興業銀行首季「開門紅」營收淨利潤雙雙兩位數增長

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|Thursday, 29 April 2021, 17:41 HKT/SGT
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香港, 2021年4月29日 - (亞太商訊) - 4月29日晚間，興業銀行發布2021年一季度業績報告，各項經營業績超出預期，營收和淨利潤雙雙兩位數增長，資産質量延續穩中向好態勢，實現了新一輪五年發展穩健開局。
截至2021年3月末，該行總資產7.99萬億元，較上年末增長1.26%，同比增長7.85%；實現營業收入556.63億元，同比增長10.75%；歸屬于母公司股東的淨利潤238.53億元，同比增長13.67%。
一季度，為推動中國經濟保持快速恢復性增長，實現「十四五」開好局起好步，興業銀行加力增效，加快貸款投放節奏，貸款占比繼續攀升，在資産中占比較年初提高2個百分點至52.24%，各項貸款餘額4.18萬億元，同比增長15.06%，同時信貸資金持續向綠色發展、製造業、普惠小微等實體經濟重點領域和薄弱領域傾斜，結構不斷優化，服務實體經濟質效進一步提高。
營收結構更加均衡。息差環比保持穩定，同比有所提升，推動利息淨收入同比增長12.13%；非息淨收入在營業收入中占比33.75%，較年初占比提高4.40個百分點，其中在加大對實體經濟主動减費讓利的同時，財富銀行、投資銀行等重點優勢業務持續快速增長，推動手續費及傭金淨收入同比增長34.25%。
資產質量進一步改善，不良繼續保持「雙降」、撥備覆蓋率和撥貸比呈現「雙升」。不良貸款餘額較年初减少4.63億元，不良貸款率1.18%，較年初下降 0.07個百分點；關注類貸款占比1.27%，較年初下降0.1個百分點，新發生不良也呈好轉態勢。與此同時，撥備覆蓋率較年初提高28.69個百分點至247.52%，撥貸比較年初提高0.18個百分點至2.92%，風險抵補能力持續提升。
資本內生增長和輕型化轉型成效不斷取得新成效，推動興業銀行高質量發展邁上新台階。在貸款保持較快增速的情况下，核心一級資本充足率較年初提升0.09個百分點。股東回報穩步提升，加權平均淨資產收益率4.40%，同比提高0.17個百分點。
話題 Press release summary
部門 金融, Banking & Insurance
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