過50%,給出“強於大市”評級,行業保持高景氣度。



風電時代來臨 中國傳動是否值得關注?



風機裝機量的可預期性增長拉動了風電行業的二次繁榮。目前,風電產業鏈主要包括原材料企業、零部件製造商、風電整機製造商、風電運營商四個環節,市場規模超萬億,行業集中度高。其中,中國高速傳動(658)作為高速重載齒輪行業的龍頭企業受到關注。



財報顯示,2020年公司收益為153.7億元,上升58.1%;公司2020年全年純利8.4億元人民幣,上升91.9%;毛利32.1億元,增長66%。公司體量龐大,盈利能力強勁,純利增速遠超同業。



中國傳動主要從事研究、設計、開發、製造和分銷廣泛應用於風力發電及工業用途以上的各種機械傳動設備。細化來看,公司在風電齒輪傳動設備的研發、設計和製造上尤為突出,收入高達116.5億元,同比增加42.5%,領跑同行。



在風電主齒輪行業中,中國傳動佔國內65%,全球30%以上的市場份額,包括:GE Renewable Energy、Siemens Gamesa Renewable等名列全球前列的風機成套商均是公司的客戶,多年來與公司保持著穩定的合作關係,產生較高的粘連度,公司產品在海內外供銷兩旺。



券商預計,未來10年將進一步提升風電主機製造能力,鞏固市場份額前三大風機成套商的市佔率將達到55%。作為行業的巨頭的上游企業,中國高速傳動的業績上升空間廣闊。



目前,公司已覆蓋1.5MW、2MW、3MW、4MW、5MW及6MW風電傳動設備,其中生產7MW及以上兆瓦級風力發電齒輪箱的產品技術水準已與國際領先水準同步。依託NGC StanGearTM產品平台和核心技術平台,可持續優化產品設計及計算分析技術、工藝製造技術、熱處理控制技術以及精密齒形的加工技術,為大兆瓦機型的製造儲備堅實的技術基礎,同時也為公司建立較深的護城河。財報顯示,2020年中國傳動的研發費用高達5.12億,較去年增加近30%,可見“不滿足是向上的車輪”,公司在新技術新產品的研發上仍在砥礪前行,不斷提高自身的市場競爭力。



此外,拜登於2021年首季度推出2萬億基建計畫。此次大規模的基建與之前三次不同的是,拜登基建不止著眼於傳統基建,更加側重於“綠色基建”,即包括:新能源發展、清潔能源技術綠色建築等等。支持性的政策將推動社會向新能源建設上的發展。



Global X ETFs基金研究和策略主管Jay Jacobs對此稱,“拜登綠色基建計劃不僅僅是改變投資,更多的是改變整個社會的運營方式,美國企業接受ESG(環境、社會和治理)的理念會對清潔能源的整體發展做出更大的貢獻。”



全球性的綠色能源變革由此拉開序幕。目前,中國傳動的收入主要來源於中國地區,佔到總收入的75%。隨著海外市場的需求的快速增長,公司在美國、歐洲以及其他國家的收入有望實現的可觀增長。



目前,中國傳動PE 9.23倍。截至目前,機構投資者已陸續增持563.74萬股,涉資6898.57萬港元。







