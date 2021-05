Tuesday, 4 May 2021, 21:00 HKT/SGT Share:

來源 SF REIT 順豐房地產投資信託基金公佈上市建議詳情 首個將於香港上市並以物流為主的房地產投資信託基金

發售價介乎每基金單位4.68港元至5.16港元

共集資不超過約26億8,320萬港元

香港, 2021年5月4日 - (亞太商訊) - 順豐房託資產管理有限公司(「房地產投資信託管理人」)作為順豐房地產投資信託基金管理人,今天公佈順豐房地產投資信託基金於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市建議詳情。順豐房地產投資信託基金為首個即將於香港上市並以物流為主的房地產投資信託基金。



左起: 財務主管何思婷女士、 公司發展與戰略總監周治平先生、執行董事兼行政總裁翟廸強先生、投資總監康錦傑先生、資產管理主管盧少俊先生及公司秘書及合規主管梁慧儀女士。



摘要:

- 順豐房地產投資信託基金為首個即將於香港上市並以物流為主的房地產投資信託基金。順豐房地產投資信託基金由中國最大的快遞公司順豐控股股份有限公司(「順豐控股」)發起。

- 發售價介乎每基金單位4.68港元至5.16港元。按照最高發售價,順豐房地產投資信託基金自全球發售將合共集資約2,683.2百萬港元。

- 香港公開發售將於2021年5月5日(星期三)上午九時正開始,2021年5月10日(星期一)中午十二時結束,其基金單位將預計將於2021年5月17 日(星期一)在聯交所主板開始買賣,股份代號2191。

- 房地產投資信託管理人預計溢利預測期間(由預計上市日期2021年5月17日至2021年12月31日)基金單位持有人應佔溢利及順豐房地產投資信託基金的可供分派收入分別將不會少於約112.4百萬港元及約137.9百萬港元。以最低發售價計算,溢利預測期間的預測年化每基金單位分派收益率為5.9%。

- 房地產投資信託管理人目前擬於溢利預測期間分派年度可供分派收入的100%。



順豐房地產投資信託基金的主要投資目標是為其基金單位持有人提供穩定的分派、長期可持續的分派增長及提升順豐房地產投資信託基金物業的價值。順豐房地產投資信託基金的投資重點為全球範圍內可產生收入的房地產,初步重點為物流地產。上市的初步組合包括位於香港(「香港物業」)、佛山(「佛山物業」)及蕪湖(「蕪湖物業」)的三項物業(統稱為「物業」),均為現代物流設施,於2020年12月31日的可出租總面積約為307,617.5平方米,並包括配備有自動分揀及供應鏈支持設施的分撥中心,戰略性地均位於中國香港及中國內地主要物流樞紐內。



發售詳情

順豐房地產投資信託基金擬全球發售(「全球發售」)合共520,000,000個基金單位(視乎超額配售權行使與否而定),包括52,000,000個基金單位作香港公開發售(「香港發售」)(可予重新分配)及468,000,000個基金單位作國際發售(「國際發售」)(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定),發售價介乎每基金單位4.68港元至5.16港元。按照上述提及的發售價範圍,順豐房地產投資信託基金自全球發售將合共集資介乎約2,433.6百萬港元至2,683.2百萬港元。



香港公開發售將於2021年5月5日(星期三)上午九時正開始,2021年5月10日(星期一)中午十二時結束,其基金單位將預計將於2021年5月17 日(星期一)在聯交所主板以每手1,000個基金單位開始買賣,股份代號2191。



星展亞洲融資有限公司為獨家上市代理,並連同瑞士信貸(香港)有限公司及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)Limited出任聯席全球協調人。



在中國最大的快遞公司順豐控股的支持以及在房地產投資信託管理人中一支經驗豐富的管理團隊的管理下,順豐房地產投資信託基金為單位持有人提供具有吸引力的投資建議,原因如下:



投資摘要

位於中國香港及中國內地戰略位置的優質物業組合

順豐房地產投資信託基金於上市時的初步組合包括三處現代物流地產,配備有自動分揀及供應鏈支持設施的分撥中心。香港物業獲美國綠色建築協會認證,符合能源與環境設計先鋒獎(LEED)金獎認證標準。根據市場顧問報告 ,於2020年年底,佛山物業為佛山市南海區第六大(以建築面積計)現代物流地產及佛山市第十六大現代物流地產,而蕪湖物業為蕪湖市第四大現代物流地產。



利用中國香港及中國內地物流及電子商務市場的增長

順豐房地產投資信託基金的物業在抓住物流及電子商務市場的增長,以及中國香港及中國內地有利的政府政策所帶來對現代物流地產的需求增長方面處於有利的地位。



憑藉香港在亞洲的戰略位置,其能夠把握不斷增長的國內進口及國際出口貿易需求。根據市場顧問報告,於2019年,香港擁有自2006年以來全球最繁忙的貨運機場、第八繁忙的集裝箱港口及第四大船舶註冊處。為支持未來貿易往來,香港政府已頒佈多項倡議、總體計劃及政策,以支持交通基礎設施建設。於2015年至2020年,中國快遞市場以約25.9%的複合年增長率增長。根據市場顧問報告,估計快遞總收益於2020年至2025年將以14.5%的複合年增長率繼續穩步增長。



