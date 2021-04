Thursday, 29 April 2021, 17:41 HKT/SGT Share: 興業銀行首季「開門紅」營收淨利潤雙雙兩位數增長

香港, 2021年4月29日 - (亞太商訊) - 4月29日晚間,興業銀行發布2021年一季度業績報告,各項經營業績超出預期,營收和淨利潤雙雙兩位數增長,資産質量延續穩中向好態勢,實現了新一輪五年發展穩健開局。



截至2021年3月末,該行總資產7.99萬億元,較上年末增長1.26%,同比增長7.85%;實現營業收入556.63億元,同比增長10.75%;歸屬于母公司股東的淨利潤238.53億元,同比增長13.67%。



一季度,為推動中國經濟保持快速恢復性增長,實現「十四五」開好局起好步,興業銀行加力增效,加快貸款投放節奏,貸款占比繼續攀升,在資産中占比較年初提高2個百分點至52.24%,各項貸款餘額4.18萬億元,同比增長15.06%,同時信貸資金持續向綠色發展、製造業、普惠小微等實體經濟重點領域和薄弱領域傾斜,結構不斷優化,服務實體經濟質效進一步提高。



營收結構更加均衡。息差環比保持穩定,同比有所提升,推動利息淨收入同比增長12.13%;非息淨收入在營業收入中占比33.75%,較年初占比提高4.40個百分點,其中在加大對實體經濟主動减費讓利的同時,財富銀行、投資銀行等重點優勢業務持續快速增長,推動手續費及傭金淨收入同比增長34.25%。



資產質量進一步改善,不良繼續保持「雙降」、撥備覆蓋率和撥貸比呈現「雙升」。不良貸款餘額較年初减少4.63億元,不良貸款率1.18%,較年初下降 0.07個百分點;關注類貸款占比1.27%,較年初下降0.1個百分點,新發生不良也呈好轉態勢。與此同時,撥備覆蓋率較年初提高28.69個百分點至247.52%,撥貸比較年初提高0.18個百分點至2.92%,風險抵補能力持續提升。



資本內生增長和輕型化轉型成效不斷取得新成效,推動興業銀行高質量發展邁上新台階。在貸款保持較快增速的情况下,核心一級資本充足率較年初提升0.09個百分點。股東回報穩步提升,加權平均淨資產收益率4.40%,同比提高0.17個百分點。





