百融雲Q1業績強勁復甦，大摩首予「增持」評級，目標價34港元

香港, 2021年5月10日 - (亞太商訊) - 摩根士丹利於5月3日發佈研究報告,稱中國最大的獨立金融大數據分析解決方案供應商—百融雲(6608.HK)從去年疫情中強勁復甦,實現2021年一季度總收入期內同比大幅增長92%至4.09億元(人民幣,下同),首次給予百融雲「增持」評級,目標價34港元。



報告指出,大摩首次覆蓋百融雲,給予「增持」評級主要基於:

-- 百融雲是中國領先的大數據分析解決方案提供商,擁有全面而不斷積累的數據洞察。結合「先落地,再擴張」營業模式滿足不斷發展的客戶的分析需求,促成強大的客戶基礎;

-- 隨著對個人信貸需求的增長,潛在市場規模的穩固擴展將帶來多種收入驅動因素,而監管變化將推動金融機構對大數據分析服務需求的結構性增長;

-- 借助原生雲技術平台,專注於金融數據分析的技術解決方案;

-- 增長業績和利潤擴張具備潛力以及輕資本模式。



優質客戶群的進一步擴大配合高效算法 百融雲具高速增長動力

根據弗若斯特沙利文,作為中國最大的獨立金融大數據分析解決方案供應商,百融雲的市場份額從2019年的約8.7%進一步提升至2020年的9.0%。根據公司2021年第一季度經營摘要,截止2021年3月31日,百融雲在中國為逾4,800名金融服務供應商客戶提供服務,包括絕大部分中國國有銀行、逾800家區域銀行、絕大部分中國消費金融公司、100家主要保險公司及其他多家金融機構。



大摩報告指出,百融雲基於4,800名大數據分析服務供應商的龐大客戶群,在2020年為客戶群創造出超過40億次的訪問量,進而為公司積累了龐大用戶群的全面的專有數據庫。此外,百融雲還一直依託大數據和雲原生SaaS平台,不斷增強公司在金融大數據分析解決方案供應的行業地位。報告稱,預計在中國家庭平均收入穩步增長以及零售需求仍有一定發展空間的情況下,中國個人信貸需求將會持續增加,百融雲有望在此機遇下提升業績並搶佔市場份額,成為一個价值链整合的好夥伴。



一季度業績增速超預期 未來發展潛力十足

百融雲一直保持著較為穩健的業績增長態勢。雖然2020年因疫情影響公司營收,出現了暫時性小幅下滑,但隨著疫情回緩及經營效率提升,公司2020年全年仍實現營收11.37億元。並於2021年一季度業績開始大幅飆升,根據公司2021年第一季度經營摘要顯示,公司一季度實現營收4.09億,同比大幅增長92%。公司三條業務主線,數據分析及其他服務、精準營銷服務及保險分銷服務的營收分別為1.41億元、1.22億元和1.46億元,分別同比增長33%、293%及93%。



大摩預計百融雲在2021年、2022年分別實現營收13.97億元和18.13億元,並在2023年進一步升至23.65億元,複合年增長率將達到27.7%;調整後淨利潤將於2023年達到10%的增長,至2.29億元,預計2020年至2023年複合年增長率達42%。



對於公司三個主要業務未來的毛利率以及調整後EBITDA,研報指出都將會有較好表現。該行預計百融雲的數據分析業務和保險分銷服務的毛利率將分別維持在80%-83%和40%-50%,而精準營銷業務的毛利率不僅預計在90%左右,在2021年至2023年,ROI將提高125%。此外,百融雲2019年和2020年的調整後EBITDA分別約為8,700萬元和1.67億元,同比增幅高達92%,該行預計在2023年將達到約3.96億。利潤率將從2020年的14.7%提高至2023年的16.8%。



長期來看,SaaS、數據分析、雲計算及金融服務行業在未來依舊有很大的空間。大摩指出百融雲能跑贏大市,給出較上個月30日19.9港元收盤價高出71%的34港元的目標價格,並提升百融雲現價對應2021財年6.3倍市銷率至11倍,值得長期看好。





