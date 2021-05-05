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|「DataHOUSE(TM) AR千里眼」 遠程維護服務（「AR Remote Hand」）運用可穿戴式AR技術，顛覆前線工程師的操作及維護流程。
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新加坡, 2021年5月5日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）欣然宣佈，憑藉「DataHOUSE™ AR千里眼」遠程維護服務（AR Remote Hand）的卓越效能，在「新加坡商業評論 - 卓越科技獎（Singapore Business Review Technology Excellence Awards “SBR TEA”）」中榮獲 「電訊業擴增實境及虛擬現實項目 (Augmented & Virtual Reality Award for Telecommunications)」獎項。
「DataHOUSE™ AR千里眼」 遠程維護服務是一個非常實用及高效的解決方案，讓前線工程師與後勤工程師和支援人員進行無縫協作，數據並可以實時傳送。此方案透過前線工程師配戴相關AR智能眼鏡，識別任何有指定二維碼的設備，繼而從後台系統讀取已加密的數據；利用預設程序（例如手勢）檢視該設備的資料，包括設備的歷年記錄或狀態、服務手冊、複雜的技術步驟，故障排除日誌和圖像等，迅速進行數據分析、設備維護、故障排除和現場操作，無須再因查看實體工作手冊而中斷工作，使生產力躍升高達五成。
傳統上，前線工程師需要常以電郵或電話來聯絡後勤支援人員，難以具體描述故障實況。「DataHOUSE™ AR千里眼」推出後，後勤工程師現可透過AR控制台看到前線工程師從AR智能眼鏡現場串流傳送的實時影像，大大提升工作的速度和質素，而其效能強大的視像會議功能亦能為工程師提供即時支援，促進全球操作及維護團隊之間的場外協作，並克服了時區、語言和距離的挑戰，以及在多重技術環境中對專業技能的需求。
目前新冠肺炎仍然肆虐全球，對客戶而言，要安排其IT人員親赴數據中心管理所需設備實在不容易。中信國際電訊CPC的「DataHOUSE™ AR千里眼」服務遂成為客戶的千里眼。客戶不僅可身處辦事處或其他地點透過AR控制台即時看到置於數據中心的設備的實況，更能即時向中信國際電訊CPC的前線工程師發出指引，在毋須置身數據中心的情況下，亦可妥善解決其設備問題。
「DataHOUSE™ AR千里眼」是中信國際電訊CPC的數據科學家和研發專家團隊的成功之作。團隊以他們的專業知識與香港應用科技研究院有限公司（「應科院」）的專家技術相結合，共同創建了突破性的技術，顛覆在數據中心的設備管理和維護。應科院由香港特別行政區政府成立，其使命是透過應用科技研究，協助發展以科技為基礎的產業，藉此提升香港的競爭力。
中信國際電訊CPC目前正通過擴展其支援的供應商設備和加入人工智能（AI）技術，進一步強化AR千里眼的功能，期望日後可把技術擴展至更多服務範疇。作為亞太區跨國企業及商業客戶最可信賴的合作夥伴之一，中信國際電訊CPC致力持續為客戶提供全球領先的網絡連接、雲運算、信息安全和數據中心服務，成為企業可靠的信息技術方案供應商。
新加坡商業評論（Singapore Business Review）於本年四月的第二周和第三周通過視像會議頒發「卓越科技獎」（The Technology Excellence Awards）。今年的評委包括：Daryl Pereira, Head of Cyber at KPMG; Cheang Wai Keat, Partner, Consultant at Ernst & Young Advisory Pte. Ltd.; Henry Tan, Group Chief Executive Officer and Chief Innovation Officer at Nexia TS; Sivakumar Saravan, Senior Partner at Crowe Singapore; Cecil Su, Director, Head of Cybersecurity of BDO Singapore。
中信國際電訊CPC簡介
中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。
憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。
中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、18個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍布約160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相關ICT服務認證的供應商之一，公司透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，為企業提供專業的在地服務及交付能力，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。請瀏覽www.citictel-cpc.com獲取更多資訊。
新加坡商業評論（Singapore Business Review）簡介
新加坡商業評論是新加坡的權威雜誌，目標客戶均為商界精英。新加坡商業評論 - 卓越科技獎 (SBR TEA) 便是由新加坡商業評論 (SBR) 所頒發。新加坡商業評論不僅在刊物界別建立了良好的聲譽和信譽，還成為在新加坡設有辦事處的跨國公司所公認的卓越機構佼佼者。因此，新加坡商業評論一直致力提供一個平台，讓不同行業的企業可以藉此展示其業務的優勢，以及表揚其突出表現。
傳媒查詢：
June Tay
中信國際電訊CPC
+65 6692 8357
電郵：june.tay@citictel-cpc.com
話題 Press release summary
部門 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]
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