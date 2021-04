Monday, 19 April 2021, 16:42 HKT/SGT Share: 朗華國際或造全球第一家“供應鏈金融數字銀行”,投資價值幾何? 多重因素共振下,朗華國際(8026.HK)發展格局迎來重塑

香港, 2021年4月19日 - (亞太商訊) - 近日,朗華國際集團(8026.HK)自願性公告其在哈薩克的阿斯坦納國際金融中心(以下簡稱:AIFC)獲得了由阿斯坦納金融服務管理局批准的正式全銀行牌照。據早期公告,其於2020年12月4日獲批了全銀行牌照的“原則性批准“,並於近日正式轉為銀行牌照,無一例外彰顯出監管機構對朗華國際發展銀行業務的信心。



去年以來,新冠“黑天鵝”席捲全球對世界各國產生巨大衝擊,新興趨勢湧現,數位化、智慧化加速滲透。就金融領域而言,數字銀行風頭極盛,催生出超乎想像的商業機遇,逐漸成為行業角逐的新戰場。



朗華國際將現有實體經濟業務及新數位銀行結合,搭建數位銀行供應鏈新場景。據此前公告,預計銀行將於2021年下半年開始試業,或有機會擁有全球第一家專注于供應鏈金融的數字銀行,進而成為引領港股科技金融板塊行情的新主力。



在此之外,摩根士丹利資本國際MSCI(明晟)最新的檢討結果顯示,朗華國際集團在2020年11月已獲納入MSCI香港微型指數成份股,相關調整已於2020年11月30日收市後生效。



資料顯示,MSCI香港微型指數採用全面且一致的方式構建,是機構投資者最廣泛使用的股票基準之一,用作衡量投資組合的表現。目前,該指數覆蓋數千隻來自不同地區及不同市值並具有良好營運業績及潛力的股票。換句話講,獲納入市場基準指數反映出資本市場對公司發展和前景充滿信心。



上述多則消息可謂“不鳴則已,一鳴驚人”,在港股市場中,名不見經傳的朗華國際一時名動四方?當下,我們該如何看待其背後隱藏的真實投資價值?



斬獲AIFC全面銀行牌照,打開全新想像空間



首先,梳理下這家擬成立數位銀行的基本情況,讓大家明確其業務定位與受眾。



據朗華國際公告,其於2020年透過全資附屬公司CFSG,兩次收購CBG Fintech Holdings Limited的已發行股本,最終共獲得CBG Fintech Holdings Limited 80%的已發行股本,開拓其銀行業務。



據公開資料顯示,哈薩克正致力將AIFC打造為亞洲領先的金融中心,並通過中國“一帶一路”倡議將AIFC發展為重要的人民幣離岸中心。由此,該供應鏈金融數字銀行落地後,將具備顯著的區位投資優勢及市場競爭優勢。



從市場競爭格局上看,中國開發銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國銀行、中金公司等頭部金融機構均已入駐AIFC;上海證券交易所、絲路基金還合作入股了AIFC的證券交易所(AIX),分別擁有AIX 25%、5%的股份。擁有由AIFC簽發的全銀行牌照,可讓朗華國際成為當地第一批“吃螃蟹”持牌的、正規的、且業務可面向全球的國際化金融機構,為客戶提供一站式供應鏈金融服務。



另外,據相關研究報告,全球數字銀行使用者的平均線上管道使用量於近三年增加35%以上,尤其線上上交易頗為發達的亞洲,數位銀行客戶已于2020年達到17億。且疫情發生後,有實力的企業持續推動數位化轉型升級,加上國家政策主導的“新基建”正如日中天,數位銀行的新穎形式更是同時在B端、C端得到加速普及。



但目前的市場現狀為:眾多巨頭紮堆佈局以爭搶C端市場,真正聚焦B端市場且有能力率先搶佔B端市場份額的企業並不多。



筆者以為,擁有聚焦發展to B業務能力的數位銀行更有望脫穎而出,無疑,朗華國際在此時的介入時機頗佳。



此外,深入來說,朗華國際的B端業務涵蓋供應鏈全場景,主要面向的是IC、5G行業高品質客戶,與市場上較為常見的個人+中小企業受眾結合的普惠金融模式有一定區別。這樣背景的數字銀行更是少之又少,在為實體經濟賦能的浪潮下,其更有望搶佔市場先機。



而若如其所述,將於AIFC啟動數字銀行業務且擁有存、貸款全牌照的金融科技企業,朗華國際是獨此一家。因此,公司的數字銀行業務很有可能優先搶佔市場、快速擴大公司收入來源,也向市場打開了對朗華國際集團的全新想像空間。



戰略規劃與資源高度協同,未來確定性較強



眾所周知,聚焦於供應鏈為相關企業提供金融數位銀行服務,是能夠很好地服務於實體經濟和促進貿易更高效運作和流通周轉。而聚焦在先進的、以技術為主導的5G通訊及電子消費產品製造等高端製造或智慧製造產業鏈上,這樣的發展路徑,既順應國家發展的大趨勢和半導體自主自控的大市場,由於具有技術和資金壁壘及效率要求的門檻,具備不可替代性和產值規模大等多重利好的重要特徵。



