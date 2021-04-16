Friday, 16 April 2021, 12:18 HKT/SGT Share: 百融雲創強勁增長 首季營收超4億

香港, 2021年4月16日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道，近年來中國金融市場持續擴容，金融服務行業亦保持高速發展。然而2020年受新冠疫情的衝擊，金融服務行業整體表現略顯低迷。為金融服務業提供服務的中國領先獨立AI技術平台百融雲創的公司業務在2020年也受到了一定的負面影響，但在去年第四季度，經營效率持續提升，並根據公司近日發佈的2021年第一季度經營摘要，百融雲創在2021年首季實現營收4.09億元（人民幣，下同），較去年同期約2.13億元同比增長92%，公司已然快速恢復營收。



百融雲創2021年第一季度未經審計營運摘要



財務狀況向好 核心競爭力是源動力



公司的各項經營指標快速提升，於2020年，百融雲創實現總收入11.37億元，調整後的淨利潤為8,000萬元，同比增長512%。調整後的EBITDA為1.67億元，同比增長92%。



此外，前三季度調整後的利潤合計為2,000萬元，而第四季度為6,000萬元，可謂強勢飆升。調整後的EBITDA方面，前三季度為8,300萬元，而第四季度為8,400萬元。由於2020年下半年疫情在中國基本上得到控制，公司的經營效率亦持續提升。截至2020年9月30日，公司实现收入7.64亿元，同比减少17.1%，四季度業務也強勢回暖，全年總收入同比降幅收窄至9.9%。



2021年第一季隨著服務金融機構客戶覆蓋數量和客戶需求的持續增長，公司數據分析服務保持同比33%的高速增長；同時疫情後的經濟和消費持續改善，2021年伊始金融業對營銷的需求快速反彈，百融雲創的精準營銷及保險分銷服務在2021年第一季取得較高的同比增長，與2020年同期相比，分別同比增長了293%和93%。



百融雲創財務狀況之所以能夠持續向好，離不開公司強大且全面的AI技術和大數據分析能力。公司的AI分析能力是創新產品及服務的核心，公司在研發方面已投入龐大資金。公司的專有雲原生平台提供的多項分析產品及服務可嵌入金融服務供應商的業務流程。



業務提速加快 已成為供應商的首選



於2020年，百融雲創繼續採用「先落地，再擴張」模式，以具經濟效益的方式擴展金融服務供應商客戶基礎，並隨時間推移增加向客戶提供的服務。公司建立擁有豐富金融服務業經驗的業務發展團隊，該團隊致力於與金融服務供應商建立長遠關係，了解及預測其需求並識別其採用公司的產品及服務的機會。隨著公司加強與金融服務供應商的關係並進一步了解其策略及政策，公司較易向其追加銷售及交叉銷售其他解決方案，從而擴展了公司的業務。



目前，百融雲創已成為大數據分析服務供應商的首選。於2021年3月31日，公司在中國為逾4,800名金融服務供應商客戶提供服務，包括絕大部分中國國有銀行、逾800家區域銀行、絕大部分中國消費金融公司、100家主要保險公司及其他多家金融服務供應商。隨著百融雲創擴展產品及服務並擴大業務，公司的客源亦持續增長。



根據弗若斯特沙利文，於2019年，按收入計，百融雲創是中國最大的獨立金融大數據分析解決方案供應商，市場份額在2019年約為8.7%，2020年進一步提升至9.0%。憑藉為金融服務供應商整個服務週期提供服務的多年經驗，公司已累積無與倫比的專業知識，並為金融服務供應商客戶提供定製且針對特定行業的分析解決方案，以解決各種複雜業務場景。



隨著中國經濟的持續恢復，金融服務行業有望保持快速發展。作為中國最早提供雲原生信貸風險評估服務的獨立服務平台之一，百融雲創有望憑藉已經建立的先發優勢實現快速發展，從而繼續鞏固公司於行業中的領導地位。









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