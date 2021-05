中國動力策略性投資德國Quantron AG

香港, 2021年5月4日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商中國動力(控股)有限公司(「公司」;股份代號:476,連同其附屬公司,統稱「中國動力」或「集團」)與總部設於德國,從事城市及地區電動客運及貨運交通公司Quantron AG (“Quantron”)訂立投資協議。



中:中國動力集團行政總裁Miguel Valldecabres Polop先生相信,與Quantron達成的投資協議將為集團帶來協同效應。左:Quantron監事會委員兼中國動力國際顧問Michael Perschke先生。右:Quantron董事會主席Andreas Haller先生。



根據該協議,集團已有條件同意認購Quantron之2,698股認購股份,相當於其經擴大股本約4.98%。



Quantron將向中國動力採購電動車組件及翻新套件,以滿足其客戶需求,並將與集團共同開發輕型及中型電動貨運車的機遇。



中國動力行政總裁 Miguel Valldecabres Polop 先生表示:「Quantron在電動商用車領域的專業知識一直享譽業界,加上在歐洲的市場覆蓋面廣,是集團專注發展電動汽車業務的最佳搭檔,也將為集團通往歐洲的重要門戶。中國動力與Quantron將共同開拓輕型及中型電動貨車的市場機遇,一個Quantron透過電動化大型輕型商用貨車IVECO Daily取得巨大成功的業務板塊。」



Quantron AG董事會主席Andreas Haller先生表示:「中國動力將通過提供翻新部件以及工程支援和氫動力商用車,在我們全球增長戰略中發揮重要作用。同時,Quantron將根據德國政府將於2021年第二季度發佈的新法規和補貼,與中國動力一起探索電動汽車零部件和翻新套件的採購和供應鏈機會。」



另外,中國動力與Quantron已確認任命Michael Perschke先生為Quantron監事會委員。Michael Perschke先生是中國動力國際顧問團隊的一員,支持集團的全球市場增長策略。



關於中國動力(控股)有限公司(股份代號:476)

中國動力(控股)有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商,在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎,是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶擁有生產基地,並著力開拓中國內地、香港、亞太地區及南美等地的銷售網絡。為更好反映集團業務及將其電動車全球化至世界市場的發展方向,公司建議更改其名稱為「科軒動力(控股)有限公司」。



關於Quantron AG

Quantron AG為清潔電池和氫動力電動汽車系統供應商,為卡車、公共汽車和貨車等商用車輛提供服務。Quantron AG還提供廣泛的創新服務,包括對二手和現有車輛進行電動化、及構思獨特的整體概念,由合用的充電基礎設施以至租賃、融資、租賃優惠以及駕駛員培訓等。Quantron AG亦向商用車輛、機械和企業內部物流車的製造商銷售電池和定制集成電動化方案。Quantron AG總部位於德國巴伐利亞州奧格斯堡,是電動客運、交通和貨運領域的先驅和創新力量。



