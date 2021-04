Thursday, 15 April 2021, 12:28 HKT/SGT Share: 央行強調應全面放開和鼓勵生育 生育健康領域產業化有望獲突破

香港, 2021年4月15日 - (亞太商訊) - 央行官網昨日發佈工作論文《關於我國人口轉型的認識和應對之策》指出:「我國要認清人口形勢已經改變,要認識到人口紅利當時用得舒服,事後是需要償還的負債;要認識到人口慣性是跨代際的巨大力量,其反作用力將導致人口反方向變化;要認識到教育和科技進步難以彌補人口的下降。為此,應全面放開和鼓勵生育,切實解決婦女在懷孕、生產、入托、入學中的困難,綜合施策,久久為功,努力實現2035年遠景規劃和百年奮鬥目標。」嚴厲的口吻透露出我國人口轉型已迫在眉睫。







隨著全面放開和鼓勵生育,我國生育健康領域產業化必然實現進一步的突破與發展。今日港A兩地涉及生育的概念股均有明顯表現。據悉,在港股上市的貝康醫療(2170.HK)作為中國輔助生殖基因測序產業第一股,致力於高通量測序在輔助生殖領域的臨床研究和應用。開發全生育週期產品圍繞三級預防措施體系,實現輔助生殖領域的精準醫療。貝康醫療也是第一家研製PGT-A標準品的研製單位,第一家參與發佈《胚胎植入前染色體非整倍體檢測試劑的質量控制技術評價指南》的公司。







