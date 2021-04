Tuesday, 27 April 2021, 13:00 HKT/SGT Share:

來源 Tokyo Forum “全球公域”東京論壇2020在線 拯救全球環境危機十年

東京, 2021年4月27日 - (亞太商訊) - 氣候變化的影響正在世界各地顯現,對人們的生產生活產生了非常現實的影響。氣候變化正在破壞國家經濟,使我們今天不得不承擔高昂的代價,有評論稱氣候變化使得微生物和病菌生長的環境發生變化,可能是連續兩年冬季新冠肺炎疫情較之平常感染人數更多的原因之一。這種觀點尚未得到證實,但卻代表了科學界關於世界氣候變化對人類生活環境帶來不確定性的擔憂,碳排放和世界氣候變化等話題漸漸回到人們的視野之中。



2015年通過的《巴黎協定》是應對氣候變化的全球性共治協作的重要步驟。其主要目標是在本世紀末達到全球平均升溫幅度控制在低於工業化前的2℃水平,並儘可能接近1.5℃的減排目標。但是根據最近的研究成果,《巴黎協定》對於未來的判斷可能稍顯樂觀。



東京論壇2020在線發布的報告顯示,按照目前的碳排放量標準,即使達到《巴黎協定》約定的減排數量,碳排放量依舊會在2030年將達到人類科技水平可控的臨界值。自然生態系統的持續退化可能進一步耗盡人類賴以生存的自然資源,屆時自然環境的變化將難以以人類意志拯救。



東京論壇是東京大學與韓國學術促進基金會奇才高等研究院(Chey Institute)於2019年合作發起的國際會議。 2020年,受國際疫情影響,本次論壇通過"線上"的方式召開,論壇的主題為"全球公域治理"。本次論壇發布了《全球公共管理權指數報告》這項得要的研究成果。



東京大學校長五神和韓國SK集團創始人崔先生出席論壇開幕式並發表重要評論。在稍後的高級別會議上,聯合國氣候變化框架公約(UNFCCC)前執行秘書克里斯蒂安娜·菲格雷斯出席並發表演說,著重從科學角度強調人類能夠進行有效行動的時間時限為10年,這也是本次論壇發布的報告中最重要的結論之一。



為把握拯救全球環境危機的關鍵10年,東京大學於2020年8月啟動了全球公共中心計劃,該計劃致力於開發一種國際共享的知識框架,並在共同認可的知識框架下推動"全球公域"治理,從而保護地球這個人類共同的家園。其國際合作夥伴包括聯合國SDSN、波茨坦氣候變化研究所、世界資源研究所和SYSTEMIQ。



全球公共中心向論壇提交了與聯合國SDSN和耶魯大學合作完成的《全球公共管理權指數報告》,該報告闡述了我們目前面臨的環境挑戰,及為應對危機應該採取的行動指南。東京論壇的分會議從多個角度討論了該報告,尤其是報告提出的新概念全球公共管理指數(GCSi)。



聯合國副秘書長劉振民曾表示,"應對氣候危機的窗口期非常有限,如果不及時採取行動,氣候變化的影響將不可逆轉。生物多樣性的喪失將把人類推到一個無法恢復的臨界點,而且沒有人能置身事外。"全球公共中心呼籲全球學術界、政策制定機構及重要人士在全球公域治理領域共同協作,在碳排放臨界點到來之前實現可持續發展,這確實有賴於人類的共同努力。



聯繫信息:

網站: Tokyo Forum 2020 Online https://www.tokyoforum.tc.u-tokyo.ac.jp/en/

聯繫: Tokyo Forum Secretariat

Email: tokyo.forum@tc.u-tokyo.ac.jp



SOURCE: Tokyo Forum



話題 Press release summary



部門 环境, 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network