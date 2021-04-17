Friday, 16 April 2021, 18:38 HKT/SGT Share: 興業銀行發布2020年年度可持續發展報告

香港, 2021年4月16日 - (亞太商訊) - 近日，興業銀行發布《2020年年度可持續發展報告》（以下簡稱《報告》）。2020年，秉承可持續發展的公司治理理念和「寓義于利」的社會責任實踐方式，該行以「1234」戰略體系爲指導，加强落實負責任銀行原則，創新社會責任産品與服務，多維度助力我國經濟社會高質量發展。



《報告》通過將興業銀行可持續發展關鍵議題與聯合國可持續發展目標（SDGs）對標，全面展示了2020年度興業銀行踐行社會責任，積極推動我國經濟社會高質量發展的實踐和成果。



《報告》顯示，2020年面對新冠疫情衝擊，興業銀行不忘初心使命，牢記國之大者，發揮「商行+投行」優勢，綜合運用集團資源和多元化金融工具，全力支持打贏疫情防控阻擊戰、經濟發展保衛戰、脫貧攻堅戰、污染防治攻堅戰「四大戰役」，有效服務「六穩」「六保」大局，將涓滴之力匯入奮進中國的磅礴偉力。



服務實體經濟 相伴共擔風雨

該行在堅定推進「1234」戰略取得經營轉型顯著成效的同時，直面實體經濟重點領域、薄弱領域，推動中國經濟加快越冬迎春，在與實體經濟共擔風雨中共生共榮。2020年，該行新增貸款5242億元，貸款增速高出資産增速4.76個百分點，增量及增速都處于同類型銀行前列。其中，新增個人貸款、普惠小微貸款、製造業中長期貸款、綠色金融貸款合計占比超過80%。



面對疫情大考，興業銀行突出做好穩企業保就業工作，持續加大對受疫情影響較大的製造業、小微企業等市場主體的金融供給，支持中國製造强鏈補鏈，推動我國經濟加快復蘇回血。到2020年末，該行製造業貸款餘額3735.32億元，其中中長期製造業貸款餘額較年初增長46.42%；普惠型小微企業客戶數、貸款餘額，分別較年初增長68%、61%，貸款平均利率較年初下降1.28個百分點。



圍繞民營企業特別是民營小微企業融資需求和特點，該行持續構建和完善服務策略和專屬産品體系，將解决民營企業的痛點、難點與自身業務創新、經營特色相結合。自主研發基于大數據智能風控的小微企業綫上融資系統，通過對小微企業進行立體、清晰地「數據畫像」，快速完成貸款申請審批，有力推動小微融資效能提升。升級建設福建省「金服雲」平台，通過「金融+科技+數據+政策」有機融合，有效破解銀企信息不對稱，緩解民營和中小微企業融資難、融資貴、融資慢問題。截至2020年末，興業銀行民營企業客戶超過3萬戶，貸款餘額8337.77億元；小微企業貸款客戶達11.9萬戶，貸款餘額8054.55億元。「金服雲」平台注册企業突破9萬戶，共發布需求1500餘億元，累計解决融資需求超萬筆，金額近440億元。



普惠金融領域，興業銀行深入貫徹國家普惠金融政策的工作要求，切實加大對重點領域和薄弱環節的金融支持力度。如加强對農村地區的金融支持力度，强化對農副産業、當地特色産業的信貸支持，截至2020年末全行涉農貸款餘額4438.99億元；通過代理農村中小銀行接入央行金融基礎設施，將現代化金融服務擴展到更多的三四綫城市、農村和偏遠地區，截至2020年末銀銀平台代理213家農村中小銀行接入人民銀行大小額支付系統，代理64家農村中小銀行接入網上支付跨行清算系統，代理135家農村中小銀行接入網聯平台，有效解决農村中小銀行「支付難」問題；著力打造場景生態圈，以連接行業場景爲切入點，依托開放銀行輸出科技金融能力，聚焦醫療、教育、交通、住建、政務等重點行業消費場景，爲客戶提供更加便捷、全面的金融服務，深入觸達客戶和生態圈上下游，至2020年末通過搭建平台項目深入服務客戶超7000戶，公私聯動更加緊密，形成從政府(G）到企業（B）再到個人（C）各類客戶端對端緊密銜接的生態鏈條。



作爲總部位于海上絲綢之路核心區福建省的全國股份制商業銀行，該行積極響應「一帶一路」倡議，結合自身業務禀賦，不斷深入推動自身業務的國際化，爲「一帶一路」建設提供優質的特色化金融服務，服務我國對外開放發展。2020年度，該行累計支持中國企業境外併購項目12個，融資規模合計232.58億元，落地項目覆蓋中概股私有化、上市公司跨境併購、海外紅籌架構搭建、境外債務重組等多種類型。



