天韵國際攜同全新「妖果季」大果粒飲料亮相2021年春季糖酒會



香港, 2021年4月12日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司（「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」，股份代號 : 6836.HK）欣然宣佈，集團旗下全資附屬山東天同食品有限公司（「山東天同」）及天同食品（宜昌）有限公司（「宜昌天同」）應邀參加近期於中國成都舉辦的第104屆中國糖酒商品春季交易會(「糖酒會」)。糖酒會現為亞洲地區食品行業規模最大、最具影響力的行業盛會，參展商多達數萬家，採購和成交額數以超過百億人民幣計算，是行業經銷商采購商品的理想平台。集團於會上成功與30個地區經銷商簽訂意向書，為自家品牌銷售的高速增長趨勢奠定良好的基礎。



集團於糖酒會的展覽區域及新產品展示



於糖酒會上，集團攜同旗下「繽果時代」、「天同時代」及「果小懶」各種新款水果食品、以運動健康為理念的全新自家品牌「享派 Shiok Party」維生素運動飲料系列，以及於今年3月份剛上市的新品大果粒飲料「妖果季」等自家品牌產品系列，共幾十多個品種的產品亮相糖酒會，為潛在消費者及經銷商帶來更多選擇與新鮮感。



大果粒飲料「妖果季」是集團根據國內飲料市場的數據調查結果分析之後， 為迎合市場及消費者需求而量身打造的新系列產品，該產品充分發揮集團自身水果制品條件成熟的優勢，由自家研發團隊重點研發打造、為消費者量身定制的集果肉、果汁和維生素營養為一體的重磅新產品。大果粒飲料「妖果季」自2021年3月推出以來，其健康的定位和真實大顆粒水果品質得到了眾多消費者的青睞，將成為各個年齡層的消費者低糖健康飲的最佳選擇。集團目前已推出的有桃粒、葡萄粒及草莓粒三款果汁口味。預計更多口味的飲料包括荔枝、橙子、椰子、山楂、梨、枇杷等品種的果肉果汁飲料將陸續推出。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「我們很榮幸能再次參與此業界盛事。春季糖酒會為集團及同業提供了一個優質的營銷、交易及宣傳平台，亦讓全國各地的經銷商、買家、消費者等直接互相瞭解、溝通交流。市場調研報告統計顯示，近年消費者的健康意識逐漸提高,，國內消費者對天然、健康、無添加的產品需求急劇擴張，集團抓緊機遇，致力為消費者提供健康安全的食品及飲料產品，繼「享派 Shiok Party」維生素運動飲料後，再推出迎合消費者需求的「妖果季」大果粒果肉果汁飲料，有望成為天韵國際旗下另一爆品，拓展集團的自家品牌產品種類及銷售範圍，鞏固集團的行業領導地位。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品，(ii) 生產及銷售飲料產品及(iii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。飲料產品以自家品牌「享派Shiok Party」出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴 格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產 品達到相同的品質水準。自2016 年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格，成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年，集團榮獲國家級的《高新技術企業證書》及於2020年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com







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