與阿里升級戰略合作 易居全資控股天貓好房

香港, 2021年5月7日 - (亞太商訊) - 在後地產時代,房地產服務行業賽道被資本普遍看好。隨著移動互聯網和各種高新科技的不斷發展,地產行業由管理資訊化向業務數字化階段邁進,尤其是在2020年新冠疫情爆發後,線上數字化營銷呈井噴式發展,網上售樓處遍地開花,房企賣房的APP、小程式成為必備工具。作為中國創新的基於房地產數據的房地產交易服務商,易居(中國)企業控股有限公司(02048.HK,下稱「易居」或「公司」)備受資本的青睞。







阿里增資 數字化戰略持續推進



4月28日,易居發佈公告,宣佈公司獲得阿里巴巴(下稱「阿里」)增資。公告顯示,阿里出資9.9億港元,認購1.32億易居新股。周忻出資10億港元,認購1.33億易居新股。雲鋒基金出資5億港元,認購6667萬易居新股。同時,易居通過向阿里增發2.48億新股,完成對天貓好房公司的收購,折合收購對價18.6億港元。交易完成後,周忻以占股22.84%繼續保持易居第一大股東,阿里為易居第二大股東。



在此次戰略合作升級前,易居與阿里的合作由來已久。2020年7月31日,雙方就初次達成戰略合作,阿里出資8.2億港元認購易居股份。9月16日,阿里與易居共同組建一個數字營銷平台,「天貓好房」應運而生。



易居與阿里攜手推出的「不動產交易協作機制」(ETC)已在全國多地啟動運作。對標貝殼的ACN,ETC機制將基於數位化、智慧化的新產品,構建多方參與、高效協作的開放平台。在2020年「雙11」期間,ETC協作機制實現了全國236個城市41,775累計成交套數和人民幣931億元(人民幣,下同)交易總額,數字營銷效果顯著。



強強聯合 整合資源提高市佔率



此次阿里增資易居,易居團隊將主導天貓好房平台的建設和運營,阿里為天貓好房提供品牌、技術、產品和運營等方面的深度支援。雙方強強聯合,很好地整合了優勢資源,兩者的分工也將更明確,這有助於易居打造房地產數字化營銷和交易平台,亦有助於天貓好房更專業地深耕行業,並在數字化轉型方面獲得更大突破。



易居在控股天貓好房後,將像貝殼和安居客一樣,擁有自身的互聯網資訊交易服務平台。而天貓好房的獨特亮點在於依託阿里生態體系和8億阿里用戶,精准對接購房需求後,能為天貓好房帶來強大的原生流量。而且在天貓平台上建立的天貓好房,不需要阿里使用者下載新的APP就可以享受便捷的找房、看房、買房服務,這是一個天然的流量優勢。



眾所周知,貝殼、安居客和天貓好房三大平台最大的差異化是一二手房市場佔有率。貝殼和安居客以存量二手房為抓手,逐漸向一手房滲透,二手房業務規模是兩者優勢。而易居則擁有天然的一手房業務優勢,以新房代理作為業務強大的基石,逐漸將業務板塊擴大至二手房。在依託阿里這個天然的流量優勢後,易居有望通過天貓好房進一步提升在房地產服務行業的市佔率。



房地產交易市場規模巨大,預計未來三年將發展到25萬億元左右規模,而這將帶來5000-6000億左右規模的房地產營銷費用支出。來自Gartner的預測顯示,房地產數字化解決方案市場是房地產營銷費用支出中增長最快的部分,其將從當前200-300億元增長至2025年的1000億元市場規模,複合增長率預計66%。由此可見,房地產數字化營銷市場前景廣闊,持續推進數字化戰略的易居有望長期享受行業增長所帶來的的巨大紅利。







