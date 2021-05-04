花旗醫藥首次覆蓋貝康醫療(2170.HK): 買入/高風險評級，目標價40港幣

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香港, 2021年5月4日 - (亞太商訊) - 貝康醫療作為輔助生殖基因檢測龍頭擁有目前唯一商業化的三代試管嬰兒基因檢測試劑(PGT-A)，會受益於PGT服務行業的1) 高增長: 2019-2024E複合增長率預計61%，並且在2024年達到120億人民幣; 2) 高潛力: 2018年PGT服務滲透率3.5%，對比美國的35.2%，預計2024年中國達到18.4%。並且PGT屬於自費檢測項目價格壓力小。
公司目前有先發優勢，雖然第二和第三個競品預計在2022和2023年獲批，但是公司有後續PGT-M和PGT-SR作為獨家產品豐富輔助生殖基因檢測的產品線。
目前全國能開展PGT服務的三代IVF中心有80家，公司覆蓋其中的42家，預計2021年底達到60家。並且公司和新增的三代IVF中心也有緊密合作保證市場領導地位。2020年三代資質審評12家，其中10家通過貝康全程指導通過。
話題 Press release summary
部門 制药及生物技术
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