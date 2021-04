Tuesday, 20 April 2021, 11:12 HKT/SGT Share:

來源 Cipia Cipia再獲國內整車廠兩筆訂單 繼又一整車廠選擇Cipia作為其DMS供應商,Cipia過去一年的訂單量增長了5倍

北京, 2021年4月20日 - (亞太商訊) - 車載人工智能計算機視覺解決方案的領先企業Cipia(原Eyesight科技)日前宣布將為中國規模最大的整車廠的兩款新車型提供駕駛員監控系統(DMS),並預計於2022年投產。



Cipia的專利人工智能和計算機視覺算法使其DriverSense DMS具備了業界領先的出色性能,如實時監控駕駛員的關鍵特徵和動作,檢測駕駛員是否在駕駛中分心或疲勞。除了增強駕駛安全係數之外,該技術還能夠識別不同的駕駛員,為其提供卓越的個性化車內體驗。



此次合作得益於Cipia在全球DMS市場中所取得的成就,同時也意味著Cipia過去一年的訂單量增長了5倍,在中國市場表現強勁。目前,Cipia已與國內三家整車廠達成了合作關係,進一步印證了Cipia在DMS關鍵市場中的領先地位。



Cipia首席執行官David Tolub表示:“獲得中國最具實力的整車廠的訂單是一項重要成就,對我們來說意義非凡。中國是世界上規模最大,發展最快,也最具發展前景的汽車市場之一,Cipia之所以能在中國市場獲得領先地位,離不開我們中國團隊的辛勤工作和專業技能,以及我們卓越的車內傳感技術。”



Cipia將於2021年4月21日至28日參加上海國際車展,歡迎參展嘉賓和業內人士到2.2H-6BC201展位了解更多 Cipia的技術和解決方案。



關於Cipia

Cipia前身為Eyesight 科技,是一家領先的智能傳感解決方案企業。 Cipia使用尖端的計算機視覺和人工智能科技帶來更安全優質的駕駛體驗。公司專注於車內環境,提供DriverSense駕駛員監測系統,CabinSense車內空間監測系統,以及車隊駕駛員監測和遠程視頻信息處理設備。經過十多年的研發,Cipia擁有領先的專利計算機視覺技術。 Cipia正在不斷突破智能傳感解決方案的邊界,以實現更優質和更安全的駕駛體驗。





話題 Press release summary



部門 Cloud & Enterprise, 通用汽车

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network