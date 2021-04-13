Tuesday, 13 April 2021, 12:35 HKT/SGT Share: 抖音發力興趣電商 樂享互動營銷科技大有可為

香港, 2021年4月13日 - (亞太商訊) - 4月8日，首屆抖音電商生態大會在廣州舉行。抖音電商總裁康澤宇在主題演講中，首次闡釋了「興趣電商」概念，即一種基於人們對美好生活的嚮往，滿足用戶潛在購物興趣，提升消費者生活品質的電商。



近年來，基於數據算法的興趣推薦技術不斷發展，可以將海量的互聯網內容、海量的互聯網用戶與同樣海量的商品自動化鏈接。這也為移動互聯網新消費三大要素「人」、「貨」、「場」的結合創造了絕佳基礎。抖音發力的「興趣電商」，正是看中了興趣推薦技術在提高轉化率、引導消費需求以及提升用戶體驗方面的重要作用。



這與樂享互動（06988）基於數據算法和興趣推薦技術服務線上新消費的理念不謀而合。樂享互動通過分析商品、視頻內容和粉絲行為，為達人推薦適合其粉絲興趣的商品，做到人貨適配，從而幫助眾多中長尾達人通過「興趣電商」實現變現，也幫助商品廠商通過「興趣電商」精準分銷。



樂享互動是最早切入視頻電商賽道的營銷科技公司之一。早在2019年1月，樂享互動就成為首批抖音體系內開展視頻內容變現業務的服務商，更是行業內最早應用興趣推薦技術開展效果營銷服務的公司之一。



抖音在首屆電商生態大會中提出，未來一年將推出三大扶持計劃，幫助1,000個商家實現年銷售額破億元，10,000個優質達人年銷售額破千萬元，100款優質商品年銷售額破億元。



抖音還分享到，根據第三方測算，到2023年興趣電商的GMV將超過9.5萬億，整個電商行業會有越來越多的參與者轉向興趣電商。未來巨大的市場空間給營銷領域也帶來了發展良機。樂享互動這樣較早入局且技術路線符合未來趨勢的營銷科技公司已經具備了先發優勢。樂享互動年報顯示，以抖音體系非直播電商帶貨為主的視頻電商業務，正在成為樂享互動營收和利潤增長的重要動力。樂享互動2020年全年電商產品GMV達到5.94億港元，同比增長353.92%。電商業務毛利佔比由2019年的15.75%翻倍，達到了31.50%。



對於致力於構建「興趣電商生態」的抖音來說，服務頭部達人以提升活躍度、提高品質、做大規模是平台的工作重點。但數万億市場中，除了頭部達人之外，還有更多中長尾的內容發佈者，他們迫切需要解決變現訴求，而樂享互動這樣的生態服務商可以很好的為這部分人群提供服務。樂享互動的服務能夠真正幫助抖音生態內更多的抖音號用戶變現，進而讓抖音平台用戶的留存度、活躍度更高，必將成為抖音生態體系中的重要一環。







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