Friday, 16 April 2021, 12:30 HKT/SGT Share: 百融雲創今年首季業績多點開花 深耕科技賦能 志存高遠

香港, 2021年4月16日 - (亞太商訊) - 據星島日報報道，隨著科學技術的不斷進步，人工智能逐步向社會生活的方方面面滲透。作為中國領先的獨立AI技術平台，百融雲創（6608.HK）公佈2021年第一季度業績報告，亮點繁多，引起市場廣泛關注。



百融雲創2021年第一季度未經審計營運摘要



收入逆勢反彈 利潤加速增長



根據弗若斯特沙利文，按2019年收入計，百融雲創為中國最大獨立金融大數據分析解決方案供應商，市場份額在2019年約為8.7%，2020年進一步提升至9.0%。



在2020年，百融雲創實現總收入11.37億元（人民幣，下同）。由於新冠肺炎疫情對經濟造成極不利的影響，使其2020年前三季度實現收入7.64億元，同比暫時性小幅下滑；隨著防控措施的有效實施，經濟逐步復甦，百融雲創的業務於2020年第四季強勢反彈，實現收入3.72億元，較2019年同期的3.40億元有明顯提升，亦使全年收入同比降幅收窄至9.9%。



根據百融雲創最新發佈的2021年第一季經營摘要，由於疫情後的經濟和消費持續改善和2021年第一季金融業對營銷的需求快速反彈，百融雲創在2021年第一季的總體收入較2020年同期增長92%，達到4.09億元，其中精準銷售及保險分銷服務受益於金融業營銷需求的快速反彈，公司在2021年第一季度取得了較高的同比增長，與2020年第一季度相比，分別同比增長了293%和93%。由此看來，百融雲創已經完全克服疫情帶來的衝擊，重回正軌，未來可期。



利潤方面，百融雲創於2017年至2020年的經調整後淨利潤分別為-8,319萬元、-161.7萬元、1307.1萬元及8,004.4萬元；2017年至2020年的調整後EBITDA分別約為-5,700萬元、3,700萬元、8,700萬元及16,700萬元，其中2020年的同比增幅達到92%。



可以看到，百融雲創於2019年實現由虧轉盈，並在2020年積極應對疫情影響，化危機為動力，淨利潤實現了5.1倍的高速增長，呈現出逐年向上遞增的走勢。特別是2020年第四季度，百融雲創的經調整後淨利潤及經調整後EBITDA約為人民幣60百萬元及84百萬元，較2019年同期的人民幣13百萬元及23百萬元增幅巨大，未來有望繼續保持火箭式加速態勢。



深耕科技賦能 依託強大客源領跑賽道



百融雲創成立於2014年，7年來不斷積累與沉澱，深耕賦能服務於金融機構，已然成為中國最大的獨立金融大數據分析解決方案供應商，為金融機構更智能的決策提供賦能支持。



從客戶方面看，截至2021年3月31日，百融雲創在中國累計為逾4800名金融服務供應商客戶提供服務，包括絕大部分國有銀行、逾800家區域銀行、絕大部分消費金融公司、100家主要保險公司及其他多家金融服務供應商。其中，百融雲創的合作機構包括人們耳熟能詳的工商銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行等。



同時，百融雲創獨到的雲原生平台能夠快速響應客戶需求，並交付產品及服務，大大提升了客戶的粘性。2020年，百融雲創的核心客戶數目由2017年的62家快速增長至237家，核心客戶留存率亦由2019年的89%增長至96%。核心客戶的Net Dollar Expansion Rate即次年收入擴展率在2019年達到了125%，2020年公司頂住疫情壓力仍維持在92%，可以預期，隨著疫情影響的逐漸減弱，Net Dollar Expansion Rate將回歸到高位態勢。



毫無疑問，依託強大而穩定的客源，百融雲創的業績增長具備牢固的基礎及動力。未來，隨著公司AI技術及數據分析能力的提升，產品及服務的能力將隨創新力的提升而躍進，其市場領導地位有望進一步鞏固。作為數字化轉型的科技引擎，百融雲創有理由觸及更高的天空。





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