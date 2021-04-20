Monday, 19 April 2021, 12:29 HKT/SGT Share: 攜程集团今日掛牌： 競爭優勢顯著 市場地位全球領先

香港, 2021年4月19日 - (亞太商訊) - 全球領先的一站式旅行平台攜程集團有限公司（｢攜程｣或｢公司｣，9961.HK）今日在港上市。根據此前公告，攜程發售價定為每股268.00港元。至此，攜程回歸港股二次上市圓滿完成。







目前，中國國內疫情已得到有效控制，旅遊市場逐漸復甦並迎來機遇期。完成上市之後，在資本市場的助力之下，攜程憑藉在市場地位、全球佈局等多方面的領先優勢，有望創造出更優異的業績表現。



逆境中韌性發展 交易額連續三年領跑全球



2020年，受新冠肺炎疫情影響，全球旅遊行業普遍低迷，但攜程卻保持了韌性增長。進入第三季度之後，攜程成功扭虧為盈，第四季度營業收入為人民幣50億元，同比降幅由三季度的48%進一步收窄至40%；歸屬股東的淨利潤為人民幣10億元，繼續延續盈利態勢。



值得一提的是，攜程在2018年至2020年的毛利率分別為80%，79%及78%，整體維持高位，且保持穩定。2020年第四季度，攜程毛利率更是達到了82%，為近11個季度之最。根據易觀報告，以商品交易總額(GMV)為統計口徑，攜程在過去10年內一直為中國最大的在線旅行平台，且自2018年至2020年為全球最大的在線旅行平台。



隨著疫情得到有效控制，攜程各項指標均表現出了強勁的復甦趨勢。截至2020年12月31日，攜程目的地內活動生態系統合作夥伴數目較2019年12月31日增加約25%。於2020年第四季度，攜程省內酒店商品交易總額較2019年同期增加逾20%，景點及活動預訂數量較2019年同期增加逾100%。



領先優勢構築競爭實力 攜程前景看好



作為全球領先的一站式旅行平台，攜程在多個方面形成了競爭優勢。在全球範圍內，攜程服務同時兼具廣度和深度，一般平台難以企及。截至2020年底，攜程提供超過120萬種全球住宿服務，涵蓋酒店、汽車旅館、度假村、住宅、公寓、民宿、招待所及其他形式的住宿形式。攜程機票業務提供480多家全球合作航司，覆蓋200多個國家及地區的超過2,600個機場。攜程提供的目的地內活動覆蓋全球，共有超過310,000種。



此外，品質休閒遊的快速興起，將為攜程貢獻新的業績增長點。據易觀報告數據，以高星酒店、精品私家團為代表的品質休閒遊將於2024年超過大眾休閒遊板塊，其市場規模將於2025年達到人民幣3.8萬億元。品質休閒遊市場門檻較高，存在天然的競爭壁壘。2020年7-12月，攜程私家團供應商數量增加 50%，超過2000家供應商通過攜程為用戶提供約6萬條私家團產品，覆蓋國內200多個旅遊目的地。私家團產品數量增漲400%以上。



此外，攜程還以前沿技術支持企業整體運營。通過自研人工智能、大數據分析及雲技術，攜程將平台海量交易數據及旅遊行業見解轉換並運用到經營決策中，不斷提高產品、服務及運營效率。在運營方面，數據驅動的運營管理流程可幫助攜程節省大量成本。截至2020年12月31日，攜程移動程序已經實現了近75%的自動化用戶支持，相關成本大幅降低。



在強勁的經濟增長及持續消費升級的推動下，中國旅遊市場將保持巨大的增長潛力，並在世界旅遊行業中佔據重要地位。攜程將不斷拓展服務產品、持續進行技術投資，進一步提升服務質量及內容服務能力，鞏固公司在全球的領導地位。





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