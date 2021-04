Wednesday, 21 April 2021, 18:29 HKT/SGT Share: 碳中和領域知名科學家姜冬梅加盟中國碳中和發展集團(1372.HK)

香港, 2021年4月21日 - (亞太商訊) - 中國近日明確明確了碳達峰、碳中和在未來 40 年發展中的戰略定位。為響應政策持續深耕碳中和事業,近日,碳中和領域知名科學家姜冬梅博士加盟中國碳中和發展集團(前稱比速科技,股票代碼:01372.HK),成為集團首席科學家、戰略發展委員會主席,助力公司入局國際碳匯市場,搶占未來發展先機。



履歷顯示,姜冬梅,南京大學環境管理專業博士畢業,清華大學環境學院博士後,清華大學核能與新能源研究院博士後,是全國乃至於全世界一流的環境專家。長年從事「環境科學」、「管理科學與工程」兩站(六年)博士後研究工作以及能源環境戰略與政策領域前沿研究,直接為中國參與國際氣候變化談判提供技術支持。



同時,姜冬梅博士還參加多個國家重大課題研究,參與起草中國低碳發展戰略、行業减排機制、應對氣候變化白皮書等;受邀在聯合國總部講座「應對全球氣候變化的行動與談判進展」;參與中國—聯合國第二次、第三次國家排放清單的編制工作,著力爲中國航空、海運行業參與國際溫室氣體减排機制提供技術支持。



據公開資料瞭解,姜冬梅博士曾承擔「聯合國開發計劃署與國家發改委項目:中華人民共和國氣候變化第二次、第三次國家信息通報——工業過程溫室氣體排放清單:硝酸行業 N2O排放清單」的負責人,以及「國家十一五科技支撑計劃項目:應對全球環境變化綜合支撑技術研究——中國和平發展戰略與全球氣候變化下世界政治經濟格局變動的相互影響研究(No.2007BAC03A12-3-3) 」的負責人和主要完成人。



此外,姜冬梅博士還非常熟悉國際碳交易和碳市場,對中國清潔發展機制(CDM)的程序、管理辦法、方法學、法律問題等進行過多方面研究,並具有豐富的實踐經驗,與國內外企業保持著密切的合作關係。在擔任多家知名企業項目顧問期間,先後向聯合國申請完成生物質能、煤層氣等多個CDM 碳交易開發項目;開發新能源和可再生能源CDM 項目,在聯合國成功註冊和簽發减排量;爲太陽能電站開發國內碳市場自願减排項目。通過一系列卓有成效的舉措,姜冬梅積極地爲國際碳交易和碳市場貢獻智慧與力量。



對於碳中和領域知名科學家姜冬梅的重磅加盟,中國碳中和發展集團(01372.HK)表示:希望通過引智,推動碳中和領域智力成果、技術成果加快轉化爲高質量發展的蓬勃動能,助力中國實現2030年碳達峰、2060年碳中和的目標。





話題 Press release summary



部門 能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network