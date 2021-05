Tuesday, 18 May 2021, 07:00 HKT/SGT Share:

來源 China Risun Group 旭陽集團(1907.HK)致力打造己內酰胺龍頭

香港, 2021年5月18日 - (亞太商訊) - 旭陽集團(1907.HK)扎實推進滄州園區30萬噸/年己內酰胺擴建項目及山東東明園區30萬噸/年己內酰胺擴能項目,到目前為止的項目各計畫節點均如期順利實現。己內酰胺作為精細化工產業鏈高潛力產品,旭陽集團將於此聚焦發力,打造國內己內酰胺龍頭。



扎實推進滄州園區及東明園區己內酰胺項目



滄州園區項目是河北省重點項目,建設內容包括:30萬噸/年己內酰胺、27萬噸/年環己酮、35萬噸(35%)/年雙氧水、蘭炭制氫和30萬噸/年合成氨及配套公輔設施;項目總投資45億元,預計2022年5-8月陸續投產,屆時滄州園區己內酰胺規模將達到45萬噸/年,總產值將突破70億元/年。從旭陽集團整體而言,另有山東東明園區30萬噸/年己內酰胺擴能項目正在推進,預計2021年下半年投產。滄州、東明兩個己內酰胺項目投產後,旭陽集團己內酰胺總產能將達75萬噸/年,躍居全球第二位。



滄州園區具配套、技術、規模、物流及管理優勢



從項目本身來看,旭陽集團滄州園區此次己內酰胺擴建具有十分顯著的綜合優勢:



一是產業配套優勢。該項目各生產裝置配套齊全,除苯和蘭碳需要外採,其他原輔料及公用工程均有配套。



二是技術優勢。該項目採用己內酰胺自主創新技術、水合法環己酮、流化床雙氧水、低壓氨合成工藝等最先進的生產工藝技術,並利用旭陽集團的一系列專有技術、專利技術,將項目的安全、環保、自動化、信息化、數字化、智慧化水平和盈利能力打造成行業標杆。



三是規模優勢。該項目己內酰胺、環己酮、雙氧水均為目前單套規模最大裝置。



四是物流優勢。旭陽集團滄州園區地處環京津、環渤海中心地帶,毗鄰黃驊港,公路、鐵路、海運交織,物流運輸便利。



五是管理優勢。該項目配備了專業化的工程技術和管理團隊,依託旭陽集團先進的管理理念和二十六年行業深耕形成的強大產業規劃、設計及項目建設、運營能力,實現了科學高效的項目管理。



未來,按照旭陽集團總體部署,滄州園區擬分期完成百萬噸級己內酰胺及相關上下游配套項目建設:2022年該擴建項目投產後己內酰胺產能45萬噸/年;2025年末己內酰胺產能60萬噸/年,聚酰胺產能30萬噸/年;2030年末己內酰胺產能120萬噸,聚酰胺產能60萬噸/年。將始終以創新為引領,通過百萬噸級己內酰胺全配套、一體化新材料產業集群的建設,實現技術最新、品質最優、配套最全、規模最大、成本最低、服務最好、綜合競爭力最強的目標,努力實現在己內酰胺市場競爭中脫穎而出,打造己內酰胺及尼龍新材料龍頭企業。



東明園區己內酰胺擴能項目集擴能、提質、降耗於一體



著眼“以己內酰胺為龍頭,以高端新材料為方向,打造己內酰胺上下游完全配套的高端特種聚酰胺(尼龍)新材料一體化智慧產業園”的東明園區發展定位,為增加己內酰胺產能,降低綜合成本,提高產品品質,減少三廢排放,提升產品競爭力和全產業鏈競爭力,持續推進東明園區己內酰胺20萬噸/年擴能至30萬噸/年及配套雙氧水26萬噸/年擴能至40萬噸/年等項目建設,主要在現有裝置基礎上增設新的設備解決產能瓶頸,改進原有設備結構,具有項目投資省、建設週期短、經濟效益好、生存能力和抗風險能力強等特點。



東明園區項目將有助提高產品量及降低成本,其己內酰胺優等品率將穩定在98%以上(保證值,下同),顯著提升核心競爭力、品牌影響力和利潤空間,並推動下游產品的品質提升和轉型升級。噸產品綜合能耗將由原來的1032.5kg標煤/噸己內酰胺下降至772.7kg標煤/噸己內酰胺,減少能耗259.84kg標煤/噸己內酰胺(按當量值)。主要生產原料環己酮、雙氧水、氨、煙酸、蒸汽、電等單位消耗也將大幅降低(直接生產成本就可降低350-400元/噸),同時將有效攤薄製造費用、管理費用、財務費用等。



項目投產後預計東明園區將大幅提升盈利能力和綜合收益。項目採用先進的三廢處理和污染控制技術,對生產過程中產生的水、氣、渣、聲等污染物採取有效控制措施,單位己內酰胺產品廢水量將降低為改擴前的85%,具有良好的環境和社會效益。



未來五年,東明園區將根據旭陽集團對園區的發展定位和規劃,分兩期建設以60萬噸/年己內酰胺為龍頭的一體化項目。一期包括上述20至30萬噸/年己內酰胺擴能、26至40萬噸/年雙氧水擴能以及環己酮己內酰胺尾氣綜合利用(制氫合成氨)、10至35萬噸/年環己酮擴能等項目;二期包括20萬噸/年PA6、30萬噸/年己內酰胺、3萬噸/年尼龍彈性體、60萬噸/年雙氧水、50萬噸/年硫磺制酸等項目。上述項目建成投產後,將大幅提升東明園區綜合競爭力。



從己內酰胺行業前景來看,下游產品以纖維、塑膠、薄膜等為主,與人們日常生活息息相關,屬於生活必需品,長期以來有一定的剛性需求。近年來,隨著己內酰胺生產工藝技術瓶頸的不斷突破,產業規模不斷擴張。截至目前,全球己內酰胺總產能876萬噸/年,中國己內酰胺產能437萬噸/年,佔全球總產能的49.9%。而隨著國內外經濟的持續發展,市場對紡織品服裝的消費需求保持較高增長,對於化纖的需求量穩步上升,錦綸作為化纖行業中僅次於滌綸的主要品種,不管從產能還是產量都呈繼續壯大趨勢;同時,基於高端製造的飛速發展,對工程塑料和薄膜的需求增長加快,也將助推己內酰胺需求的增長,預計未來十年中國己內酰胺市場容量將達到1000萬噸/年。





