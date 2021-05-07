Friday, 7 May 2021, 00:00 HKT/SGT Share:

來源 Tokyo Forum 中國是促進碳中和的重要一年 介紹東京大學及其同事開發的“全球公共管理權指數”

東京, 2021年5月7日 - (亞太商訊) - 全球共同管理權指數是由東京大學全球共同體研究中心與聯合國可持續發展解決方案網絡（SDSN）和耶魯大學合作制定的。經濟合作與發展組織（OECD）和歐盟委員會聯合研究中心（EC-JRC）共同編寫的《理解公共政策的溢出和跨界影響：實施2030年議程以實現更堅強的社會》一書的第10章對此進行了介紹。



在2020年12月舉行的“東京論壇2020在線”上提出了“全球公共管理權指數：GCSi”的概述。該指數顯示了氣候變化等主要因素對全球環境系統造成的實際負荷的增加和減少。 ，生物多樣性，土地用途的變化等，以及政府，組織，公司和其他機構制定的各項目標的實現程度。



GCSi對於中國促進碳中和的努力可能非常有幫助。



東京在線論壇2020是在日本舉行的在線會議，來自世界各地的著名研究人員，經理，決策者和環境專家在線進行了交流。

論壇的主題是“人類世間的全球公共管理”。



東京大學校長五神真在研討會上說：“人類是開始改變地球系統功能的第一個物種。”該研討會是由東京大學和韓國崔鐘賢學術院共同發起的。 “為應對這些挑戰，我們需要對當前的經濟模式進行系統的改造，以使我們的繁榮能夠在地球系統，全球公域的邊界內得以維持。”



東京大學於2020年8月成立了“全球公害中心（CGC）”，以幫助解決目前地球所面臨的所有環境問題，並保護“全球公害”。 CGC主任和會議組織者石井菜穂子教授與其他著名演講者一起，在許多場合表達了一種危機感。她強調說，如果我們要應對氣候變化前所未有的規模和速度以及當今世界面臨的其他環境問題，這種意識是必要的。



中國國家主席習近平在2020年9月向聯合國大會發表講話時承諾，到2060年實現“碳中和”，即從根本上消除溫室氣體排放。這一承諾已得到國際認可。在全世界範圍內都進行了與東京論壇類似的熱烈討論和倡議，從而增加了這種趨勢。



聯合國生物多樣性峰會將於今年10月11日至24日在中國昆明舉行。對於中國作為促進碳中和的世界領導者而言，2021年將是非常重要的一年。



聯繫信息:

網站: Tokyo Forum 2020 Online https://www.tokyoforum.tc.u-tokyo.ac.jp/en/

聯繫: Tokyo Forum Secretariat

Email: tokyo.forum@tc.u-tokyo.ac.jp



SOURCE: Tokyo Forum



話題 Press release summary



部門 环境, 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

