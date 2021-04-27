Tuesday, 27 April 2021, 17:26 HKT/SGT Share: 東莞農商行遞交A1 金融科技助力發展

香港, 2021年4月27日 - (亞太商訊) - 據經濟日報報導，近來多家銀行相繼披露2020年年報及2021年一季報，行業整體數據良好。隨著新冠肺炎疫情受到控制後，2021年國內經濟將持續復甦，銀行板塊亦將迎來基本面和業績的改善。為進一步強化核心資本，東莞農村商業銀行股份有限公司（下稱「東莞農商行」）擬在港交所上市，以把握經濟回暖大勢。公開信息顯示，東莞農商已向港交所遞交了A1申請，招商證券國際、招銀國際、農銀國際及工銀國際為其聯席保薦人。



區域優勢明顯 核心業務穩固



根據招股書，東莞農商行是目前全國資產規模最大的地級市農村商業銀行。截至2020年12月31日，該行總資產為5,484億元（人民幣，下同），存款餘額3,775億元，貸款餘額（不含應計利息及預期信用損失準備）2,615億元。截至2020年12月31日止年度，其營業收入為120億元，營業利潤人民幣53億元，淨利潤人民幣51億元。



東莞農商行扎根東莞，與東莞當地企業、村組保持緊密聯繫，按年末存款餘額及貸款餘額計算，該行自2005年以來每年位居東莞市銀行業市場佔有率第一名。截至最後實際可行日期，該行502家營業網點覆蓋東莞市所有行政區域。截至2020年12月31日，該行的零售客戶達約19.0百萬戶，公司客戶達401,700戶。該行於粵港澳大灣區地理優勢明顯，除東莞外，其還分別在廣州市、珠海市、惠州市、清遠市設立分支機構。



作為一家起源於農村的商業銀行，東莞農商行始終扎根東莞農村市場。東莞村組、村民是集團存貸款等銀行業務的重要客群，截至2020年12月31日，該行已開立約3,858個村組賬戶。截至2018年、2019年及2020年12月31日，該行村組存款總額（含保本理財）分別為354億元、409億元及521億元，呈逐年遞增態勢。東莞現代三農發展勢頭良好，是該行優質的貸款資產標的。截至2020年12月31日，該行監管統計口徑涉農貸款為288億元。



善用金融科技 運營體系領先



金融科技將是未來銀行機構競爭的制高點，因此，東莞農商行以打造「智慧數字銀行」為目標，不斷升級基礎設施，推進IT架構轉型，集中發展移動金融、大數據、雲計算、人工智能等關鍵領域，全面促進數字化轉型。截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，該行信息科技支出總額分別約為1.58億元、3.63億元及4.05億元，投入連年加大，說明其對金融科技的高度重視。



東莞農商行亦成立了金融科技創新實驗室，並與知名科技公司簽署合作協議，使集團金融服務場景化、智能化，以促進業務發展。集團推出了D快貸等自營線上貸款，依規開展助貸和聯合貸款。截至2020年12月31日，該行網絡貸款達約人民幣203億元。此外，該行充分應用金融科技，建立集約化運營體系，有效提高運營效率，增強成本控制，以提升管理水平，如該行上線智能櫃枱項目，就很好地推動了網點智能化運營，進一步降低人工櫃枱需求。



在金融科技的助力下，東莞農商行於往績記錄期間保持了強勁的盈利能力及運營效率。該行營業收入由截至2018 年12月31日止年度的98億元增至截至2020年12月31日止年度的120億元，年均複合增長率為11.0%。截至2020年12月31日止年度，集團的平均資產回報率及平均權益回報率分別為1.00%及13.64%，高於截至目前香港上市的中國區域性銀行的平均資產回報率及平均權益回報率的算術平均水平。



憑藉卓越的全面風險管理體系，東莞農商行維持著良好的資產質量。截至2018年、2019年及2020年12月31日，集團的不良貸款率呈下降趨勢，分別為1.27%、1.00%及0.82%，反映良性借貸增加。同期，集團的撥備覆蓋率一直保持較高水平，分別達到345.74%、389.57%及375.13%，超過監管指標所要求的撥備覆蓋率不少於150%，反映風險控制能力不斷增強。而隨著國內經濟的持續復甦，各行各業必然會產生大量的融資需求，這將極大刺激商業銀行的貸款業務。擁有金融科技助力的東莞農商行，亦有望在經濟恢復過程中扮演重要角色。







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