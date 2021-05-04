與阿里合作再升級 易居蓄勢待發搶佔行業新高地

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|Tuesday, 4 May 2021, 12:00 HKT/SGT
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香港, 2021年5月4日 - (亞太商訊) - 4月28日晚間，易居一則公告引起地產服務行業的廣泛關注。根據公告，易居收購阿里所持有的天貓好房公司85%的股份，全資控股天貓好房。阿里及雲峰基金增資易居，阿里成為易居第二大股東。
歷經多次接觸，易居與天貓好房終於合體成功。面向正在快速數字化的資產服務市場，易居與阿里強強聯合並推動業務板塊整合，繼續全力開啟一段新的征途。
戰略合作升級 易居全資控股天貓好房
2020年7月31日，易居與阿里達成戰略合作，共同打造天貓好房。在這個房產交易平台上，雙方就線上線下房產交易、數字營銷和交易後相關服務等領域展開深度合作，旨在推動房產服務行業走向全面數字化、智能化。
半年以後，雙方戰略合作再次升級，雙方分工更為明確，關係也更加緊密。易居團隊將主導天貓好房的建設和運營，阿里則在品牌、技術、產品和運營等領域提供深度支持，全面助力易居打造房地產數字化營銷和交易平台。同時，天貓好房還能夠依託阿里生態體系和8億阿里用戶，實現精準對接購房需求，獲得阿里所帶來的強大原生流量。
於用戶而言，無需下載新的APP，即可享受便捷的找房、買房、看房服務。在天貓好房推出後的第一個｢雙十一｣，便有超過300家房企通過開設旗艦店或者單盤亮相的方式登陸天貓好房，基本囊括了中國房地產開發企業500強企業中的主流房企。進行讓利的熱門樓盤超過3000個，累計提供了80萬套的優質住宅房源。伴隨易居與阿里的合作進一步深化，天貓好房在未來的表現或更為驚艷。
佈局房產數字化 易居蓄勢出擊
在全資控股天貓好房之後，易居的業務版圖更加完整。目前，易居的業務主要包括天貓好房新交易集團、新房代理集團和克爾瑞大數據集團三大戰略板塊。
易居深耕新房代理20多年，始終保持著中國最大的房地產新房代理服務商的市場地位，百強開發商客戶基礎和業務規模。通過天貓好房，易居將以天然的一手房業務為基石，逐步擴大二手房交易。憑藉易居多年形成的規模優勢和強大資源整合能力，以及阿里的生態及流量支持，天貓好房或會為行業帶來新的想象。
克爾瑞是易居旗下中國房地產大數據資產應用服務平台，為政府、企業和購房者提供房地產線上線下信息服務的全面解決方案，在國內保持著行業領先地位。此外，易居和阿里共同發起的不動產交易協作機制（ETC），基於數字化、智能化的新產品，通過雲計算、人工智能、區塊鏈等技術支持，構建起了房源方、客源方和交易服務方等各協作方共同參與的數字化服務協作機制。
同其他地產行業服務商一樣，易居的目標在於打造房地產線上線下交易全鏈路閉環，推進房地產數字化進程。在4月28日晚，易居董事局主席周忻在寫給易居全員的一封信中透露出三年目標，力爭實現平台日活用戶300萬，年交易規模超過2萬億，年營業收入500億！目前，易居在市場競爭中已建立了獨有的優勢，正蓄勢待發，準備強勢出擊。
話題 Press release summary
部門 Real Estate & REIT
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