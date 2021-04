Friday, 16 April 2021, 12:24 HKT/SGT Share: 百融雲創今年首季業績同期增長92%,開啟金融SaaS加速模式

香港, 2021年4月16日 - (亞太商訊) - 據信報報道,近年來,在人工智能、雲計算、SaaS和區塊鏈等新興技術的推動下,中國金融服務業加速發展,與此同時,技術的快速應用也為中國金融的數據分析行業提供了前所未有的機遇。



百融雲創2021年第一季度未經審計營運摘要



業績增長開啟加速模式 彰顯扎實基本功



於近期在港上市的百融雲創(6608.HK),根據弗若斯特沙利文,按2019年收入計,公司是中國最大的獨立金融大數據分析解決方案供應商,市場份額在2019年約為8.7%,2020年進一步提升至9.0%,在行業內擁有領導地位,被稱為SaaS第一股,公司近年來成長迅速。



據公司最新2021年一季度經營摘要顯示,隨著服務金融機構客戶覆蓋數量和客戶需求的持續增長,公司數據分析服務保持高速增長;同時受惠於疫情後經濟和消費的改善,金融業對於營銷獲客的需求在2021年伊始快速反彈,公司在一季度服務于金融機構的精准營銷服務及保險分銷服務取得較高同比增長,公司在2021年第一季度實現營收4.09億元(人民幣,下同),同比增幅高達到92%。



綜觀過往業績數據表現,2017-2019年,公司實現收入分別為3.54億元、8.58億元以及12.62億元,三年便實現了3.5倍的業績增長,在行業內可謂是屈指可數。雖然2020年因疫情的短期影響,公司營收出現了小幅下滑,但第四季度的單季度營收達到3.72億元,同比增長10%,最終全年仍實現營收11.37億元。



與收入高增長伴隨著的是淨利潤更有品質的增長。在淨利潤方面,2017-2019年及2020年,公司經調整後淨利潤分別為-8,319萬元、-161.7萬元、1,307.1萬元和8,004.4萬元。2019年和2020年的經調整後EBITDA分別為8,738萬元和1.67億元,同比增幅92%,2020年經調整後淨利潤逆勢增幅達到512%,淨利潤呈現快速增長態勢。



技術實力贏得市場認可 客戶數量持續增長



如果單從營收及淨利潤增長數字來看,百融雲創的業績增長已足夠亮眼,但是從細節拆分來看,百融雲創增長的「品質」卻更有保障。



數據顯示,截止2021年3月31日,百融雲創在中國累計為逾4,800名金融機構客戶提供服務,包括絕大部分國有銀行、逾800家區域銀行、絕大部分消費金融公司、100家主要保險公司及其他金融機構。



在核心客戶方面,公司的核心客戶(年度貢獻收入超30萬元的持牌金融機構)也在不斷增加。數據顯示,2017-2020年,公司的核心客戶已從62名迅速躍升至237名。同時由於訂閱制的SaaS付費模式,核心客戶具有較高的客戶粘性,公司的核心客戶留存率由2019年的89%在2020年進一步提升至96%。



同時核心客戶的Net Dollar Expansion Rate即次年收入擴展率在2019年達到了125%,2020年,公司頂住疫情壓力仍維持在92%,可以預期,隨著疫情影響的逐漸減弱,Net Dollar Expansion Rate將回歸到高位態勢。



龍頭地位穩固 未來成長空間巨大



作為創新公司,百融雲創是繼美團、小米、快手之後第4家獲批採用同股不同權結構以香港為主要上市地的公司,足以體現其綜合實力。在競爭愈發嚴重的當下,百融雲創走出了一條差異化之路,公司可靠、安全、高效及可擴展的技術基礎設施,致力於持續提升公司的AI技術和數據分析能力,不斷鞏固公司的技術優勢及市場領導地位。



面向未來,在技術能力、科技服務等方面具有核心競爭優勢的百融雲創,正迸發著強勁的活力與增長潛力,身處黃金賽道的百融雲創顯然還有很大的想像空間和業績增長高度確定性,成功登陸資本市場,也將使其從企業成長演變到市值上行。