優質及穩定的租戶基礎

由於物業初步乃為支持順豐控股的物流網絡及促進其全球運營而開發,物業的大部分可出租面積已出租予順豐控股集團的附屬公司並由其運營。除目前已全部出租予順豐控股集團之地方運營附屬公司的佛山物業外(主要用作地區配送的現代物流地產),物業亦由其他第三方供應鏈及物流公司租用。



儘管租戶(順豐控股集團的附屬公司)佔物業產生的總租金收入的百分比相對較高,惟房地產投資信託管理人認為該安排對順豐房地產投資信託基金有利,乃由於其為順豐房地產投資信託基金提供了高度穩定的收入。鑒於若干設施是專門為滿足其運營需求而建造,且耗費大量資本支出,故此房地產投資信託管理人不預期在短期至中期內關連租戶將搬出物業到其他現代物流地產。



信譽卓著的發起人,於物流領域具有強大網絡及豐富經驗

順豐房地產投資信託基金乃由順豐控股發起。順豐控股為一間於深圳證券交易所上市的公司並為提供全面的端到端綜合物流及供應鏈管理解決方案的中國領先快遞及物流服務提供商。順豐控股預計將於上市時間接持有約35.0%1的順豐房地產投資信託基金。因此,順豐房地產投資信託基金將受益於順豐控股於中國香港及中國內地的市場影響力及成熟的物流網絡。



通過未來從順豐控股集團收購管道資產而產生的增長潛力

為支持其物流業務及服務網絡的擴展,順豐控股在中國已開發多個房地產項目。於2020年12月31日,順豐控股於中國50個城市擁有物業項目,規劃總建築面積約4.4百萬平方米及已竣工建築面積約1.7百萬平方米。



作為順豐房地產投資信託基金的發起人,順豐控股致力於支持順豐房地產投資信託基金的未來擴展及增長。順豐控股已同意向順豐房地產投資信託基金授出優先購買權,這將使其於上市後首五年內獲得順豐控股集團的潛在收購機會。房地產投資信託管理人認為優先購買權在順豐控股的網絡及資源的支撐下,將有益於及有助於順豐房地產投資信託基金未來的擴展及收入增長。上市後,房地產投資信託管理人將憑藉其在進行物業投資方面的知識及專長,積極為順豐房地產投資信託基金尋找合適的收購機會。



經驗豐富的管理團隊,擁有良好的往績記錄

順豐房地產投資信託基金由房地產投資信託管理人順豐房託資產管理有限公司管理,其具有管理順豐房地產投資信託基金及該等物業的總權責。房地產投資信託管理人的董事會及高級管理人員在物業投資及物業管理方面擁有豐富的行業經驗,並在物流行業擁有專業知識。



基石投資者

順豐房地產投資信託基金與兩名投資者,分別為China Orient Multi-Strategy Master Fund及CI Global Asset Management(合稱「基石投資者」)訂立了基石投資協議,總額為約50.0百萬美元(約387.7百萬港元)。



分派政策

房地產投資信託管理人目前擬於溢利預測期間(上市日期至2021年12月31日)分派年度可供分派收入的100%。順豐房地產投資信託基金將須分派其經審計年度除稅後收入淨額至少90%予基金單位持有人。



溢利預測

房地產投資信託管理人預計由預期上市日期(2021年5月17日)至2021年12月31日期間,基金單位持有人應佔溢利及順豐房地產投資信託基金的可供分派收入分別將不會少於約112.4百萬港元及約137.9百萬港元。



所得款項用途

順豐房地產投資信託基金預計從全球發售合共集資介乎約2,433.6百萬港元至約2,683.2百萬港元。資金的擬定用途將主要用於收購前身集團 。前身集團持有香港物業、佛山物業及蕪湖物業。



全電子化申請程序

房地產投資信託管理人已就香港公開發售採取全電子化申請程序,因此不會向公眾人士提供發售通函或向公眾提供香港公開發售相關的任何申請表格印刷本。發售通函可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及順豐房地產投資信託基金網站www.SF-REIT.com查閱。



關於順豐房地產投資信託基金

順豐房地產投資信託基金為首個即將於香港上市並以物流為主的房地產投資信託基金,上市的初步組合包括香港、佛山及蕪湖的三項物業,均為現代物流設施,並包括配備有自動分揀及供應鏈支持設施的分撥中心,戰略性地均位於中國香港及中國內地主要物流樞紐內。



關於房地產投資信託管理人

順豐房託資產管理有限公司由順豐控股間接全資擁有。其主要負責管理順豐房地產投資信託基金的資產,為基金單位持有人帶來利益。



