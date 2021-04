Tuesday, 13 April 2021, 16:57 HKT/SGT Share:

來源 China Dynamics (Holdings) Limited 中國動力簽訂諒解備忘錄 建立美洲專營分銷網絡 推動電動車向綠色環保目標邁進

香港, 2021年4月13日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商中國動力(控股)有限公司(「公司」;股份代號:476,連同其附屬公司,統稱「中國動力」或「集團」)與Citizens Resources LLC(「Citizens」)簽訂戰略業務合作諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)。該諒解備忘錄為雙方就加拿大、美國、巴西、加勒比地區及拉丁美洲(以下簡稱「專營地區」)的獨家總經銷及特許經營協議奠定基礎。



根據諒解備忘錄,雙方將簽訂一系列協議,允許中國動力在專營地區,建立獨家電動車產品的銷售渠道及分銷網絡,並為分銷網絡提供培訓、營銷、售後及充電基礎設施的支持。



同時,根據特許經營協議,Citizens將使用中國動力的技術、知識產權、專有技術、技術支持及供應鏈在墨西哥組裝或製造電動車,以供出口到專營地區、分銷、銷售及推廣。Citizens還將簽訂購銷協議,向中國動力購買車輛或零部件,定價採用成本加成基礎計算,中國動力將成為其在動力系統、電池組、電子套件和整車移動底盤的供應商。



中國動力行政總裁Miguel Valldecabres Polop先生表示:「我們很高興地宣布與美國能源投資及智能電動車公司Citizens簽署諒解備忘錄。Citizens在發展國際業務及合作關係,尤其在北美及加勒比地區市場方面擁有近40年經驗。此諒解備忘錄將有助集團把市場拓展至美洲地區,也代表著集團在電動車領域的合作夥伴不斷增加,大家通過零排放交通,一起向更環保的終極目標邁進。」



Citizens負責人Sergio de La Vega先生表示:「我們致力於能源轉型和能效工作多年。電動車代表我們的一切信念:智慧城市、大數據、能源效率、生活方式、對地球的尊重和技術革新。未來的交通工具將趨向於自主化,並以更好的充電和儲能方式,更好地服務社會。我們堅信,此次合作將為中國動力和Citizens雙方帶來增長和價值。」



關於中國動力(控股)有限公司(股份代號:476)

中國動力(控股)有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商,在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎,是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶有2個生產基地,並著力開拓中國大陸、香港、亞太地區及南美等地的銷售網絡。



關於Citizens Resources LLC

Citizens的前身為1979年創辦,總部設在波士頓的非營利組織,該組織為馬塞諸塞州低收入家庭提供進口的取暖用油。在隨後40年,Citizens逐漸發展成為能源領域的國際企業。於2017年,Citizens發起能源投資平台及零排放交通項目,開始向可再生能源、閒置能源及智慧能源投資轉型。Citizens子公司還為拉美地區提供附加的專業技術與知識,以發展當地交通運輸業。憑藉在美國及墨西哥的能源、汽車和工業領域的合作網絡,Citizens成為智慧城市交通解決方案、汽車創新和車輛配送方面的先驅。