除了行業賽道的環境外,投資者需重點關注朗華國際背後的供應鏈資源所能帶來的協同效應。



朗華國際背後實控人張春華先生亦為深圳朗華供應鏈的實控人。而創立於2006年的朗華集團,為全國首批定位工業供應鏈的供應鏈企業之一。朗華集團是深圳市首批技術先進型服務企業,近年來榮獲中國供應鏈管理最佳創新企業榮譽,連續四年獲得中國IC市場供應鏈服務獎,是國家服務型製造示範平臺,充分肯定朗華服務工業的價值與傑出表現的同時,彰顯了其在供應鏈領域領軍企業的地位。



在朗華集團成立15年時間裡,其累計營收超1130億元,累計納稅超405億元(含關稅),一般貿易進出口累計突破556億美元;業務輻射全國200多個大中城市及北美洲、南美洲、南亞、非洲等國家和地區,服務5G、IC製造、手機製造等多產業鏈上下游的超10,000家高品質客戶,提供包括跨境管理綜合服務、全球物流解決方案、精細化工業倉儲、供應鏈金融等一站式供應鏈服務。



值得注意的是,在這樣龐大的業務體量及高比例供應鏈融資的運營模式下,朗華集團自開業以來壞賬率極低,其風險管理和控制能力可見一斑。這些優秀的客戶和寶貴的業務經驗,極大概率地會傳遞到旗下的朗華國際集團及其持有的數位銀行業務中去,這些要點是可以合理推導的,更為重要的點可體現在以下幾方面。



一方面,數字銀行業務可充分發揮朗華集團轉化高端B端客戶能力,其中不乏小米、三星、西門子、松下、ASM、傳音、華勤、視源、長虹、寒武紀等頭部客戶資源。



另一方面,出入口貸款的壞賬率素來較低,與一般企業貸款的壞賬率相差65倍;集團已積累15年的雲計算技術、企業信用評級大資料分析能力均可對數位銀行業務形成底層支援,從資金供給端自上而下地貫穿運用至資金需求端,形成了供應鏈金融產業下的風險閉環,因此從事此類貸款業務風險相對更可控。



以上來看,朗華國際的數位銀行戰略規劃與集團現有供應鏈業務,具有高協同發展效應。這不僅僅是客戶群體的簡單重合,集團過往的進出口供應鏈業務亦涉及大量供應鏈融資,集團在貿易結算、風險把控、具體運營上都已有成熟經驗,這些均可供朗華數位銀行參考,及順利實現業務的轉化。



落到實際而言,若集團供應鏈中50%的客戶能被直接成功轉化,朗華數位銀行對應就將擁有超5,000名高品質B端客戶群。除此之外,公司已搭建起的客戶資源網路中勢必還存在大量潛在客戶,例如高端工業巨頭的上下游眾多供應商。在這樣的“直接+間接”轉化模式下,公司未來客戶體量及市場空間或將不可估量。



此外,其實朗華國際與朗華集團之間的業務協同邏輯,與我們熟知的支付寶、淘寶,有異曲同工之處。



淘寶創立於2003年,支付寶於2004年從淘寶業務拆分出來。淘寶作為網購零售平臺,需要協力廠商保證交易,支付寶的出現促其一路狂奔,成為中國最大電商平臺;支付寶受淘寶業務的壯大驅動,漸漸發展成中國最大的協力廠商支付平臺。



目前,朗華國際之于朗華集團,就相當於待分拆出的“支付寶”之于阿裡巴巴的電子商務業務或淘寶網。有朗華集團這樣一個好的前端業務平臺支援,朗華國際旗下的數字銀行業務也絕不會缺乏發展後勁。



核心資產支撐高估值,市場投資價值顯現



綜合來說,這份核心資產—朗華數字銀行,極具價值。



參考過去以科技為驅動的金融平臺表現,從來只有巨無霸和獨角獸,沒有“小矮人”。



我們整理了多家已有融資記錄的數位銀行相關估值情況,可以看到很多企業具備盈利能力不俗、估值超高的特點,尤其是與朗華銀行同為線上運營的中國企業:微眾銀行及網商銀行。



據市場資料曝光,微眾銀行2019年利潤或超100億元,估值1100億元;網商銀行2019年利潤超過12.6億元,估值約合240億。



反觀朗華的數位銀行的基本面情況。



從業務邏輯上,母集團的供應鏈業務聚集5G、IC製造、手機製造等成長快、專業性強的行業高品質客戶群,可轉化機會大,這足以帶給朗華數字銀行更低的獲客成本、足夠的客戶粘性和可觀的增長空間。再者,純線上的業務模式可有效降低服務成本,免去高昂線下分支機搆和固定資產投資,成本收入比趨低;風險可控下公司壞賬率低等因素,毛利率高,預期該業務投資回報率(或淨資產收益率)相當可觀。



未來趨勢上,朗華數位銀行發展路徑清晰,能見度高。其將受益於多種時代浪潮和國策支持戰略,如“一帶一路”投資日漸活躍、新基建、5G和半導體的自主自控趨勢,以及直接受益於母集團在供應鏈業務服務的垂直行業種類數目增多和服務邊界的再度擴張等。



因此,我們認為,朗華國際在一定程度上,因持有高價值的核心資產而存在轉板可能性及基礎實力,其作為全球/港股供應鏈金融數位銀行第一股,具有一定稀缺性,疊加長期發展潛力帶來的想像空間,因此有多個充分的理由可判斷朗華國際的數字銀行資產最終會享有估值溢價。較其目前估值水準而言,溢價空間看起來十分充足,投資者們後續可留意公佈持續吸引戰略投資者的時機及聰明錢的動向。





話題 Press release summary



部門 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network