踐行「兩山理論」 助力低碳轉型

綠色是興業銀行最鮮明的底色和優勢。2020年，興業銀行在「兩山理論」指導下，以生動的綠色金融實踐著力推動復工複産，支持綠色脫貧，服務綠色發展。該行聚焦水資源利用與保護、固廢處理、大氣治理、新能源、綠色交通和綠色建築等重點領域，「融資+融智」支持我國經濟社會綠色低碳轉型，并將綠色金融的專業能力優勢轉化爲便利綠色融資的産品和服務，創新推出「環保貸」「節水貸」「綠票通」「綠創貸」等綠色金融産品和服務，發布首款ESG理財産品，承銷市場首單「綠色防疫債」，在香港發行境外藍色債并在境內承銷首單企業藍色債。



截至2020年末，該行綠色金融融資餘額11557.60億元，累計服務綠色金融客戶29829家，較上年末分別增長1449億元、10375家，累計發行1300億元綠色金融債，國內存量綠色金融債1000億元，積極助力「碳達峰」「碳中和」目標實現。同時發揮「綠色+」效應，探索金融支持脫貧攻堅和鄉村振興的綠色發展模式，累計爲脫貧攻堅和鄉村振興項目投放綠色資金126.90億元。



一枝獨秀不是春，作爲綠色金融領域的「先行者」，興業銀行近年來在監管政策制定、業內倡議引導、同業互助、國內外溝通交流等多方面推動國內綠色金融發展，促進全行業綠色轉型。本著「融智、融資、融商」的合作理念，興業銀行與貴州、浙江、江西、新疆、內蒙古、甘肅、青海、吉林、雲南等9個省（區）簽訂綠色金融合作協議，總簽約金額5700億元。截至2020年末，已投放綠色融資4782.11億元。携手福建省內金融機構發起《福建金融業生態環境多方共治行動倡議》，積極探索金融支持生態環境治理的社會責任履行方式，創新多方携手的生態環境治理新模式。



順應國際最新可持續發展趨勢，該行簽署聯合國《可持續藍色經濟金融倡議》, 成爲首家中資簽署機構；對標《赤道原則（第四版）》以及赤道協會最新發布的實施指南，充分考慮聯合國可持續發展目標（SDGs）、《巴黎協定》、氣候相關財務信息披露工作組(TCFD)等相關要求，進一步提升可持續金融創新實踐能力。截至2020年末，該行累計對1294筆項目開展赤道原則適用性判斷，其中適用赤道原則的項目共計621筆，所涉項目總投資爲29161.44億元。



當前，碳中和已經成爲國家重要發展戰略目標，興業銀行本著打造「一流銀行 百年興業」的願景，正積極推動綠色金融集團向ESG集團進化演變，在保持赤道銀行、綠色金融優勢的基礎上，對標國際主流ESG評價體系，完善ESG治理架構、機制流程，加强ESG理念在風險管理和産品創新上的運用，提升ESG評級，成爲綠色金融和ESG行業領跑者。



擦亮「興公益」品牌 金融更有溫度

讓金融更有溫度，興業銀行持續擦亮「興公益」品牌。「捐資助學」「抗灾救灾」「扶貧濟困」三位一體的公益慈善長效機制持續完善，2020年公益慈善投入10928.71萬元。其中在捐資助學方面，截至2020年末，已通過「興業銀行興公益慈善助學金」累計資助5所高校貧困大學生共計6000人次，金額超過2950萬元。



2020年脫貧攻堅進入收官之年，興業銀行堅持「輸血」「造血」并舉，産業扶貧、渠道扶貧、産品扶貧、定點扶貧和教育扶貧「五大扶貧體系」協同發力，探索形成具有興業特色、行之有效的可持續金融扶貧模式。該行通過資金下撥與幹部下派相結合、基礎設施民生工程援建與産業發展支持相結合、單位挂鈎幫扶與員工志願參與相結合的方式助力貧困地區脫貧攻堅，統籌做好各分行挂鈎的深度貧困地區、集中連片特困區定點幫扶工作，向51個挂鈎點派出扶貧幹部40人，全部挂鈎點已于2020年4月前全部實現脫貧摘帽。截至2020年末，該行金融精准扶貧貸款餘額166.68億元。



大國戰「疫」，聞令而動，興業銀行第一時間捐款捐物、政策支持馳援武漢，并由武漢而至全國，出台資金傾斜、减費讓利、延期還款等一系列精准舉措，應貸盡貸、應延盡延，統籌做好疫情防控和經濟社會發展金融服務。截至2020年末，該行向疫情防控捐贈超6000萬元，爲疫情防控行業企業提供信貸支持849億元，向1242家疫情防控相關中小企業累計新增授信407.13億元，累計爲客戶减免手續費超30億元，爲9440家小微企業辦理階段性延期還本付息120億元，累計承銷疫情防控債超過180億元。



憑藉在社會責任方面的優异表現，興業銀行在明晟（MSCI）ESG評級中蟬聯A級，保持國內銀行最高評級，幷榮獲中國銀行業協會、《亞洲金融》等頒發的15個社會責任獎項。





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